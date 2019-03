'Zašto bih bila ljubomorna na Jelenu Veljaču? To je smiješno!': na pothvat kraljice sapunica reagirala poznata aktivistica, događaj je izazvao buru, evo što su činjenice

Što je dogovorila...

Sigurne kuće za sve županije koje ih još nemaju

Telefon za žrtve nasilja koji bi radio 24 sata

Izmjenu Kaznenog zakona

Još oštrije kazne za obiteljske nasilnike

Jelena Veljača napravila je veliku stvar za sve nas, svidjelo se to nekome ili ne. Izvela je premijera na ulicu i od kraljice sapunica postala revolucionarka. Ovo je samo dio naslova koje ste proteklih dana mogli pročitati na internetskim portalima, a koji se odnose za Zagrepčanku koja je 1. ožujka, dan nakon što je pomahnitali otac na Pagu s balkona bacio svojih četvero djece, pokrenula, mnogi će reći, val dobrote, ali istodobno i krenula u bitku s često nemilosrdnom birokracijom za koju je malo tko vjerovao da će je dobiti.

No, Jeleni Veljači pošlo je za rukom ono što mnogim aktivistima prije nje nije. Uspjela je organizirati dosad najveći prosvjedni skup za ljudska prava koji je u metropoli okupio više od šest tisuća građana. Na njemu se pojavio i premijer Andrej Plenković, a samo dva dana nakon subotnjeg prosvjeda, Veljača je u Banskim dvorima s njime i ostalim članovima Vlade dogovorila prve konkretne poteze: Sigurne kuće za sve županije koje ih još nemaju, telefon za žrtve nasilja koji bi radio 24 sata te izmjenu Kaznenog zakona i još oštrije kazne za obiteljske nasilnike.

Priča tu nije stala jer je zbog Jelenine kritike da se nije pojavila na skupu ubrzo reagirala i sama predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je glumicu i scenaristicu također primila u svom uredu. A sve je počelo ovim postom koji je Veljača objavila na Facebooku netom nakon što je pokrenula grupu #spasime.

- Dragi moji prijatelji i poznanici. Nisam spavala zbog djece iz Paga. Nisam spavala ni zbog malog Denisa, kojeg je mama ubila prije nekoliko godina. Nikad ga nisam zaboravila. Nisam spavala ni zbog malene koju je otac pretukao. Otkad sam majka, ne spavam često.

I kako sam mnogo puta pisala da biti 'javna osoba' obavezuje, sad je trenutak da nešto i napravim po tom pitanju, osim salonskog pisanja. Pa eto, nespretno i po prvi put, bez političara, ali s ljudima koji me podržavaju, pokušat ću organizirati prosvjed #spasime u ime sve djece i svih žena koje smo propustili spasiti. Mi smo odgovorni.

Svi političari su dobrodošli, kao i crkveni dužnosnici te pripadnici klera, no svatko tko pokuša sebi pripisati zasluge da bi skupljao političke bodove bit će prokazan kao takav.

Nisam pripadnica nijedne stranke niti podržavam ijednu političku opciju - napisala je glumica i pokrenula lavinu komentara.

Negativni komentari

Kako pozitivnih, tako i onih negativnih. Od toga da nije kvalificirana kako bi se bavila ovom problematikom i sjedila u radnim skupinama do toga da ju je premijer iskoristio za samopromociju i da je pokret #spasime zapravo samo (ne)uspješan PR njegove Vlade. Neki su joj dušebrižnici spočitnuli i to što seriju "Pogrešan čovjek" čija je autorica snima u Beogradu pa su je pokušali diskreditirati kao "Jelenu Februar".

– U ovom ključnom trenutku grupiranja oko važnih tema pokrenutih s Vladom ne bih se osvrtala na internetske subkulture kojih će uvijek biti. Inicijativa i sve mi fokusirane smo isključivo na ostvarenje naših ciljeva - kazala je Jelena Veljača za Slobodnu Dalmaciju.

Postoje i oni koji smatraju kako nije fer podcjenjivati glumicu jer u njezinoj inicijativi i što je svoj status zvijezde stavila u ovako društveno korisnu funkciju nema apsolutno ništa sporno. Poznatoj aktivistici za ženska prava Nevi Tölle ne smeta činjenica da je premijer primio Veljaču. Smatra kako je time postignut korak prema naprijed jer aktivistima nije lako dogovoriti sastanke s Vladom i predsjednicom.

- Zašto bih bila ljubomorna na Jelenu Veljaču, to je smiješno. Ljudi, shvatite, Jelena Veljača je poznata osoba i može pokrenuti mase. Mi aktivistice smo radnice u savjetovalištu, to piše u našem opisu rada. Ona nije aktivistica, ali uspjela je okupiti veliki broj ljudi za borbu protiv nasilja u obitelji. To je bitno, da poznati ljudi zagovaraju takvu borbu.

Tako nešto je važno, ali nije važno to što ju je premijer primio, a nas jest ili nije. Možda griješim, ali on je vidio okupljanje mase ljudi, a izbori su blizu, pa zašto čovjek u trenutku kad vidi masu ljudi koja nešto traži i zalaže se za nešto, ne bi nešto i učinio. I moje iskustvo s njim govori mi da je protiv nasilja u obitelji - kazala je Neva Tölle gostujući u emisiji RTL Direkt Zorana Šprajca.

Još jedna aktivistica za ženska prava, Sanja Sarnavka, koja je bila na zagrebačkom prosvjedu, ističe kako je Veljača sama sve pokrenula okupivši tim žena oko sebe, pritom se konzultiravši i s dugogodišnjim aktivisticima. Za Index je napomenula kako je uz institucionalne promjene ključno i napraviti promjene u društvu, a navela je dva konkretna primjera, pjevača Mladena Grdovića i župana Požeško-slavonske županije Alojza Tomaševića.

- Prvi je osuđen za obiteljsko nasilje, a drugom se upravo sudi, no unatoč tome mnogi i dalje rado idu na Grdovićeve koncerte, uključujući i brojne žene, te on nije doživio skoro nikakvu društvenu osudu ili isključivanje zbog obiteljskog nasilja. Isto vrijedi i za Tomaševića, upozorava Sarnavka.

Glumica, influencerica, aktivistica

Čini se kako ćemo uz epitete glumica, scenaristica, spisateljica i influencerica Jeleni Veljači uskoro pridodati i onaj zagrižene aktivistice za ljudska prava. Rođena je 23. travnja 1981. u zagrebačkoj obitelji Grozdane i Ivice koji su prošlog rujna proslavili 39. godišnjicu braka, a osim nje imaju i sina Ivana rođenog 1984., koji je bio u braku s manekenkom Anitom Dujić, dok je njegova sadašnja supruga, glumica Ana Vučak jedna od natjecateljica aktualne sezone Plesa sa zvijezdama.

- Moja je mama stara škola. Nije ni pokušavala biti prijateljica. Nikada nije nosila moju odjeću, nikada nije slušala istu glazbu. Nije jednom pobjedonosno ustvrdila: "Prijateljice su za tulume, mame su za odgoj!" Ja sam tada bila uvjerena da sam se rodila u pogrešnoj familiji - sve u mojem karakteru govorilo je da više trebam prijateljicu nego odgojiteljicu.

Bila sam poslušna, mirna, odlična i odgovorna, nikad nisam kasnila, muljala o dečkima ili ostala trudna, u mom se dahu nije mogao osjetiti loše skriven alkohol ili joint. Sanjala sam tada o mami s kojom bih pušila na terasi i neobavezno brbljala o seksu i modi - napisala je jednom u svojoj kolumni.

Nakon završene gimnazije upisuje Akademiju dramske umjetnosti, gdje je diplomirala 2006. Dvije godine prije toga javnost ju je prvi put upoznala zahvaljujući glavnoj ulozi Dore Jurak u prvoj hrvatskoj sapunici "Villa Maria". Pojavila se potom i u "Ljubavi u zaleđu", ubrzo pokazavši da odlično pliva i u scenarističkim vodama pišući okosnicu radnje za serije "Obični ljudi", "Ponos Ratkajevih", "Zakon ljubavi", "Stella", "Larin izbor", "Zora dubrovačka", "Prava žena"...

Na setu "Ville Marije" upoznala je 14 godina starijeg Romana Majetića, tadašnjeg vlasnika producentske kuće AVA. S "kraljem sapunica", kako su ga zvali, u turbulentoj je vezi ostala tri godine, a raskid nije prošao bez afere pa su tako po medijima prštale međusobne optužbe, od otkaza, neispunjavanja ugovornih obveza do kršenja ugovora.

Njezina iduća veza s glumcem Jankom Popovićem Volarićem dovela ju je do prvog braka. Vjenčali su se 26. prosinca 2009., no i ovaj se put treća godina pokazala kobnom jer se par odlučio rastaviti 2012., zbog, kako su tada rekli, nepremostivih razlika. Iako nikad nije potvrdila, navodno se nakon rastave zabavljala s još jednim glumcem, Filipom Juričićem, da bi joj se dogodila romansa i s produkt dizajnerom Samirom Šećerkadićem.

Potom je u njezin život ušetao opet glumac. Dražena Čučeka upoznala je na predstavi "Prava stvar", tajno su se vjenčali 2015. i na iznenađenje mnogih dobili kćer Lenu. Nedugo nakon što je prošle godine počela s radom na seriji "Pogrešan čovjek", koja se trenutačno emitira na RTL-u i zbog koje se tročlana obitelj preselila u Beograd, stigla je vijest kako se glumica razvodi. Znakovito, treća godina opet je bila kobna, no, unatoč razvodu, supružnici su i dalje ostali u prijateljskim odnosima.

Posljednja Jelenina veza poznata javnosti bila je s direktorom prodaje RTL-a Ivanom Galom. Čini se da ni s njim nije pronašla sreću jer Story u novom broju piše kako već neko vrijeme nisu zajedno, a Gale se nije pojavio ni na skupu koji je organizirala.

Voljeli je ili ne voljeli, Jeleni Veljači jedno se mora priznati: uspjela je podignuti hrvatsku javnost na noge i alarmirati političare o jednom od gorućih društvenih pitanja, ali i potaknuti žrtve nasilja da se ohrabre i progovore o svojem iskustvu. Ne sumnjamo kako je ovo samo početak hvale vrijedne akcije koja će u budućnosti itekako puniti novinske stupce.