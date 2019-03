Ne biste vjerovali ali ako mislite nabaviti psa, stafordi su idealni za bebe, a umirovljenicima je bolje zaobići sve pasmine slične maltezerima

Jedna od najvećih grešaka koju napravi veliki broj ljudi prilikom kupnje ili udomljavanja kućnog ljubimca jest sljedeća - nabave psa koji voli intenzivne šetnje i istrčavanje, a sami više preferiraju izležavanje i izbjegavanje većih fizičkih napora.

Ili, scenarij dva, možda se odluče za doge, ili krupne pasmine, a imaju mali stan. Ili tri, obožavaju čupave, dugodlake pse, ali nemaju volje i vremena za svakodnevna četkanja njihova bujna krzna.

Ako ste se našli u ovakvoj situaciji, moramo vam kazati da ste pogriješili - odabrali ste živo biće kojem je prosječna dob života od deset do 15 godina, a niste u stanju postaviti ravnotežu bitnu za obje strane. Stoga prije nabave psa ne bi bilo loše baciti oko na ovaj naš vodič, u kojem struka precizno navodi o čemu biste prethodno trebali dobro promisliti.

Zoran Dadić, predsjednik Kluba sportskih pasa Split, kaže da se pas ne kupuje zbog mode, trenda ili izgleda, već isključivo iz ljubavi koja će na kušnju doći kada počne narušavati vlasnikovu komotnost. A toga će biti dosta, posebice kada udare hladnoće, kiše, bljuzga, stignu sitni noćni sati, a lajavac želi, mora, treba izići vani. Onaj tko na ovo nije spreman, nema snage dignuti se u dva po noći i izvesti ga u šetnju, za njega pas nije.

- Iritira me kada osoba kaže da dijete hoće psa. Ja tada odgovorim da je djetetu bolje kupiti plišanu igračku u obliku psa. O psu se treba brinuti, najčešće jako puno godina, treba ga voditi vani, u veterinara, trimati ga, hraniti, kupati... Molim lijepo, malo dijete to ne može raditi. Starije da. Isto tako, ima ljudi koji bi u mali stan doveli nekog stokilaša, ne shvaćajući da pas traži prostora. U manje, naravno, idu manje pasmine. Veliki pas traži veliki prostor. Idealna bi bila kuća ili vrt – veli Dadić.

Pas se nadalje bira i po temperamentu, kako samog (budućeg) vlasnika, tako i kućnog ljubimca. Iako u obje kategorije postoje iznimke, pa iako flegmatični gazda može od živahnog psa isto tako stvoriti flegmatika, nekih se pravila ipak treba držati. Stoga, evo prijedloga: za osobu koja voli mirnije, ali duže šetnje, idealan pratitelj bi bio njemački ili belgijski ovčar, labrador, zlatni retriver, doberman, rotvajler, boston terijer, špic, pinč.

Neće pogriješiti i ako odabere akitu, ili dogu, pasminu kojoj za boravak treba omogućiti ili veliki stan ili kuću s vrtom. Duge šetnje vole i ne baš toliko česti hrtovi, vrlo specifična pasmina koja ipak nije za svakoga.

- Za aktivne, još uvijek zaposlene ljude koji vole u slobodno vrijeme boraviti u prirodi, preporučio bih patuljastog šnaucera, bretonskog španijela, terijera, njemačkog špica, pudlu, dalmatinera, bradatog i graničarskog kolija, labradora i retrivera.

U društvu sportaša često se mogu vidjeti ovčari, bokseri ili dobermani, jack russel terijeri, sibirski haskiji... Tu spada i aljaški malamut, pointer ili vižla. Ubacio bih svakako i američkog staford terijera, iznimno izdržljivog i predrasudama najviše opterećenog psa. Ljudi ga drže za opasnog, iako je on opasan onoliko koliko je loša narav vlasnika. Nema lošeg psa, postoji samo loš odgoj i loš vlasnik – veli Dadić.

I upravo zato dobro odgojenog staforda drži za najboljeg čuvara djece, svojevrsnu četveronožnu baby sittericu. Dobri čuvari djece su i labradori i retriveri. A u odlične obiteljske pse nabraja i buldoge, boston terijere, mopseve, bišone, irskog setera, škotskog i malog šetlandskog ovčara, labradora i retrivera.

- Umirovljenicima koji ne vole intenzivno kretanje ne bih preporučio takozvane kombinacije maltezera, oni su zbog greški u uzgoju i miješanju s drugim sličnim pasminama sve prgaviji. Iznimno su tvrdoglavi i psi iz polarne skupine, akite, malamuti, haskiji, samojedi i špicevi. Špicevi mogu biti mali i slatki s onim krznom, ali znaju biti jako glasni i uporni u lavežu. Disciplini ih treba početi učiti od malih nogu. Mirnijim ljudima nesklonim velikim kretanjima preporučio bih pasmine kavalir španijel, shih-tzue, jorkije, male čivave, lhasa pse – veli Dadić.

A što je s početnicima, onima koji imaju prvog psa? Ništa bitno, svaka pasmina može biti prva, uči se u hodu, uz pomoć instruktora iz kinoloških udruga. Informacije se često saznaju na mjestima gdje se vlasnici okupljaju, i jedan drugome iznose iskustva. Svaki će vam stručnjak isto tako odmah kazati kako se pas gleda i dubinski, kroz promjene na koži, gustoću dlake, ponašanje, ali i po izgledu stolice.

- Ona je iznimno bitna, i ako je prevelika, obimna, a pas nema bolesnih pokazatelja, može biti znak lošeg hranjenja. Što je stolica veća, to znači da je pas iz hrane iskoristio malo hranjivih sastojaka. Ta je stavka iznimno bitna. A pokazuje i to da se kod odabira psa ne gleda koliko će pas zbog hrane koštati. Manji pas će manje jesti, no nije bitno koliko jede nego što jede – veli Zoran Dadić.

Karakteristike

Najbolji čuvari:

- njemački i belgijski ovčar, šnaucer, kineski šarpei, doberman, rotvajler, te njemački špicevi

Psi za osobe s invaliditetom:

- labradori, retriveri

Psi u trendu:

- kavaliri, pomeranci, buldozi, jorkiji, takozvani maltezeri, odnosno raznorazni miksevi iz kućne radinosti

Razmislite nekoliko puta

- Pogrešan odabir neke pasmine je prečesta pojava, isto kao i izbacivanje psa na ulicu iz mnogobrojnih, uvijek nehumanih razloga. Ima i drugih načina da se ta problem riješi, pas se može darovati nekome tko će imati više strpljenja, volje i ljubavi da se njime pozabavi. Sve se to ne bi dogodilo da je vlasnik prije nabave psa dobro razmislio o svojoj odluci, stavio sve pluseve i minuse. I dobro se informirao, te psa odlučio udomiti, ili kupiti u nekoj sigurnoj ili provjerenoj uzgajivačnici. Sve samo ne u brojnim švercerajima, iz kojih počesto dolaze bolesni psi i kućni četveronožni pacijenti – kaže Zoran Dadić.