Jeste li sigurni da vas zdjelice i tanjuri iz kojih jutros jedete s familijom ne 'ubijaju'? Melamin je 'smrt za bubrege', a formaldehid je kancerogen. Pronađeni su u posuđu...

Što nam to djeca unose u sebe dok jedu hranu iz posuđa čija je izrada upitne kvalitete?

Pitanje se nameće dok čitate obavijesti za potrošače koje se redovito objavljuju na web-stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Uz prehrambene proizvode koji su s tržišta povučeni zbog zdravstvene neispravnosti ili pogrešne deklaracije, na popisu je često i posuđe i drugi predmeti koji dolaze u doticaj s hranom. Posebno je zabrinjavajuće što se u većini slučajeva radi o setovima posuđa namijenjenog djeci koji u Hrvatsku mahom stižu iz trećih zemalja.

Na obavijestima se uglavnom navodi kako je do povlačenja iz trgovina došlo zbog “utvrđene migracije melamina” ili “formaldehida” ili, pak, jednog i drugog zajedno.

U pojedinim slučajevima razlog za povlačenje s tržišta je utvrđena prisutnost olova i drugih teških metala.

Budući da laicima pojmovi “melamin” i “formaldehid” ne znače mnogo, stručnjake u HAPIH-u smo pitali koliko su te kemikalije, odnosno kemijski spojevi, opasni za ljude i u kojim količinama.

– Melamin je kemikalija velikog volumena koja može dospjeti u hranu iz ambalaže, odnosno materijala iz kojih je ona načinjena. Tu se ubrajaju plastike od melamina – formaldehida, materijali za oblaganje konzervi, drvo i papir, te ljepilo.

Postoje i drugi proizvodi koji su izvor melamina, kao što su sredstva za zaštitu bilja, veterinarski lijekovi, retardanti i sve ostalo čime se može kontaminirati hrana. Melamin se, inače, dovodi u vezu i s patvorenjem hrane.

Njegovo štetno djelovanje manifestira se prvenstveno kroz zatajenje bubrega, kao posljedica kristala ili kamenja u urinarnom traktu.

Kod djece su uočeni kristali s kompleksom melamina i uremične kiseline nakon što su konzumirali zamjenski pripravak mlijeka s melaminom. Simptomi su podjednaki u odraslih i u djece, samo što je kod djece izlučivanje uremične kiseline veće, što utječe na nastanak kristala i, posljedično, na oštećenje bubrega – objašnjava Sara Mikrut Vunjak iz HAPIH-a, napominjući kako dopuštena migracija melamina iznosi 30 miligrama po kilogramu hrane, a spomenuta je granica prekoračena u proizvodima koji su povučeni s tržišta.

Podnošljivi dnevni unos po osobi je 0,2 miligrama po kilogramu tjelesne mase dnevno.

Formaldehid je još opasniji jer se radi o kancerogenoj tvari za ljude.

– Riječ je o spoju koji može prirodno nastati u određenoj hrani – voću, povrću, mesu i ribi. Zbog specifičnog mirisa moguće ga je osjetiti u hrani, a kako je topiv u vodi i termolabilan, koncentracija mu se može smanjiti pranjem i kuhanjem hrane – objašnjavaju iz HAPIH-a.

U proteklom je desetljeću polovica analiziranog posuđa bila iz Kine, no bilo je i slučajeva iz Njemačke, Češke, Španjolske, Italije, Hrvatske, Tajlanda i drugih zemalja.

– Iako se stječe dojam kako je ove godine povećan broj obavijesti za ovu kategoriju proizvoda, on je još uvijek u okviru očekivane pojavnosti na godišnjoj razini, a sama činjenica da su proizvodi detektirani i povučeni s tržišta govori u prilog tome da se radi o dobro planiranoj i prilagođenoj kontroli navedenih proizvoda – tvrde u HAPIH-u.

Čini li Europska unija stvarno dovoljno kako bi spriječila uvoz prehrambenih proizvoda i posuđa kontaminiranog opasnim sastojcima, pitamo europarlamentarku Biljanu Borzan, članicu odbora EP-a za sigurnost hrane i zaštitu potrošača.

– Što se posuđa tiče, sigurnost djece je jedan od prioriteta EU-a i sve što je štetno otklanja se preko mreže RAPEX.

Ona funkcionira na način da kad se štetan proizvod nađe na tržištu, isti se registra u spomenuti sustav i potom sve države članice povlače taj proizvod.

Što se zdravstveno neispravne hrane na EU tržištu tiče, ona se prijavljuje u sustav za uzbunjivanje RASFF kako bi svaka zemlja članica promptno dobila informaciju o spornom prehrambenom proizvodu i poduzela hitne mjere.

Ono što je važno jest da za dva mjeseca stupa na snagu nova EU regulativa o inspekcijama koja uspostavlja jednostavan, integriran i učinkovit sustav kontrole sigurnosti hrane te strože veterinarske i fitosanitarne standarde. Europska komisija dobiva šire ovlasti da, u slučaju kada država članica ne može garantirati sigurnost hrane proizvedene na svom teritoriju, zaustavi prodaju i transport rizične hrane iz te zemlje – naglašava Borzan.

Nova regulativa, prema riječima naše sugovornice, uvodi i novi princip obavljanja inspekcija i kontrola koji se temelji na procjeni rizika. Prema njemu će se, naime, učestalije i temeljitije kontrolirati one proizvođače hrane s prošlošću kršenja propisa, dok će “uzorni” proizvođači, koji nisu imali problema sa zakonom, biti rjeđe kontrolirani.

Smisao promjena je da se veterinarske i druge inspekcije koncentriraju na problematične točke u prehrambenom lancu.

– Kažnjavanje prijevara s hranom je, također, značajno postroženo novim propisima. EU će obvezivati države članice da prijevare s hranom financijski kažnjavaju najmanje u visini nelegalno stečenog profita ili postotkom ukupne zarade.

Kazne moraju biti odvraćajuće da se izbjegnu situacije u kojima je maksimalna zakonska kazna za prijevare s hranom manja od zarade ostvarene prijevarom. Bilo je slučajeva u kojima se pokvarenim trgovcima isplatilo varati potrošače jer je nelegalna zarada bila višestruko veća od kazni.

Među ostalim, regulativa propisuje zakonsku zaštitu za zviždače koji prijave slučajeve prijevara i povreda sigurnosti hrane. Uvoz iz trećih zemalja u EU će, također, biti podvrgnut strožim kontrolama kako bi se izbjeglo puštanje hrane sumnjive kvalitete na unutarnje tržište Unije.

Dosad je bilo određenih razlika između carinskih i veterinarskih praksi zemalja na vanjskim granicama Unije. Novi propisi dokidaju te razlike i uvode unificirane granične procedure za provjere uvoza životinja te proizvoda životinjskog i biljnog podrijetla poput mesa, mlijeka i brašna – objašnjava naša sugovornica.

Što je sve povučeno s tržišta zadnjih mjeseci:





1) Čaša za kavu "to go" od melamina s bambus vlaknima (utvrđena migracija formaldehida, podrijetkom iz Kine, na tržište stavio KIK Textilien und Non-Food d.o.o. Zaprešić)



2) Babymoov set za jelo Bamboo Azur A005510 i Babymoov set za jelo Bamboo Peach A005511 (utvrđena migracija melamina, podrijetlom iz Kine, na tržište RH proizvod stavila tvrtka Media Commerce d.o.o. Zagreb)



3) Drvena zdjela (utvrđena migracija formaldehida i melamina, uvoznik je tvrtka Tedi GmbH & Co.KG, Njemačka)



4) Set posuđa SUNNY – zdjela za salatu Bambus flamingo, tanjur Flamingo bambus, pladanj okrugli bambus, zdjela za salatu Flamingo (u posuđu je utvrđena migracija melamina i formaldehida, proizvođač je tvrtka iz Kine, a na tržište RH proizvod stavlja tvrtka MÜLLER trgovina Zagreb)



5) Tanjur od melamina Blue Yummy Plate with Happy Dots (utvrđena migracija melamina, proizvođač je tvrtka Henre International Group, Kina, dok je na tržište RH proizvod plasiralo 15 tvrtki, među njima i jedna ljekarna u Dubrovniku)



6) Set od bambusa - tanjur, zdjela i šalica (utvrđena migracija formaldehida,

proizvođač je tvrtka Taizhou Huangyan Henglong Arts & Crafts Co Ltd, Kina, uvoznik je Fa. Tedi GmbH & Co.KG, Njemačka, a na tržište Republike Hrvatske proizvod stavlja tvrtka TEDi poslovanje d.o.o., Ivana Lučića 2a/19, Zagreb)