Uopće nije svejedno kad pijete lijekove za visoki tlak! Pacijenti su praćeni šest godina: uzimanje terapije u ovom dijelu dana za 44 posto je smanjilo rizik od udara

Pacijenti s povišenim krvnim tlakom imaju 44 posto niži rizik od srčanog udara, ako uzimaju propisane lijekove prije odlaska na spavanje umjesto ujutro. Španjolski znanstvenici tijekom studije pregledali su više od 19.000 pacijenata na lijekovima za povišen krvni tlak, koji su bili praćeni u prosjeku šest godina.

Polovica volontera bila je zamoljena da uzimaju svoju dozu lijeka prije spavanja, dok je druga polovina svoj lijek uzimala ujutro.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su uzimale lijek u večernjim satima imale 44 posto manji rizik od srčanog udara i 66 posto manji rizik od umiranja.

Da se na taj način može prepoloviti rizik moždanog udara pokazao je istraživački tim sa Sveučilišta u Vigu, na zapadnoj obali Španjolske.

Znanstvenici još ne mogu objasniti zašto uzimanje lijeka prije spavanja ima takav učinak, ali znaju da je visoka razina krvnog tlaka dok osoba spava često veći pokazatelj rizika od srčanih bolesti.

Nakon ovog otkrića vjerojatno će se promijeniti i način uzimanja lijekova za reguliranje krvnog tlaka. Naime, do sada su liječnici savjetovali pacijentima da uzimaju lijekove ujutro čim se probude.

Vjerovali su da je smanjenje razine krvnog tlaka u jutarnjim satima presudno za sprječavanje kardiovaskularnih bolesti. Ali nema dokaza koji bi to potvrdili.

Nova studija, čiji su rezultati objavljeni u časopisu European Heart Journal, najveća je koja istražuje kako vrijeme uzimanja lijekova za krvni tlak mijenja rezultate kod pacijenata.

Kod svih 19.084 pacijenta kontroliran je krvni tlak u trajanju od 48 sati barem jednom godišnje. Na kraju studije pokazalo se da su 1752 pacijenta umrla od kardiovaskularne bolesti, ili su imali srčani udar, pretrpjeli srčani zastoj ili moždani udar ili su podvrgnuti deblokiranju arterija.

Uz manji rizik od moždanog udara, srčanog udara i umiranja od srčanih bolesti, pacijenti koji su uzimali tablete prije spavanja imali su 42 posto manji rizik od zatajenja srca. Ovi se postoci nisu promijenili ni kada su uzeti u obzir čimbenici koji bi mogli utjecati na rezultate, poput razine kolesterola.

Autor studije prof. Ramon Hermida rekao je: "U trenutnim smjernicama o liječenju hipertenzije ne spominje se i ne preporučuje neko preferirano vrijeme liječenja.

Jutarnje uzimanje lijeka bila je najčešća preporuka liječnika, koja se temelji na zabludnom cilju smanjenja jutarnje razine krvnog tlaka.

Rezultati ove studije pokazuju da pacijenti koji rutinski uzimaju antihipertenzivne lijekove prije spavanja, za razliku od uzimanja odmah nakon buđenja, imaju bolje kontrolirani krvni tlak i, što je najvažnije, značajno smanjeni rizik od smrti ili kardiovaskularnih bolesti".

Vanessa Smith, starija kardiološka medicinska sestra pri British Heart Foundation, rekla je: "Iako ova studija podržava prethodna otkrića u ovom području, potrebna su dodatna istraživanja među ostalim etničkim grupama da bi se dokazalo djeluje li večernje uzimanje lijekova za krvni tlak blagotvornije na kardiovaskularno zdravlje.

Ako trenutno uzimate lijekove za krvni tlak, važno je provjeriti kod svog liječnika opće prakse ili ljekarnika prije nego što promijenite vrijeme uzimanja. Možda postoje određeni razlozi zbog kojih vam je liječnik propisao lijekove ujutro ili navečer".



Srce je mišićna pumpa. Sa svakim otkucajem tjera krv kroz arterije i kapilare do svake stanice tijela.

Za mjerenje snage ispumpavanja dvije su brojke relevantne. Prva je viša brojka – srce se steže i krv potiskuje kroz arterije. Druga, donji tlak – registrira trenutak kada se srce opusti između otkucaja.

Krvni tlak se mjeri u milimetrima žive i označava kao: mmHg.

Dakle, kad vam se izmjeri krvni tlak, to se zapisuje kao dva broja, jedan iznad drugog, na primjer, 140/90 mmHg.

Najveći broj, sistolički tlak, pokazuje pritisak u arterijama kada vam srce tjera krv kroz njih. Donji broj, dijastolički tlak, pokazuje pritisak u vašim arterijama kada vam se srce opusti.

Gornji broj može biti od 90 do 200, a donji broj od 60 do 140.

Što je viša stopa krvnog tlaka, vaše srce mora napornije raditi, tjerajući krv kroz arterije koje se postupno mogu suziti ili postati krute.

Naporno pumpanje krvi može dovesti do začepljenja ili slabljenja krvnih žila, a to može dovesti do sužavanja krvnih žila i stvaranja ugrušaka, koji mogu oštetiti srce ili mozak (rjeđe, može doći do pucanja krvnih žila).

To je ono što liječnici nazivaju esencijalnom hipertenzijom.

Mali broj ljudi ima sekundarnu hipertenziju, što znači da je nešto drugo glavni razlog njihova visokog krvnog tlaka.

Na primjer, neki ljudi razviju visoki krvni tlak ako imaju problema s bubrezima ili nadbubrežnom žlijezdom. Te žlijezde proizvode hormone koji su važni u kontroli krvnog tlaka.

Osim što može uzrokovati zatajenje srca i moždani udar, visoki krvni tlak može također uzrokovati otkazivanje bubrega.