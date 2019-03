'Raj na zemlji, a može se!': Supetranka Tonijela razbija predrasude o skupoći elitne lokacije o kojoj svi sanjaju, a u njen luksuzniji dio nas je uputila Splićanka Jelena

Za 50-ak kuna po osobi možeš jesti koliko ti srce želi. Nitko ti ne brani da se vratiš pet puta ako hoćeš. Hrana je savršena, bazirana na voću, povrću i ribi. Svinjetina i alkohol ne nude se među lokalcima, koji su muslimanske vjeroispovijesti, a ja sam baš poželjela probati njihovu pizzu

Ideš na Maldive? Ne ideš? Onda kao da nisi u trendu. Svi celebovi, svi influenceri, svi koji se vole pohvaliti osunčanim tenom u zimsko vrijeme, vole se isto tako pokazati i fotkicom u kupaćem kostimu s pjeskovite maldivske plaže.

Scena je uvijek ista: bijeli pijesak, fin kao puder, tirkizno more, plavo nebo bez oblačka, ležaljka ovješena o stablo s kojeg kokosi padaju direktno u ruke. Ima li netko tko bi ovakvo što odbio? Nema. Ima li netko tko sebi ovo može priuštiti, a da nije hrvatski high class ili svjetski tajkun? Vjerovali ili ne, ima.

Zapravo, uz malo godišnje štednje te iskustva u traženju jeftinih avionskih karata, i ljudi prosječnih hrvatskih primanja mogu si priuštiti ovaj raj na zemlji. Polako, je li ovo uistinu raj na zemlji?

– Jest. Raj je na zemlji. I znate što ću vam kazati, boravak u tom okružju može doći koliko i skijanje za jednu osobu. Koliko i tjedni boravak u nekom našem hotelu u sezoni. Kada kažeš Maldivi, misliš to je nešto ekskluzivno, to je skupo, to je samo za bogataše. No nije, Maldive turistički možeš posjetiti i kada živiš skroz uobičajeno, onako kako živi prosječan hrvatski čovjek – veli nam Supetranka Tonijela Marošević.

Putovanjem je odlučila ispuniti svoju veliku želju. Tijekom godine je polako šparala i onda je sjela za računalo kako bi pronašla najbolju ponudu. Aranžmanima cijena, kaže, skače u nebo, pa se odlučila na svoju organizaciju, a počela je rješavanjem najvećeg izdatka – avionske karte. No, zato je tu spas tražilica Sky scanner, na kojoj je šest mjeseci prije puta, već u lipnju, rezervirala povratnu avionsku kartu za cijenu od 4000 kuna! Sljedeća stavka bila je traženje kvalitetnog, ali po cijeni pristupačnog smještaja.

– Odlučila sam na Maldivima biti 12 dana, pa sam se dala u potragu, a kako je cijena noćenja ipak manja za dvokrevetnu sobu, preko naše tražilice Putolovac potražila sam društvo. I našla sam curu iz Zagreba, pronašle smo hotel među lokalcima, izvan resorta s bungalovima u kojima je sve drastično skuplje. Hotel je 50 metara od plaže, a boravak nas je po osobi došao 1500 kuna za 11 noćenja. Smještaj je bio skroz ugodan, čist i s odličnim švedskim stolom za doručak – otkriva Tonijela, koja je do Maldiva prošla trajekt do Splita, bus do Zagreba, i onda, uz 2,5 sata čekanja, još 10 sati leta preko Katara i Dohe.

Nije se samo lijeno izležavala, odlučila je pobliže upoznati Maldive pa je svaki drugi dan odlazila na izlete. Bila je na ronjenju, posjetila je koraljne grebene, hranila je morske pse, posjetila je glavni grad, koji zauzima jedan kompletan otok. Probala je lokalnu spizu, ali i pohvalila svakodnevnu večeru u susjednom hotelu sa švedskim stolom, tipa sve uključeno, u kojem je za 10 do 12 dolara mogla birati između 12 vrsta jela.

– Znači, za 50-ak kuna po osobi možeš jesti koliko ti srce želi. Nitko ti ne brani da se vratiš pet puta ako hoćeš. Hrana je savršena, bazirana na voću, povrću i ribi. Svinjetina i alkohol ne nude se među lokalcima, koji su muslimanske vjeroispovijesti, a ja sam baš poželjela probati njihovu pizzu. Umjesto šunke stavljaju piletinu, a izdašna je toliko da je jedva pojedeš. Košta manje nego kod nas. I kad se punti zbroje, maldivsko me je kompletno iskustvo ukupno došlo oko 1200 eura. Znači, može se, znači, nije toliko skupo – veli Tonijela.

A kako se odmara u resortu, odnosno u hotelu raspršenom u bungalovske apartmane koji leže na drvenim dokovima, svaki sa svojim skalinama za ulazak u more, prozirno kao suza, toplo kao lušija? O da, imamo insidera, taj nam tip odmora otkriva Splićanka Jelena.

Muž joj je pilot, koji je u ljetnom programu prošlog ljeta dobio jednotjedni angažman na Maldivima. Posada strane kompanije za koju radi ne boravi u hotelima smještenim među lokalnim stanovništvom. Firma za njih rezervira bungalove u resortu, koji, kaže nam Jelena, netko s prosječnom hrvatskom plaćom, u njezinu slučaju školskom profesorskom, ne može financijski priuštiti. To je namijenjeno znatno višoj klasi.

– A šta da vam kažem, ne da bih se vratila opet, nego bih svakome preporučila. Mada ja baš nisam tip koji uživa u plivanju kao u nekom akvariju prepunom riba. Bungalovi su zapravo odvojene hotelske luksuzno uređene jedinice, iz kojih se spuštaš direktno u kristalno prozirno more. Hrana se nudi u jednom od objekata i nema što nema. U resortima koji su prilagođeni turistima nudi se i alkohol, no razlike među njima ima. Muževa je tvrtka rezervirala boravak u resortu u kojem borave turisti iz svijeta. To su oni koji imaju novca, recimo neka prosječna viša klasa primanja – kaže Jelena.

No, već u susjednom resortu, u kojem se bogataši kupaju u privatnim koraljnim bazenima, tjedni boravak za jednu osobu košta sto tisuća dolara. Tu dolaze George Clooney i njegova Amaal, Oprah, glumci, pjevači, elita. Luksuz koji ih tamo čeka teško je i zamišljati. Jelena je sebi također priuštila i dodatne izlete, hranila je ribe i morske pse, gledala koraljne grebene, uživala u lokalnim specijalitetima, uz pratnju vodiča uživala u istraživanju maldivske povijesti i sadašnjosti.

– Njima je i groblje napravljeno od koralja, hrana je jeftina, voće savršeno, ali naša je riba ipak bolja – veli Jelena.

Cjenik putovanja u privatnom aranžmanu

- prijevoz s uključenim avionskim letom – 4500 kuna

- hotelski smještaj - 1500 kuna

- hrana, piće, izleti, troškovi, suveniri - 1500 kuna