Od Facebooka, noćnih izlazaka, pa sve do - crnki!? Evo čega su se sve Splićani odrekli za vrijeme Korizme

Korizma ili "četrdesetnica", znamo, razdoblje je koje prethodi najvećem kršćanskom blagdanu, Uskrsu. Definicija veli sljedeće: da se tijekom tog razdoblja kršćani pripremaju za slavljenje nadolazeće svečanosti molitvom, postom, slušanjem i čitanjem Božje riječi te dobrim djelima, odnosno da češće posežu za "oružjem kršćanske pokore".

A za čim su Splićani posegnuli, u prijevodu: čega su se odrekli, koje novine u život uveli? Evo nekih odgovora u našem malom istraživanju na nasumično izabranom uzorku ispitanika, šetača gradskim ulicama "jušto na Čistu sridu".



Katica Delić (81), umirovljena prodavačica u "Bobisa":

- Odreć ću se svega, ali u stvari i neću jer sam se ionako već odrekla zbog zdravlja i koječega. Prvenstveno dva faktora, zdravlja i male penzije! Ako baš moram navest nešto, kao što je običaj, evo mogu sa sigurnošću najavit da se u korizmi odričem konzumacije jastoga (smijeh). Zadnji put sam ga, koliko me sjećanje služi, konzumirala na Visu prije dvadeset godina, a sumnjam da će mi tijekom ovih četrdeset dana uletit' prilika za izist još kojega. Pa eto, neka moja specijalna žrtva bude jastog.



Stipe Božić (68), alpinist i putopisac:

- Ne znam baš čega ću se odreći kad niti ločem, niti pušim, moglo bi se reć' da, jel, nisam poročan tip. Radije ću razmislit' kako nekome pomoć', to jest učinit u korizmi neko dobro djelo. Ali ako je baš običaj nečega se odreć' u smislu konzumacije, mogla bi to bit', recimo, čokolada. Nju ću čuvat' za ekspediciju na Himalaju u svibnju, gdje ću se otisnuti s Vedranom Mlikotom, mojom kćeri Ivom, Ivom Milošem i njegovom kćerkom Paulom i Tončijem Čagljem. Eto, smislio sam, čokolada baj-baj, ha ha.



Mira Jerković (82), umirovljena radnica u bračkom kamenolomu:

- Odreć' ću se mesa, ionako ga malo jedem! Znate, ja sam Bračanka rodom iz Pučišća a živim u Nerežišća, evo došla sam u Split razvit' neke fotografije i baš ste me uhvatili ovde na peškariji, ha ha! Nisam, doduše, ni inače od mesa, sama sam pa mi je najdraže izist pjat juve, ribicu, kompot i slično. Od mesa mi je najdraži frigani puh, baš imam doma jednoga iz Dola! E, u korizmi neće puh u moju tavu!



Duško Sisarić (69), umirovljenik u sektoru marketinga:

- Duvana ću se odreć', ionako je danas na samom početku korizme Dan nepušenja pa mi to ide na ruku. Doduše, moji razlozi nisu toliko vjerski koliko zdravstveni, manje materijalni jer pušenje je luksuz koji sebi ipak mogu priuštiti, ali svejedno bih volio trajno prestat'. Ako izdržim barem u korizmi bez nikotina, super. Svakako je bolje privremeno pozdravit' cigarete nego alkohol, jer kad sam se jedne godine u korizmi odrekao alkohola, ljudi su me izludili pitanjima jesam li bolestan.



Kristina Kalinić (32) upravna referentica:

- Preporučila bih svima da ovo korizmeno razdoblje naprave introspekciju, to jest ozbiljno unutrašnje preispitivanje, te da se odreknu laži, loših djela, zlih misli... U tome je smisao korizme, a ne u privremenom apstiniranju od duhana i čokolade, to su sitnice, da ne kažem gluposti. I ja ću tijekom narednih četrdeset dana nastojati biti bolji čovjek, te isto (ne) činiti i u ostatku godine.



Marin Krpetić (36), grafički inženjer:

- Nisam donio čvrstu odluku, ali ozbiljno razmišljam da barem idućih četrdeset dana apstiniram od – društvenih mreža. One jesu suvremeni alati za komuniciranje, ali se često zlopupotrebljavaju, a ljudi stvari doživljavaju isuviše plošno a ne kontemplativno, rijetko su upoznati s pozadinom neke priče/objave pa olako osuđuju. Osobno sam uvidio mnoga zla skrivena u tom virtualnom svijetu, dobro bi mi došla korizmena detoksikacija u tom smislu.



Gordan Boljat-Gogo (44), ugostitelj:

- Neću se odreć' ničega. Ne, nije da ne držim do korizme, dapače. Vjernik sam, ali smatram te rituale nepotrebnima; sad neću pit' ovo, jest' ono. Šta uopće znači odricanje? Po meni, takvo odricanje ne znači ništa u kršćanskom smislu, samo dijeta ili čišćenje. Dobar sam kršćanin cijelu godinu, svi bi trebali bit ovakvi pa im neće trebat takozvana prigodna odricanja.



Ivan Botić (40), klupski menadžer:

- Odričem se izlazaka i hrane nakon osam navečer! Prvo je vezano uz svojevrsnu osobnu pokoru, a drugo - moram bit' iskren - uz sasvim profanu želju da malo smršavim prije ljeta. S obzirom da su mi večernji izlasci zapravo kruh svagdašnji jer radim ovo što radim, uzet ću godišnji odmor i nastojati održati svoju malu žrtvu kako bih ojačao duh i ušao u blagdan Uskrsa i predsezonu spreman i bogatiji tim korizmenim iskustvom, a i kondicijom.



Goran Zorica (52), vlasnik restorana:

- U korizmi ću se odreć' crnki. Ne, nikako plavuša, crnki sam se ranije predozirao, a na plavuše sam poslovično slab. Zapravo, možda je ovo nedostatno, možda bih se trebao odreć' u korizmi svih žena, odnosno seksa (s oproštenjem) u cijelosti. Znate, lakše bih se toga odrekao nego, primjerice, hrane, jer za mene je gastronomija vrh hedonizma. Ni jednu stvar iz tog sektora (hedonizma, nap.a.) ne možeš raditi tri do pet puta dnevno svaki dan osim jesti dobru hranu. Dakle, žrtvujem crnke, a za hranu i bjonde sam preslab, oprosti mi Bože.