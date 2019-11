Poznate mame trudnoćama u kasnim godinama dovode žene u zabludu, jer prešućuju najvažniji detalj!; Naš ginekolog upozorava: Ono što vidimo ne podudara se sa stvarnošću!

Nedavno je u medijima osvanula vijest da je australska pjevačica Natalie Imbruglia postala majka u 45. godini života. Sina kojem je dala ime Max Valentine Imbruglia pjevačica je dobila putem donora sperme.

Otvoreno to priznavši postala je jedna od rijetkih slavnih žena koja je javno progovorila o načinu na koji je u tim godinama dobila dijete. Osim nje, to su napravile i glumica Nicole Kidman, koja je priznala da je dobila kćer u 43. godini preko surogat majke, i pjevačica Mariah Carey koja je u 41. godini dobila blizance putem izvantjelesne oplodnje.

U klubu slavnih majki starijih od 40 su i Halle Berry koja je rodila s 47, Kelly Preston 48 i Janet Jackson s čak 50 godina. Nijedna od njih nije govorila o tome kako su u tim godinama uspjele zatrudnjeti.

Stručnjaci tvrde da je trudnoća iznad 40-te godine života, pogotovo ako je riječ o prvom djetetu, uglavnom je rezultat medicinski potpomognute oplodnje, a prešućujući metode kojima su zatrudnjele, slavne majke dovode u zabludu "obične žene" koje se možda nadaju istom i to prirodnim putem.

Porodi u kasnim 40-tim, pa čak i pedesetim godinama, o kojima čitamo u medijima kod žena stvaraju dojam da su godine samo broj, pa čak i kad je riječ o ostvarivanju potomstva.

Činjenica jest da žene žive sve duže i zdravije i možda zbog toga mislimo da se produžava i reproduktivno doba.

"No, ako razmišljate o odgađanju proširenja obitelji, razmislite ponovno, jer ono što vidimo na televiziji, društvenim mrežama, često se ne podudara sa stvarnošću" - upozorava ginekolog Dino Markovina:

- Medijski naslovi često i ne govore zapravo o čemu se tu radi. Naime, najvjerojatnije se tu i ne radi o spontanim trudnoćama, nego se radi o postupcima izvantjelesne oplodnje, surogat majčinstvu ili donacijama jajnih stanica.

U praksi nije tako

Samo plasiranje naslova poput "Rodila u 50-toj godini", bez objašnjenja postupka, može ženi stvoriti svijest da je to i njoj opcija u životu i da ima vremena za to, a zapravo u praksi nije tako. Radi se o vrlo skupim postupcima koji i ne moraju nužno biti uspješni - upozorava Markovina.

Inače, trend rađanja u sve kasnijoj dobi ne događa se samo kod poznatih žena. Prosječna dob u kojoj žene rađaju u porastu je u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.

U 2018. godini najviše žena rodilo je u dobi od 30 do 34 godine, prema podacima Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nakon njih slijede žene od 25-29 godina. S druge strane, sve je manje adolescentica i mlađih punoljetnica koje rađaju.

U prosjeku, u Hrvatskoj žene prvo dijete rađaju neznatno mlađe od prosjeka u Europskoj uniji koji iznosi 29,1 godinu. Najmlađe svoju prvu djecu dočekuju Bugarkinje, dok su najstarije već godinama Talijanke s prosječno 31. godinom starosti.

Dobivanje djece u "poodmakloj dobi majke“ je mnogo teže jer se razina plodnosti spušta kod žene srednjih do kasnih 30-ih i ranih 40-ih, ali naravno, kao i u svim pravilima, postoje izuzetci.

Abrupcija posteljice, zastoj rasta...

Zbog takvih, pogotovo kad je riječ o javnim osobama, obične žene često dolaze u zabludu da imaju vremena i da će moći zatrudnjeti bez obzira na godine.

- U Hrvatskoj je prosjek 29 godina i zapravo se sve više miče dalje. Nekakva granice do koje je uredu, a nakon koje ipak trudnoća nosi rizike je otprilike 35 godina. Uvijek smo mi u riziku, uvijek je uredu željeti dijete, ali iza 35-te godine dosta rastu rizici - upozorava Markovina

U javnosti se ovakve vijesti prenose kao nekakva senzacija, a kod slavnih osoba često je prisutna i glorifikacija majčinstva u starijoj dobi. Rijetko se spominju rizici koje takve trudnoće sa sobom nose, najprije za ženu koja s godinama teže i podnosi drugo stanje.

- S godinama smo sigurno manje zdravi. S 20 godina smo sigurno zdraviji nego u 30-tim i 40-tim. Nosimo već možda neke kronične bolesti koje mogu dovesti do neplodnosti, ako ne dovedu do neplodnosti, mogu dovesti do komplikacija.

Osim toga, ako se i izgura ta prva faza trudnoće, dolazimo u kasnu trudnoću gdje su veće šanse da dođe do operativnog izvršenja poroda, abrupcije posteljice, zastoja rasta, preeklampsije, inercije uterusa, kad imamo nekakve slabe trudove koji rezultiraju s operativnim izvršenjem poroda, to se događa puno češće što je žena starija - dodaje Markovina.

Dodaje da je rizik od spontanih pobačaja direktno i dokazano povezan s dobi majke, a veća je učestalost izvanmateričnih trudnoća što je jedan od glavnih uzročnika morbiditeta i mortaliteta majke. Osim toga, i djeca starijih majki su u riziku.

Kromosomski poremećaji

- Događaju se kromosomski poremećaji od kojih je najpoznatiji možda Downov sindrom, zatim nekakve kongenitalne anomalije koje isto rastu s dobi.

Pojavljuju se i nekakve kronične bolesti koje se tijekom trudnoće mogu i pogoršati, poput dijabetesa, hipertenzije, to može imati utjecaj na zdravlje majke, ali i na ishod trudnoće. Osim toga, javljaju se i nekakve genske abnormalnosti - navodi Markovina.

Trudnoća unutar idealne reproduktivne dobi danas možda i nije dobrodošao i simpatičan savjet, u vremenu u kojem trudnoća ne ovisi samo o volji i želji majke, nego o brojnim faktorima poput materijalne sigurnosti, školovanja ili poslovnog napretka.

Pred ženama je težak zadatak, ostvariti se na svim poljima, a nekad je u to teško uklopiti i majčinstvo, zbog čega se prva trudnoća događa sve kasnije.

No, statistika je jasna. Iako neka novija istraživanja pokazuju da sposobnost prirodnog začeća ne opada toliko drastično u tridesetim godinama života, i dalje su najbolje godine za dobivanje djece do 35 za ženu, a za muškarca do 40. Naravno, starije žene mogu sasvim uredno iznijeti trudnoću, a mlađe mogu imati rizičnu, liječnici su decidirani.

- Muškarac je možda malo manji faktor u nekim komplikacijama vezanim za trudnoću, više je vezan za plodnost, kvalitetu i koncentraciju i broj spermija. Mada, što se tiče komplikacija vezanih za dob, događaju se i u mlađoj, i u starijoj dobi, samo što je u starijoj učestalost puno veća - dodaje ginekolog Markovina.

Šansa manja od 1 posto

Inače, nagli pad plodnosti bilježi se nakon 38. godine života žene. Vjerojatnost trudnoće nakon 40. godine naglo se smanjuje i ona iznosi pet do dvadeset posto

Istraživanje objavljeno u časopisu Obstetrics and Gynecology pokazalo je da je nivo neplodnosti 13 do 14 % kod žena između 30 i 34 godine i raste na 18% između 35 i 39 godine. Nakon 40-te godine taj postotak naglo raste, tako da je između 40 i 43 godine šansa da dobijete dijete prirodnim putem manja od 1%.

S obzirom na ove činjenice, kad sljedeći put pročitate vijest da je neka slavna glumica ili pjevačica iznenađena trudnoćom u četrdesetim ili pedesetim godinama života, budite sigurni da nije riječ o prirodnoj trudnoći, a svoje potomstvo planirajte koliko god možete ranije.