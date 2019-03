Đurđica Bjedov operirala pluća: obožavana olimpijka zahvat je mogla obaviti u Švicarskoj, gdje je živjela s familijom, ali je htjela baš u Splitu

"Đuke Bjedov se operirala na plućima, i dobro je, dobro se oporavlja. Znate, mogla je ona taj zahvat obaviti u Švicarskoj, bilo bi i logično, ondje sigurno imaju ponajbolje klinike i vrhunske stručnjake, gore joj žive djeca i sama je s familijom dugo ondje živjela, ali je željela to napraviti baš u Splitu.

Velika Splićanka u svakom pogledu ostala je velika i u ovom, iskazujući veliko povjerenje i sigurnost u naše likare" - otkrio nam je naš poznati sugrađanin, a mi se veselimo vijestima da je zahvat uspješno obavljen i da se najveća splitska sportska diva uspješno oporavlja.

Učinila je tako velika sportašica gestu kakve se sjećamo i kod Stipe Božića unatrag par godina, kad je doživio infarkt na austrijskom skijalištu. Bio je prevezen u bolnicu i planirali su mu obaviti zahvat ugradnje stentova u tamošnjoj klinici, ali on je, za razliku od mnogih poznatih iz javnog života, političara, pa i nekadašnjeg ministra zdravstva, odlučio za operaciju u rodnom gradu.

U Splitu se nije znalo da 71-godišnja Đurđica Bjedov boluje, znali su samo njezini najbliskiji.

Splićani su je godinama rado sretali na Bačvicama, gdje je svoju besprijekornu liniju i dobru tjelesnu formu održavala plivanjem i šetnjama slušajući, kako je jednom otkrila, glazbu Ive Tijardovića.

O Đurđici se naveliko pisalo prije par mjeseci, 19. listopada prošle godine, kad se obilježavalo pola stoljeća, 50 godina od njezinog impresivnog rezultata, osvajanja zlatne olimpijske medalje na 100 metara prsno na Igrama u Meksiko Cityju.

Nije sve ostalo na zlatu, Đurđica mu je tada pridružila i srebro.

Starije generacije, koje su pratile prijenos Olimpijskih igara te velike godine kad ih je obilježila najbolja plivačica na ovim prostorima, sjećanju se scene u kojoj se Đuke zbunjeno okretala prema tribinama i Mladenu Deliću, koji je slavio u novinarskim ložama, pitajući: "Ko? Ja? Ne, ja nisam pobijedila…“, još uvijek nesvjesna velikog podviga kojeg je napravila.

Bio je to pothvat koji je izazvao nezapamćeni val oduševljenja u svim krajevima bivše države, a njezin spektakularni doček na splitskoj Rivi ostat će trajno zabilježen kao najmasovniji i istinska sportska svetkovina slavlja i ponosa.

Đurđica Bjedov se unatrag nekoliko godina vratila živjeti u Split, dok su njihova djeca, danas 47-godišnja Anamarija, 45-godišnji Nikola, 39-godišnji Luka i 35-godišnja Ivana nastavili živjeti u Švicarskoj.

"Nisam imala pravo od njih zahtijevati da se vrate sa mnom, jer nisam ni ja njih pitala kada sam ih uzela pod ruku i odvela u Švicarsku" - ispričala je Đurđica prije osam godina u razgovoru za "Slobodnu Dalmaciju".

"Oni su po mentalitetu sada dobrim dijelom Švicarci, tamo su išli u školu, žive s tim ljudima. Ja sam im stalno usađivala ponos prema mjestu iz kojeg dolaze, oni to razumiju, ali su isto tako i djeca svijeta. Stalno negdje lete, a ja im kažem da koliko god bili visoko, tamo gdje im je srce, tu im je i majka." - zaključila je naša slavna olimpijka.

"Olimpijska medalja jest nešto najvrjednije što se može zbiti u karijeri. Mene je uvijek vodila velika ljubav prema plivanju, prema natjecanju. Nikad ne odustati, boriti se do kraja. To me naučio otac, to je uvijek ostalo u meni" - ispričala je jednom.

Nadamo se da će je pobjednički žar držati i na njenom putu prema ozdravljenju.