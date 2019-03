I nebo je plakalo te 1976. godine: britanski glazbenik posvetio pjesmu djedu koji je poginuo u najtežoj avionskoj nesreći u Hrvatskoj

Najteža avionska nesreća na našim prostorima dogodila se 1976. kada su se iznad Zagreba sudarili britanski avion Trident koji je letio na ruti od Londona do Istanbula i slovenski DC-9 na letu iz Splita u Köln. U sudaru je poginulo svih 176 putnika i članova posade.

Jedan od njih bio je djed britanskog glazbenika Teda O' Connora koji je njemu u čast za grupu The Pterodactyls napisao pjesmu 'Zagreb One Four' čiji je spot premijerno prikazan u emisiji HRT-a Dobro jutro Hrvatska. Termin 'Zagreb One Four' označava javljanje pilota slovenskog aviona DC-9 Jože Krumpaka kontrolorima leta u Zagrebu da će preletjeti glavni grad Hrvatske u 14-oj minuti započetog sata. Međutim, u 11.14 dogodio se sudar.

Pjesma je nastala nakon što su prije dvije godine Ted i njegova obitelj na četrdesetogodišnjicu događaja posjetili mjesto pada britanskog aviona. - Naš boravak tamo bio je vrlo neobičan, ali i katarzičan za sve nas. Djed je uvijek bio poput duha, otkako je umro uvijek je bio u drugom planu, nije se puno pričalo o njemu. Nikada ga nisam upoznao, ali znam da je jako puno značio mom ocu Steveu. Najprije smo samo on i ja planirali doći u Hrvatsku, ali smo na kraju poveli baku i tatinu sestru. Bilo je jako dirljivo, ali mislim da ljudi nekada moraju proći kroz zid boli da bi mogli krenuti dalje. Mislim da je sada vrijeme da svi nastavimo u miru s njim, rekao je Ted.

Spot je režirao Arsen Oremović, autor dokumentarne serije Nesreća u kojoj će dvije epizode biti posvećene upravo ovoj katastrofalnoj avionskoj nesreći od kojih je prva na rasporedu idućeg ponedjeljka. - Vrlo mi je dirljiva Tedova povezanost s djedom i njegova gesta da snimi pjesmu. I to pjesmu koja nije bilo kakva. Čovjek bi možda očekivao da će to biti neka sladunjava balada, ali Ted je s bendom snimio punokrvnu rokersku stvar u stilu malo sirovijih Foo Fightersa ili sličnih bendova, tako da je bilo izuzetno zanimljivo iskustvo raditi ovaj spot koji jest promocija TV serije. Ali vjerujem da će spot zaživjeti i sam za sebe, kao i pjesma koja doista ima izravnu emociju i refren koji ne ostavljaju ravnodušnima, pa čak i za one kojima žešća glazba možda nije prvi izbor, kazao je Oremović.