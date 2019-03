Drama u 'Ljubavi na selu': fatalna Ljubica zavela Ljubu pa prešla na Marka, ali i tu je 'puklo' iz sasvim neočekivanog razloga

Kada se svi punti zbroje, računica jasno kaže da je najveća zavodnica upravo završene RTL-ove serije "Ljubav je na selu" 60-godišnja Ljubica Turšćak, plavuša iz Gornjeg Kneginca. Osvojila je metkovskog poetu Ljubu Bebića, a onda kada je show završio, na svoje je imanje pozvao kršni Miljevčanin Marko Skelin. Njegova ljubavna priča s Ličankom Rasemom Vladetić neslavno je propala, ali Marko nije odustao od ljubavi pa je u goste pozvao Ljubicu femme fatales.

Nekoliko su se dana prijateljski družili, nastavili razgovarati na telefon, dopisivati se, a onda je odjednom Marko Ljubicu optužio da ga je lagala! I temperamentni Miljevčanin se zainatio toliko da mu Ljubica, priznala nam je, nije mogla pobiti tvrdnje.

- Istina je, optužio me da lažem. A to nije istina. Kazao mi je da sam lagala kada sam mu rekla da nisam nikada bila zaljubljena u Ljubu. A kada je on vidio da me Ljubo u showu grlio, dao mi poljubac, onda je krivo zaključio da sam se za Ljubu zagrijala.

To nije točno. Ljubo je divan prijatelj, ali on voli mlađe. Pa svaku od nas tri je grlio, tepao joj, davao poljupce. Na kraju sam ja ostala sama, pa mi se možda više posvetio. Eto, to je istina, ali Marko mi nije dao priliku da mu to objasnim. On vuče na svoje – veli Ljubica.

I baš joj je žao što nisu ostali prijatelji, iako tvrdi da bi s naočitim Miljevčaninom teško stupila u vezu. Zasmetala joj je njegova narav, dalmatinski temperament. A ona više voli malo smirenije muškarce, manje energične, s manje stresova. Kaže i da joj dalmatinsko sunce, klima baš ne pašu, nije baš tip za takve vrućine. No nikad ne kaži nikad, Ljubica, žena za koju najbolje vrijedi poslovica "Tiha voda brege dere", ima još puno dalmatinskih osvajača.

- Sve u svemu, odličan sam dojam stekla o dalmatinskim muškarcima. Nakon završetka showa otvorila sam FB profil i javilo mi se puno ljudi, daju mi podršku, čestitaju, hvale me. Ali zanimljivo je i to što mi se počelo javljati nekoliko Ljubinih prijatelja, koje sam upoznala dok sam bila kod njega. Tražili su od njega moj kontakt i javili mi se.

Jako su dragi, neki hoće i ljubav. Ali za sada smo samo prijatelji, čujemo se, pričamo, u kontaktu smo, pa ćemo vidjeti. Vrijeme će sve pokazati. Što se tiče Marka, ma ja bih najviše voljela kada bi se on pomirio s Rasemom. Čujem se s njom, ona je znala da ću ići kod njega, rastužio ju je taj njihov prekid jako – veli šarmantna Ljubica.

A što je s Rasemom? S tim smo se pitanjem obratili miljevačkom zavodniku Marku, koji nam je priznao da se s njom nakon zahlađenja odnosa više nije čuo. A kada brdo neće Muhamedu, neće ni Muhamed brdu. Marko veli da ga je ona odjednom prestala zvati, a onda nije htio ni on nju. Neće on nikoga moliti, ako njegova Rasima neće, neće, neće onda ni on raditi ustupke. Pitamo ga gdje je puklo s njegovom zlatnom djevojkom, što ga je to naljutilo kod Ljubice?

- Rasima je dobra žena. Ali ne mogu ja ništa na brzinu, pa i sa svojom pokojnom ženom sam godinu dana oda. Ne mogu se ja ženit u dva, tri miseca, kako je ona mislila. Znate kako se kod nas na selu kaže, seljak uzme kravu, pa mu isto triba vrimena da vidi kakva je, je li mirna, je li divlja, kako se ponaša. A di neće onda bit polagan sa ženom. Ne mogu ja to odma dokučit. A Ljubica je jedna divna žena, ali tribala mi je odma, kada smo počeli pričat, reći, jesam Marko, ljubila sam se s Ljubom.

A nije mi to rekla. E, to mi je zasmetalo, zato san joj reka da je lagala. Ja sam iskren čovik, ja uvik sve otvoreno kažem, nema kod mene glume, izmišljanja – veli Marko.

Što dalje? Show je završio, koliko čujemo djevojaka, žena zainteresiranih za miljevačkog zavodnika ima podosta. No što li on misli, ima li nade za njegovu Rasimu, za Ljubicu, za neku drugu?

- Moja su vrata otvorena za sve. Ja bi najviše volia da sve one dođu kod mene, ja bi volia da smo mi svi prijatelji. I onda šta se desi, desit će se, sve su karte otvorene. I s Ljubicom i s Rasimom i za neku drugu ljubav. Nisam ja neki glumac koji traži glumicu, nego iskrenu ženu, eto to je kod mene. Ali ko će se meni javit, i ja ću njemu. Ko neće, neću ni ja - veli Marko.