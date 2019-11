Sol ima okus koji lako izaziva pravu ovisnost. Naše tijelo i mozak naučeni su da prirodno šalju signal za dodatnim dozama jer nam je sol potrebna kako bismo preživjeli.

No, danas ljudi u prehrani koriste previše kuhinjske soli. Zdravstvene organizacije preporučuju maksimalno jednu čajnu žličicu dnevno, no u zapadnim količine znaju biti i duplo veće, piše portal The List.

Želja za slanom hranom može biti bezazlena, ali može upućivati i na neke probleme sa zdravljem. Mnogo je razloga zbog kojih vam pašu grickalice i druga slanija hrana.

Znojem se izlučuje i sol iz organizma.

Zadnjih dana imate toliko posla koji nikako ne uspijevate završiti, ili se i inače pretjerano znojite? Onda bi želja za slanim grickalicama mogla značiti da je organizam dehidriran i treba mu tečnosti.

Osim žudnje za slanim, simptomi dehidracije mogu biti i vrtoglavica, glavobolja, grčevi u mišićima. Ako osjećate neke od ovih tegoba, popijte čašu ili dvije vode i to odmah.

Poremećaj elektrolita

Neravnoteža elektrolita poremećaj je koncentracije iona kalija, natrija i kalcija. Natrij se nalazi u kuhinjskoj soli, pa ako elektroliti nisu u ravnoteži, vjerojatno ćete osjetiti želju sa slanim.

Stres

Kada je organizam pod stresom, naš mozak želi nam dati oduška i čini nam privlačnom uglavnom nezdravu hranu, koju možda rjeđe jedemo. Kao da time želi poručiti da se opustimo i utješimo barem hranom. Obično se radi o namirnicama bogatim masnoćom, šećerom ili solju, piše Medical News Today.

Dakle, ako iznenada poželite posegnuti za nečim slanim kad ste pod stresom, to je možda prirodna težnja tijela za pronalaskom balansa.

Osim toga, iznenadnu glad i želju za slanim mogu uzrokovati i hormoni. Može biti riječ o trudnoći, PMS-u ili nekim drugim hormonalnim promjenama.

Ako vas baš plaši nagla želja za slanim, koja ne prestaje čak i nakon nekoliko čaša vode, možda je najbolja ideja da odete liječniku.