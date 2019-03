Simona Gotovac Mijoković iznenadila otkrićem da je njezin bivši kontroverzni muž zaslužan za današnji brak i sreću: Ante mi je rekao, dođi imam nešto za tebe...

"Neka ovo moje svjedočanstvo bude na slavu Gospodinu" - rekla je Simona Gotovac Mijoković na početku svog gostovanja na Laudato TV-u, gdje je otvoreno progovorila o traumatičnom djetinjstvu i odrastanju, gdje je već s 12 godina zapalila prvu cigaretu, ubrzo prešla na travu i jače droge, kad je ušla u svijet mode.

"S 13 godina mama me u Sloveniji prijavila na izbor ljepote. To je jedan svijet prepun laži iz kojeg se nije lako izvući..." - kazivala je nekadašnaj slovenska manekenka i starleta, koju je hrvatska javnost upoznala kao suprugu kontroverznog poduzetnika Ante Gotovca, s kojim je snimala show "Gotovčevi", ali i postala zvijezda reality programa s kojima je do kraja dotakla "duhovno dno".

Posljednjih sedam godina Simona živi potpuno drugačijim životom, a posljednje tri u austrijskom Linzu sa suprugom Stanislavom, s kojim ima 20-mjesečnog sina Joshuu i petomjesečnu kćerkicu Amaliju, kao i 12-godišnju kći Gabrijelu, koju je dobila u braku s Antom Gotovcem.

O dramatičnim godinama Simona je ispričala:

"Prije susreta s Kristom ja sam bila u bludu, nemoralu i drogi, zahvatila me prostitucija, bulimija od koje sam bolovala 14 godina, bila sam zarobljena i duhom i tijelom. Bogu hvala što je ušao u taj ponor pakla u kojem sam se nalazila i stvarno je našao svoju izgubljenu ovčicu. I od tada čvrsto držim Gospodina za ruku i ne puštam ga".

Ustvrdila je i kako mnogi znaju reći "blago Simoni danas", ali da tu nema "blago ti se".

"Slušat Božju riječ nije uvijek lako. Jer život donosi razmirice ili u obiteljskom životu ili među ljudima koji te ne razumiju i tu zaista vrijedi samo jedan zakon, ljubite jedni druge kao što ljubite sami sebe. Moja Gabi je sad u osjetljivijim godinama, Joshua je preživahan, Amalia je imala grčeve, treba imati snage i strpljenja za sve, ljubav jmora biti iznad svega. Koju sam ja u svom djetinjstvu tražila na krivim mjestima. A jedina prava ljubav je Isus Krist, koji me spasio, koji mi je oprostio i doveo me u novi život". - rekla je.

"Gospodin je od moje bijede napravio remek djelo, a to djelo se zove put obraćenja".

Ono što je posebno iznenadilo gledatelje je Simonino otkriće da ju je prema Bogu odveo bivši suprug Ante, s kojim ju je javnost doživljavala isključivo kroz kontroverzan, problematičan i turbulentan odnos.

"Ante je došao pered moju zgradu i rekao: Simona, imam nešto za tebe. Ante je znao u čemu se ja nalazim, u koji sam ponor ušla, a bio je krenuo u Tabor, na seminare kod patera Zvjezdana Linića.

Za mene je Isus postojao samo u filmu, on za mene nije bio stvaran, ja nisam znala ni moliti, ali sam otišla na duhovni seminar.

Upijala sam sve, kao kad biljka upija sunce i zrak i vodu. Moja je najveća snaga u svakodnevnoj svetoj misi i molitvi i ljubavi koju dajem.

I kad sam krenula, borila sam se i dalje s ovisnošću o cigaretama, bulimijom, ali Bogu je sve moguće, svaki dan u sedam godina prolazila sam križ i golgotu, ali što je bilo više križeva, bilo je više blagoslova" - pričala je Simona, koja se ne osvrće na klevete, ni opaske koji se u medijima i na društvenim mrežama pojave o njoj, vezane uz njezino preobraćenje.

"Sve to samo ojačava moju vjeru. U prijašnjem životu mi je bilo teško čuti nešto o sebi i kad je to bila istina."