Iskoristite sezonu mandarina! Donosimo sedam razloga zbog kojih je konzumacija ovih ukusnih plodova vrlo korisna

Sezona je mandarina, a kao što je već poznato, riječ je o voću bogatom vitaminom C. Valja naglasiti da su mandarine i izuzetno praktično voće, lako ih je ponijeti na posao ili u školu, ali u ovom će tekstu naglasak ipak biti isključivo na njihovu pozitivnom učinku na zdravlje. Evo nekoliko stavki zbog kojih ćete ih početi, odnosno nastaviti konzumirati.

Sprječavaju pretilost

Hranjive tvari mandarina ne samo da sprečavaju pretilost, već pružaju i zaštitu protiv dijabetesa tipa 2, pa čak i ateroskleroze, bolesti odgovorne za većinu srčanih udara i moždanih udara, prenosi Science Daily.

Snižavaju kolesterol i jačaju imunitet

Kora mandarina sadrži hranjive spojeve koje učinkovito snižavaju "loš kolesterol", objavio je časopis Diabetes, a budući da su važan izvor vitamina C, mandarine su dobar saveznik i u borbi protiv sezonskih bolesti.

Dobro utječu na vaš vid

Starosna makularna degeneracija glavni je uzrok gubitka vida kod Amerikanaca starijih od šezdeset godina, prenosi stranica Eat This, Not That. Zahvaljujući vitaminima C i A koji se nalaze u mandarinama, gubitak vida može se odgoditi ili čak spriječiti. Ipak, mandarine za ovu namjenu treba konzumirati svježe narezane jer toplina i svjetlost mogu oslabiti učinak vitamina C.

Jačaju kosti

Studija sa Sveučilišta Tufts otkrila je da se kod skupine muškaraca koji su konzumirali više vitamina C i kalija (oboje se nalazi u mandarinama) povećala gustoća kostiju i imali su manje prijeloma.

Opuštaju vas

Ako je iza vas naporan dan na poslu ili ste pod stresom zbog nadolazećeg sastanka, mandarine bi mogle biti pravo rješenje. Kako tvrde iz američke klinike Mayo, miris ovog voća pomaže u borbi protiv stresa, depresije i tjeskobe.

Čuvaju vaš osmijeh

Istraživači s Državnog sveučilišta u New Yorku otkrili su da ljudi koji ne unose dovoljno vitamina C na dnevnoj razini imaju 25 posto više šanse da će imati gingivitis stoga je mandarina jednostavan način sprječavanja ovog problema.

Dobre su za kožu

Za svjež i zdrav izgled kože dovoljno je napraviti masku za lice od proizvoda koje imate u vlastitom domu. Četiri kriške mandarine izmiksajte zajedno sa žličicom jogurta i meda. Nanesite smjesu na lice i ostavite je deset do dvadeset minuta. Ovaj postupak možete ponavljati dva puta tjedno.