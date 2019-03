Splitski kvart niknuo je 80-ih, a neće samo njegove stanovnike šokirati po čemu je dobio ime: 'Na Kman smo, sjećam se, išli na izlet, a Opatija je bila zadnja stanica...'

Jedna od najvećih splitskih gradskih četvrti, ako ne i najveća, jesu Pujanke, "položene" na istočnom dijelu grada i "uokvirene" sa sjevera Ulicom Domovinskog rata, s istoka Ulicom Zbora narodne garde, s juga pak Vukovarskom, te Velebitskom ulicom sa zapadne strane.

Većina stanovnika kotara tu je došla osamdesetih godina, kad su uprave socijalističkih poduzeća svojim radnicima davale stanove; ah, davno prohujalo vrijeme, koje jem međutimm mnogim potomcima tih radnika danas riješilo stambeno pitanje. Na Pujankama se broj stanovnika približio brojci od čak dvadeset tisuća, što starosjedilaca (umirovljenih radnika), što njihovih potomaka, odnosno onih koji su naknadno kupili stan; koliko je njih, međutim, upoznato sa značenjem riječi Pujanke, odnosno toponima? Prema onome što smo čuli, čini se - nitko.

Izvori kažu da je naziv nastao vjerojatno prema sorti vinove loze "pujanca", nazvanoj po talijanskoj pokrajini Apuliji (tal. Puglia), iz koje su sadnice donesene i posađene po pujanačkim obroncima davnih dana, prije bagera i socijalističke društvene stanogradnje.

U Tijardovićevoj ulici najprije zaustavljamo umirovljenika Antu Budimira (65) i postavljamo mu jednostavno pitanje zna li po čemu su Pujanke dobile ime...

- Vjerojatno po vjetru – ozbiljno odvraća Budimir.

- Pujanke: pu, kao "puše", "puhanje" – nastavlja jednako ozbiljno.

- Znate, ovde stvarno zna dosta puvat – zaključuje Budimir, a mi ga pitamo ima li drugih primjedaba vezanih uz kotar.

- Nemam, dobro je, stanovi su lipi i nema huligana. Jedino me muče ovi čempresi, ulaze mi u ponistru, a ja sam alergičan na njih. Jutros sam bija u doktora, moram se zbog tih nesretnih čempresa trovat tabletama. Tribalo bi ih posić pa posadit prava stabla, a ne ove alergene – dobrodušno negoduje naš prvi sugovornik.

U nastavku šetnje kotarem nailazimo na šarmantnu Mirjanu Milić u odlasku na posao. Ona, pak, priznaje da živi na Pujankama trideset i tri godine, ali je naziv uvijek uzimala "zdravo za gotovo", kao i većina njezinih kotarskih susjeda.

- Nikad nisam niti pomislila na to. Pujanke kao Pujanke – jednostavno priznaje Milić.

Dušan Sekulović iz Žrnovnice već niz godina vlasnik je male papirnice u sklopu poslovnog centra na Pujankama. Prometa ima jer je kotar napučen, djece ne nedostaje, školaraca je već toliko da se širi osnovna škola, radovi su u punom jeku.

- Da vam budem iskren, pojma nemam što ta riječ znači. Možda polje nekakvo? Znate, kad sam kao dečko iz Imotskog došao u Split u školu, stanovao sam na Sućidru/Visokoj, tamo gdje je danas zgrada Belvederea. Sjećam se da je te 74. godine autobus vozio do restorana "Opatija" kao do debelog predgrađa, bila je to zadnja stanica. Dalje, do tadašnjeg mog prebivališta išao sam pješke, makadamom, pored rijetkih privatnih kuća – daleke splitske suburbije - prisjeća se Sekulović.

- A Pujanke, nikle su kao gljiva preko noći. Što kažete, po vinovoj lozi dobile su ime? - iznenađen je vlasnik male papirnice, pa izvodi zaključak:

- Onda je vjerojatno motika na Pujankama uz cestu kao spomenik splitskom težaku na pravoj adresi!

Na živahnoj tržnici u PC Pujanke zatječemo Gorana Bešića u spizi; oboružao se verdurom. I ima rješenje:

- Pujanke su naziv dobile po "puje" kao "polje", ili "puljat" iliti "polijevati vodu". To bi bilo u vezi s nekadašnjim poljodjelstvom na ovoj zoni – rezonira, a njegovo mišljenje nadopunjava Joško Maleš, Pujančanin od 1986. godine, odnosno otkad mu je otac od škvera na Pujankama dobio stan, Bogu i Titu hvala.

- Sve su se riječi promijenile; prije se ulica zvala "Bruna Bušića", a sad "Brune Bušića". Vjerojatno su i Pujanke bile izložene nekim jezičnim mijenama kroz povijest – predmnijeva Maleš, a supruga ga nadopunjava:

- Imam četrdeset i četiri godine, i u mom djetinjstvu ovo je bilo daleko pregrađe. Na Kman smo, sjećam se, išli na izlet, kao i na Tursku kulu – veli ona, a za Pujanke, pak, domeće:

- Znate, ovaj kvart ima mana kao i svaki; djeca tjelesni odgoj imaju na garaži, tamo trče u nedostatku dvorane za sport, a i moja kćer je tri zadnja razreda bila putnik u druge škole. Nema ni pravog igrališta, iako postoje ona za najmlađe. No, u zadnje vrijeme nešto se ipak popravlja. Saniran je veliki ruševni zid uz cestu. Često odem i na misu u župnu crkvu svetog Pavla ovdje na Pujankama, slušam propovijedi don Bože i kapelana, mladog don Ivana.

Lipo govore – manje-više zadovoljna je profanim i vjerskim životom dugogodišnja stanovnica Pujanki, kotara izgrađenog na drevnim vinogradima...