Znanstvenici šokirani otkrićem lešine usred otoka koja ondje po nikakvim zakonima prirode ne bi smjela biti: pogledajte snimku koja ih je zaprepastila

Čudo neviđeno, misterij nad misterijama, šok za znanstvenike, tako svjetska javnost opisuje nevjerojatno otkriće, lešinu mrtvog grbavog kita dugačkog deset metara, pronađenog u srcu otočića Marajo, na ušću rijeke Amazone u Atlantski ocean.

Našli su ga usred prašume, u gustišu mangrove, u srcu otoka u koje teško može kročiti čovjek, a kamoli tako velika morska životinja. Kako je tu došla, što li ju je tu prebacilo, koja je to sila koja je s lakoćom donijela masu tešku deset tona, to je ono što znanstvenici nikako ne mogu dokučiti.

Prvo su posumnjali na jaku oluju, no tu su mogućnost odbacili ne shvaćajući koliko bi ona trebala biti jaka da nesretnu životinju iščupa iz dubine, i baci na kopno. Pa su se okrenuli mogućnosti da su kita, zbog nekog čudnog razloga tamo prebacili ljudi. No zbog činjenice da na njegovoj koži nema niti jedne jedine ozljede i to je palo u vodu.

Onda ih je dotukla spoznaja kako grbavi kitovi u to vrijeme uglavnom borave na području juga Brazila, tisućama kilometara daleko od mjesta gdje je 'nesretnik' nađen.

Zagonetku donekle rješava razmišljanje kako je kit zapravo mladunče odvojeno od majke, koje je plima bacila u džunglu. Kako?



E to nitko ne zna. Neki se šale kako je tu David Copperfield upleo svoje prste, a po raznim teorijama zavjere, sumnja se i na svemirce ili sile nečiste.