Kažu da ćete se od toga ljutiti ili ljubiti, ali nos koji svrbi mogao bi ukazivati na neke zdravstvene probleme - u rijetkim slučajevima i vrlo opasne

Kada vas svrbi nos, praznovjerje kaže da ćete se vrlo vjerojatno uskoro s nekim, i to žestoko, posvađati. Glagolu bez lica "ljutiti" pridodalo se nekako tijekom stoljeća i ono "ljubiti", pa se smatra obično da je "ili-ili". Ili će doći do svađe, ili do pomirenja, ljubljenja, držanja za ruke... U nekim dijelovima svijeta kažu da će osobu uskoro netko iznenaditi posjetom.

No ni romansa ni svađa nisu, dakako, pravi razlozi zbog kojih bi nekoga mogao mučiti svrbež nosa. Oni su fizički, a ponekad mogu ukazivati i zdravstveni problem koji bi bilo dobro što prije riješiti, piše The List.

Većinom svrbež nastupa naglo i intenzivno, a riješava se brzo kao što i dođe - jednim "običnim" kihanjem. No ponekad se problem može javljati češće tijekom dana i biti znak alergija, virusa, pa čak i kožnih problema, upozorava Healthline.

Znak upozorenja

Svrbež nosa češći je u zimskim mjesecima za vrijeme vladavina prehlade i gripe, kao i na proljeće kada se javljaju alergije. No može se javiti u bilo koje drugo doba godine i mučiti svojom upornošću.

A do ove neugodne "boljke" dolazi zato što virusi i bakterije napadaju najprije upravo vaš nos i sinuse. Kad se to dogodi, dolazi do nakupljanja sline, a i potreba za kihanjem nastupa upravo uslijed pokušaja vašega tijela da se riješi zaraze koja ga napada. Kihanje je u tom smislu zapravo obrana organizma.

Alergije su pritom prvi razlog zbog kojeg nos svrbi. Događaju se kad imunološki sustav regira na nešto u okruženju, što kod njega izaziva reakciju. Ukoliko se svrbež popraćen kihanjem javlja češće ili ako ste primijetili da se događa na nekim specifičnim mjestima ili u određenim situacijama, definitivno nije znak koji biste trebali ignorirati.

Ako je popraćen naglim gubitkom njuha, ekstremno natečenim nosom izvana, oteklinama i ranama, svrbež može (vrlo rijetko, piše Healthline) biti znak tumora.

Vanjski problem

A dok svrbež kod spomenutih alergija, gripe i prehlade dolazi naglo i iznutra, onaj vanjski mogao bi ukazivati na neke kožne probleme. Suhoća kože i njena dehidriranost mogu utjecati na pojavu "ljuskica" na koži, a nos kao najistureniji dio lica najviše i svrbi. Proizvodi koje koristite mogu biti preagresivni za kožu, lišiti ju prirodnih ulja, stoga i ona više svrbi. Tu je i osjećaj zatezanja.

Napravite kućni 'test' i otkrijte uništava li vam standardni jutarnji ritual zdravlje kože: ako se borite s ovim simptomima, definitivno je vrijeme da zaboravite na njega

Ponekad su u pitanju i kožne bolesti poput ekcema, piše WebMD.

Kad se pak radi o dehidriranosti organizma i dišni putevi mogu biti isušeni, pa lakše dolazi do iritacije i (najčešće bolnog) svrbeža.

Kako zaustaviti svrbež?

Hidratacija može spriječiti isušivanje dišnih puteva, naročito kod pacijenata koji pate od prehlade ili problema sa sinusima. Medical News Today savjetuje onima koji imaju "potvrđene" alergije da izbjegavaju mjesta i uzroke koji ih mogu dodatno iziritirati, a isto savjetuju i onima koji su to primijetili u vlastitom okruženju - bila to prašina ili neki začin, klonite ih se ukoliko možete.

Važno je i ne pretjerivati u puhanju nosa tijekom faze većeg svrbeža. Ispiranje s otopinom za dišne puteve može pomoći.