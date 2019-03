'Na proslavi albanskog krštenja u Dugopolju novčanice su nam letjele oko glave'; crnka i plavuša same 'tegle' tešku opremu i voze na gaže

Duo "2Tanjos" ili po naški "Dvi Tanje" tijekom sedam godina koliko zajedno nastupaju Tanja Kuzmanić (tzv. Plava) i Tanja Rožić ("Crna"), prometnuo se u pravu lokalnu atrakciju. Tomu zasigurno kumuje okolnost da su jedina slična, "sto posto ženska" formacija u Dalmaciji, a dvije glazbenice sve su popularnije bez i jednog plakata, menadžera pa čak i – korzeta. Iako su obje prave ljepotice, još u početku su odlučile karijeru ne graditi na "napucanom outfitu", nego na glazbi.

Uostalom, obje se smatraju "šljakerima", same nose instrumente i tešku opremu, same voze na gaže, od onih udaljenijih destinacija autom do bližih ljeti najčešće motorom. Tada se može vidjeti crnku i plavušu oboružane mandolinom i gitarom kako na skuteru plove gradskim ulicama put trajekta ili bliže okolice, pa pomalo podsjećaju i na neki prizor iz češkog animiranog filma...

"2Tanjos" inače imaju dva uredna građanska posla; Kuzmanić kao diplomirana ekonomistica radi u uredskom sektoru komunalnih poslova, dok je friško diplomirana odgajateljica Rožić pripravnica u jednom dječjem vrtiću. Vikendima i ljeti, najčešće za vrijeme godišnjih odmora, pak, one pjevaju i sviraju u duetu, čiji naziv asocira na planetarno slavne 2Cellose.

- Analogija je hotimična, tako nam je palo na pamet nazvati se jer su nas "Cellosi" nadahnuli. No, ljudi nas zovu i "Tutanjas" i "Dvi Tanje", možda smo se mogle nazvati čak i "Tutanj" – kroz smijeh će dvije simpatične glazbenice u najboljim godinama.

Obje su, treba reći, itekako glazbeno potkovane; Kuzmanić je zanat ispekla u KUD-u "Filip Dević" te barata mnogim žičanim instrumentima: od tamburaškog spektra do mandoline, mandole, gitare, ali i klavijatura.

Rožić je, pak, uz sina naučila svirati gitaru dok je bez većeg uspjeha njega pokušavala navrnuti na rečeni instrument tijekom satova poduke. K tomu se i savršeno vokalno nadopunjavaju; moćnom mezzosopranu Rožićeve suprotstavlja se tamni alt Tanje Kuzmanić, pa zahvaljujući tom milozvuku mogu bez problema pokriti i muški glasovni repertoar.

Ipak, često se susreću sa početnom skepsom kod potencijalnih naručitelja gaža koji, vidjevši da nemaju muške pratnje, pomisle da "hm, vas dvi nećete moć same iznit cili pir". Pogrešno!

- Najviše angažmana dobile smo zahvaljujući preporuci ljudi koji bi nas čuli na nastupu. Znalo nam se dogoditi da odmah zapišemo dva-tri termina u rokovnik kad na gaži sjednemo na pauzu – povjeravaju glazbenice, najviše "rasprodane" tijekom ljeta kad sviraju na otocima, hotelskim terasama diljem rivijere i slično. Naporna ljeta provode, kažu kroz smijeh, ne na moru nego "na red bullu". Dakako, imaju i nastupa pomalo ruralnog predznaka, a puno su gaža i odbile jer se tražio turbofolk.

- Naša granica po tom pitanju su "klasici" poput Halida Bešlića ili Hanke Paldum. Ne želimo Cece, Bece ni Bekute svirati, i ne znamo to. S druge strane, uz dalmatinski i evergreen-repertoar naučit ćemo po potrebi i bonus-kancone, pjesme na njemačkom jeziku, ili čak albanskom, kao što smo jednom prilikom učinile za potrebe proslave albanskog krštenja u jednoj konobi u Dugopolju – vele Tanje. Tada su, otkrivaju kuriozitet, ostvarile i najveću "manću" u životu...

- Sastavni dio folklora jedne od pjesama je da se uzvanici okrenu leđima prema muzici – u ovom slučaju nama – i zaspu svirače papirnatim novčanicama. Što deblji snop, to više sreće! Bile smo šokirane, dakako, u pozitivnom smislu. Doživjele smo rijetku privilegiju; novčanice su nam letjele uokolo glave – smiju se naše sugovornice.

Tanje nikad, vele, nisu imale neugodnosti niti šovinističkih ispada jer nastupaju bez muške pratnje, pa čak ni one u publici jer su obje "single".

Vidjevši ih onako "fit" i vesele na sceni, malo ljudi razmišlja o tome kako, dakle, same "tegle" tešku opremu i zvučnike, presvlače se nakon redovnog posla a prije nastupa doslovce na ugibalištima uz cestu, te u povratku izmjenjuju za volanom i po pet-šest puta kako ne bi zaspale od umora u sitni noćni sat nakon nastupa. Kako izdrže taj tempo, ljeti i svakodnevni odnosno "svakonoćni"? Idu li u teretanu, prakticiraju li jogu, pitamo ih.

- Ma kakva teretana, najvažniji treneri su nam fizioterapeut i kiropraktičar kad leđu "vrisnu" od nošenja opreme ili višesatnog stajanja na nogama. Od šik-štikli smo davno odustale, a brufen smo uvele kao standardni dio opreme za nastup – veselo kažu.

Ipak, trud se isplati; pozivaju ih čak i u korizmi, idući vikend pjevaju na velikom jubileju ragbi-kluba "Nada", a glazbeni dio rođendana, krštenja i dječjih fešta su im redovne narudžbe.

- Rusi nas zovi "Tanja Abba" jer vole repertoar slavnih Šveđana, a mi ga dobro "skidamo". Osim što ulažemo u glazbenu kvalitetu, svjesne smo da je u opisu posla i scenska pojavnost, pa dakako moramo i bar malo "figurati". Same sebi smo i šminkerice i frizerke, a bogme i stilistice, no često se dogode improvizacije. Jednom smo morale pjevati Rusima u Milni u sklopu fešte regate, pa smo dogovorile sinkronizirani mornarski "look".

A onda se dogodilo da je, od strke i umora, Kuzmanićka svoju boršu zaboravila doma, i morala je pjevati u mojoj blesavoj haljinici za plažu, kupaćem kostimu i japankama – vedro se prisjeća razgovorljiva Rožić, polovica najljepšeg zabavljačkog dueta u Dalmaciji.