- Moja je želja i motivacija prenijeti poruku ljudima, onim bolesnima i onima koji će to, ne daj Bože, biti – uvijek ima nade.

Tom smo rečenicom počeli razgovor s Josipom Čebulcem Pepom, čovjekom na pragu 60-te godine, uredno podšišanim, s cigaretom u rukama.

Naručio je mali makjato s toplim mlijekom i odjednom poskočio na stolici, ispričao se, mora se javiti svojoj fizioterapeutkinji koja je baš u tom času prošla.

Zaboravlja da mu je upaljena cigareta u ruci, ali alarm se, na sreću, nije oglasio.

Nijedan simptom

Nije se oglasio ni kada mu je 2013. dijagnosticiran karcinom debelog crijeva, a itekako je trebao, onaj unutarnji alarm koji ti kazuje da nešto ne valja s tobom.

Kirurg mu je postavio 30 pitanja o simptomima, na svako je negativno odgovorio. Niti je mršavio, niti je imao bolove, nije bio nadut, ma ništa.

Kad to čuješ, zapitaš se 'kako?', postaviš sebi sebično pitanje je li moguće da se i tebi samome ili nekom tvom najbližem takvo nešto dogodi. Zapravo, premreš od straha.

I kako je onda doznao da je bolestan?, sljedeće je, logično pitanje.

Josipa je, vidjet ćete u nastavku, uvijek proganjala ta neka duhovna dimenzija, javljala se na momente, u trenucima koji su ga podučili istinama za cijeli život – da nikome ne treba željeti ništa loše, ni najgorim neprijateljima, da se ljudi ne dijele po vjeri i nacionalnosti, nego po onoj 'čovjek i nečovjek', da u najgorim krizama jasno vidiš tko ti je prijatelj, a tko je bio nedostojan tog imena, te da su sva čovjekova ograničenja samo i isključivo u njegovoj glavi.

Tog dana plivao je kilometrima, od Libertasa do Danača i natrag. Bio je kraj listopada, dan prije Svih svetih. Kad je izašao iz mora, sjeo je na pižul na potpuno praznoj plaži i zamislio se nad činjenicom što tri dana nije imao stolicu.

To ga je toliko zabrinulo da se javio liječniku.

Imao je što čuti.

- U roku od dva sata, nakon što je uspostavljena dijagnoza, završio sam na operacijskom stolu. Nakon sedam dana ponovo sam operiran. Napravljena mi je stoma.

Nakon pet mjeseci sam imao treću operaciju, uklonili su mi stomu i otada normalno funkcioniram – kaže, i dalje vidno obuzet emocijama, iako je prošlo punih šest godina od dijagnoze.

- Želim svim ljudima reći da to jest individualna borba, uz liječnika, ali jakom željom se sve može pobijediti. Suvremena medicina ne objašnjava uopće pojavu karcinoma.

Kako se razmnožavaju

Dr. Warburg otkrio je kako se stanice raka razmnožavaju – kaže Josip, pa podsjeća kako je njemački znanstvenik Otto Heinrich Warburg 1931. godine primio Nobelovu nagradu za otkriće osnovnog uzroka raka.

Dr. Warburg otkrio je da je rak rezultat antifiziološkog načina života. Antifiziološkim načinom prehrane, pretežno hranom koja zakiseljuje, te fizičkom neaktivnošću, tijelo stvara kiselu sredinu slabo opskrbljenu kisikom, što je idealno za razvoj karcinoma.

- Puno sam čitao i došao do spoznaje da je imunološki sustav čovjeka toliko jak da može pobijediti svaku, pa i najtežu bolest, od obične prehlade do karcinoma.

Karcinom se pojavi u trenutku kad je imunološki sustav pao ispod nule i čovjek doživi jaki stres. I onda tamo gdje najviše ima tih stanica, bolest eksplodira i čovjeku se dijagnosticira karcinom.

Suvremena medicina to rješava kemoterapijama, a na žalost, pogledajte samo statistike i sve će vam biti jasno. Pogledajte koliko ljudi, i u Američkim Sjedinjenim Državama i u Europi, tretmanom kemoterapije ostaje na životu. To je izuzetno mali postotak.

U zadnjoj studiji Američkog onkološkog društva koju sam čitao, stoji da je 90 posto onkoloških pacijenata umrlo u prvoj godini dobivanja kemoterapije – frapantan je podatak koji iznosi naš sugovornik, kontrolor letenja po zanimanju.

- Zanemaruje se da je u Europi od 2000. do 2010. u državnim bolnicama onkološkim pacijentima bilo ponuđeno liječenje alternativnim metodama, uljem kanabisa i THC-om koje je pomagalo, ali je program 2010. ukinut.

Program se provodio diljem cijele Europe, a od 2010. nastavljena je samo kemoterapija – kaže.

Često bez empatije

Josip je odbio kemoterapiju. Ono što posebno ističe, jer je odlazio na onkološki odjel, jest odnos liječnika prema pacijentima. Smatra da bi taj odnos trebao biti puno humaniji nego je to bio, jer je čovjeku s tom dijagnozom od svega najvažnija – ljudskost.

- To su osobe kojima u trenucima dijagnoze treba samo ljudski odnos. Nije to samo potpisivanje papira za preuzimanje odgovornosti za vrijeme kemoterapije, za povraćanje, mučnine i opadanje kose. Nije to poanta.

Treba biti čovjek da bi se takvom pacijentu pomoglo, a ne ga tretirati kao broj kojemu ne pokazujete trunke empatije. Proživljavao sam to 4 mjeseca – svjedoči danas.

'Ja to mogu'

A što je, u konačnici, njega izliječilo?

- Doktor Stojanović izliječio mi je posljedicu, a imao sam, naravno, još pomoć od drugih liječnika i medicinskih sestara. Uzrok sam pronašao u sebi. Dan danas tvrdim da je začetak bolesti u glavi i ozdravljenje je u glavi. Liječio sam se alternativnim metodama.

Želim zaštititi ljude koji su mi pomogli, pa ne bih iznosio imena. Zbog posla koji obavljam, terapija THC-om nije dolazila u obzir. Ali postoje i drugi načini, vitamin B17 koji se može nabaviti u Meksiku, postoji Mutaflor iz Njemačke, Rizol ulje... Tu je definitivan preokret u prehrani, volio bih naglasiti ljudima da zaobiđu neke današnje običaje u prehrani, kao što su bijelo brašno, biljno ulje, cukar, pretjerani unos soli, ocat.

Sve što zakiseli organizam i gdje nema kisika, stanice karcinoma 'obožavaju'. Volio bih apelirati da svi odvoje minimum sat vremena dnevno, da iziđu na zrak i hodaju, da budu fizički aktivni.

Kao što vodite računa o svojim džipovima i motorima, da idu redovno na servis, tako i sami sebe servisirajte svaki dan i izađite na zrak, padala kiša ili ne. Radujte se kiši, buri i šiloku.

Nemojte sjesti na trosjed

Plivajte, hodajte, šetajte, popnite se na Srđ, nemojte sjesti na trosjed nakon teškog posla. Možda je lakše odmoriti noge i ruke na trosjedu, ali baš tad treba obući tene i poći na Babin kuk, u Uvalu, do Svetoga Jakova prošetat', minimum uru vremena svaki dan jer to je put da servisirate svoj organizam – apelira Josip Čebulc te ističe da je, kad je obolio, ostao frapiran brojem ljudi oboljelih od karcinoma.

Vrlo je važno, dodaje, iz života izbaciti stres, duboko udahnuti i reći sebi 'ja to mogu'.

Nakon izliječenja od karcinoma, čekala ga je još jedna teška operacija – ona desnoga kuka. Lijevi je već bio operiran i zamijenjen umjetnim. I to je sve prošlo odlično, a dokaz tomu je i njegov nedavni podvig – uspon na Himalaju.

- Nakon mentalnog izliječenja od karcinoma, postavio sam sebi za cilj da vidim mogu li se normalno uključiti u društvo i život kao i drugi ljudi. Naišao sam na članak o Mianmaru koji se nekad zove Burma i odlučio vidjeti jesam li sposoban za takav izazov.

Otputovao sam i obišao cijeli Mianmar, planine, jezera, sve do izlaska na Indijski ocean kroz džunglu i shvatio da je sve to bilo na oštroj granici moje izdržljivosti, ali sam preživio. Pun sam uspomena i ponosan na sebe da sam izdržao – kaže Pepo.

Otišao s operiranim kukom

- Tamo sam bio na sasvim drugoj prehrani i običajima, među ljudima drugačijeg kulturološkog ponašanja, počevši od wc-a pa nadalje. Bio je to fizički i mentalni izazov. Na to putovanje otišao sam s jednim operiranim kukom, a nakon tri godine operirao sam i desni, lani u studenom.

Tada sam se zarekao da ću, ako oporavak i rehabilitacija prođu u redu, otići nekamo gdje nikad u životu ne bih ni promislio da bi pošao. A to je bila Himalaja. Doktor ortoped rekao mi je da treba godina dana da tijelo prihvati protezu i da se mišići oporave. Ja sam otišao nakon 11 mjeseci u Nepal, avantura je krenula iz Katmandua.

Popeo sam se na Anapurnu, na visinu od 4130 metara. Na treku koji je trajao osam dana i sedam noći doživio sam ogromne temperaturne razlike – po danu plus 30 do noćnih minus 20. Nisam imao nikakvih problema s disanjem, ali za ovakav trek, pored fizičke pripremljenosti, morate biti jako psihički stabilna osoba.

U par navrata bio sam na granici odustajanja, ali sam to prebrodio. Sve vam se prevrti u sekundama, ali kad shvatite dokle ste dogurali, smognete snage nastaviti dalje – kazuje Josip.

Divno je pomoći

Upoznao je puno divnih ljudi, stekao nove prijatelje. Podsjetio se kako je divno pomoći drugom, bez obzira na vjeru, nacionalnost, boju kože, kaže ovaj nekadašnji hrvatski branitelj, pripadnik legendarnog Odreda naoružanih brodova koji je predvodio Aljoša Nikolić.

Dugo je godina bio dobrovoljni darivatelj krvi, ali bivši onkološki bolesnici ne smiju davati krv i to mu teško pada.

- Divno je pomoći nekome, starijoj gospođi ponijeti spenzu, pomoći joj preko ceste... Ljudi su se otuđili. Po kafićima sjede mladi, piju kafe, a svaki komunicira sa svojim telefonom i međusobno ne progovore ni riječ.

Najvažnije je slikati svoj doručak, a s prvim susjedima ne govore. Vjerojatno sam previše star da bih to mogao mentalno prihvatiti – razmišlja naglas.

Na kraju je želio istaknuti:

- Zahvaljujem se svim ljudima koji su bili na putu mog ozdravljenja, od doktora i medicinskih sestara do meni dragih prijatelja koji su mi u bolnicu donijeli pjat juhe.

Isto tako, želim svim ljudima, koji sada vode svoje teške bitke za ozdravljenje, da ih moje riječi ohrabre i daju dodatnu snagu i želju da prebrode sve patnje na koje nailaze na svojem putu k ozdravljenju – zaključio je Pepo.