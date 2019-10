'Ubio je tampon!': stravičan smrtni slučaj mlade Amerikanke potresao svijet, medije obišli bombastični napisi; Splitska liječnica s 25-godišnjim iskustvom otkriva kriju li se uistinu opasnosti u higijenskim proizvodima

Posljednjih su dana američke medije preplavili stravični naslovi. "Moju zdravu djevojčicu ubio je tampon", "19-godišnjakinja preminula zbog toksičnog šoka uzrokovanog tamponom" i "Vlastita kćer umrla joj je na rukama" samo su neki od njih.

Riječ je o ispovijesti majke, 56-godišnje stanovnice New Jerseyja čija je 19-godišnja kći tragično preminula od, smatra se, sindroma toksičnog šoka prouzrokovanog korištenjem tampona.

Zbilo se to u travnju ove godine, a povod tekstovima koji su preplavili svijet humanitarna je organizacija "Don't Shock" koju je nesretna žena osnovala - želi druge upozoriti na opasnosti korištenja nekih proizvoda za higijenu kako se tragedija ne bi ponovila.

Ipak, slučaj (barem u medijima) još uvijek nije u potpunosti razrješen. Kako je moguće da je zdrava djevojka od nepunih dvadeset godina preminula koristeći proizvod koji na mjesečnoj bazi koriste milijuni žena na svijetu? Dok neki tvrde kako je priča nepotpuna i da neki detalji zacijelo nedostaju, liječnici napominju kako uistinu je moguće da potpuno zdrava ženska osoba umre od sindorma toksičnog šoka, kao i bilo koja muška osoba, pa i dijete.

O čemu je riječ?

Sindrom toksičnog šoka (TSS) po život je opasna infekcija ukoliko se ne tretira. Inače se liječi antibioticima. Čak 50% slučajeva događa se kod žena za vrijeme menstruacije, ali mogu oboljeti i muškarci. Uzrokuju ga bakterije stafilokok i streptokok koje na neki način pronađu put do krvi - uzrok može biti i nepravilno tretirana opekotina, infekcija porezotine, do njega može doći nakon operacije.

Simptomi su poput onih koje je opisala Dawn Massabni, majka 19-godišnje Debby s početka teksta. Djevojka je povraćala, imala je proljev, osjećala se ekstremno loše i imala jako povišenu temperaturu. Ukoliko ovakve simptome osjetite dok imate menstruaciju i koristite tampon, možete odmah potražiti liječničku pomoć - ukoliko se radi o infekciji, slijedi postupno "gašenje" organa, što se dogodilo i u spornom slučaju, budući da su se toksini već proširili krvlju tinejdžerice.

U svjetlu nesretnog slučaja i onoga koji je pobudio pažnju medija prošle godine, u kojemu je manekenka Lauren Wasser nakon pretrpljenog toksičnog šoka ostala bez noge, priupitali smo splitsku ginekologinju s dugogodišnjim iskustvom rada s pacijenticama, Anu Deković, o opasnostima koje nosi korištenje tampona.

- O tom slučaju se ne može ništa sa apsolutnom sigurnošću reći. Pretpostavka zaista jest da je mlada Amerikanka umrla od toksičnog šoka, ali osim toga nikakvih medicinskih podataka nema…

Moje stručno mišljenje ono je većine ginekologa – tampon nije opasan, ukoliko se pravilno upotrebljava. Dapače, on je danas postao nužan u svakodnevnom životu. Kako bi samo sportska natjecanja izgledala, važni sastanci, operacije koje traju više sati? Tampon je koristan, nije opasan, samo što postoje upute kojih se treba pridržavati. One su navedene uvijek na pakiranjima ili unutar njih - kaže splitska liječnica.

Obavezno slijediti upute na pakiranjima

- Prvo i osnovno je higijena. Obavezno pranje ruku prije postavljanja tampona i nakon. Obavezno redovno mijenjanje tampona, proizvođači kažu osam sati, međutim četiri bi bilo optimalno - nastavlja.

- Preporuka je da se tamponi koriste za vrijeme obilnije menstruacije, tijekom prva dva, tri dana, a da se zatim prijeđe na uloške. Uvijek pacijenticama preporučujem one prirodne, od pamuka, koji se mogu kupiti u ljekarnama i trgovinama zdrave hrane i kozmetike. Isto tako preporučujemo i pamučne uloške - nešto su skuplji od običnih, ali i pogodniji.

Jesu li visokoupijajući tamponi posebno opasni?

- Visokoupijajući veliki tamponi imaju u sebi više kemikalija, automatski nije simpatično uvoditi to u mikrofloru rodnice. Kako super upijaju, više i isuše rodnicu, a kad ju isuše onda manipuliranje s njima, dublje umetanje i izvlačenje može napraviti male mikroerozije sluznice rodnice, pa to može biti mjesto za unos infekcija. Zato ćete naći da ih nazivaju "opasnijima".

U pravilu tako velike tampone , osim u nekim specifičnim situacijama kao što su sportska natjecanja, koja se bez tampona uopće ne bi mogla planirati održavati, ne bi trebalo ni koristiti. Važno je napomenuti i da nakon svakog kupanja u moru, bazenu, nakon tuširanja, treba zamijeniti tampon – čim se ovlažio, ima potencijalno veću mogućnost stvaranja infekcije.

Uz ovakvu upotrebu, minimalna je mogućnost da dođe do ikakve ozbiljnije infekcije - kaže nam ginekologinja Deković.

Što uzrokuje toksični šok?

- Toksični šok je stanje, jednostavno rečeno, narodski, kad bakterije uđu u krv i njihovi toksini zatruju cijeli organizam. Ali to su bakterije koje postoje na našemu tijelu, respiratorne su, postoje u minimalnoj količini i bezopasne su. No ako nađu put ulaza u krv direktno, onda mogu izazvati toksični šok. U slučaju toksičnog šoka bolovi su kod pacijentica izraziti, temperatura povišena, povraćanje, proljev, osip, glavobolja…

Mislim da je tampon tu, ako se pazi na upotrebu, najmanji razlog, a puno su češći pedikura, opekotine, ogrebotine, angina... U svim tim slučajevima može se dogoditi da bakterija uđe u organizam i razvije to stanje, ali optužiti tampon za to u higijenskim uvjetima i s pravilnim korištenjem ne.

Svojim pacijenticama savjetujem da koriste tampone, i sama sam ih koristila, ali ako imaju loš nalaz papa testa, dok ne izliječe stanje, isto kao što se zabranjuju odnosi, zabranjuje se i korištenje tampona, kako bi se vagina i grlić maternice čistili prirodno. Sve što bi mehanički moglo škoditi zapravo se zabranjuje. Vagina ima jednu svoju sekreciju, izvanredan sustav zaštite, kojim se čisti, stoga ju ne smijete "blokirati" za to vrijeme - ističe.

Jeste li se u svojoj karijeri susreli sa slučajem toksičnog šoka prouzrokovanog tamponom?

- Što se mojih iskustava tiče, s tamponima dugo radim i nisam nikada imala nikakvih neugodnosti kod pacijentica. Kroz ovih 25 godina staža sam dva ili tri puta vadila tampone jer je pukao končić, danas je to savršeno, već dugo nisam vidjela da se to događa…

Imala sam jedan slučaj popriječenog tampona, mini tampon je bio u pitanju. No to je rutinska intervencija, čas posla. Slučaj koji pamtim je sljedeći: pacijentica se prijavila zbog jako neugodnog mirisa iscjetka koji je dugo trajao, da bismo u svodu vagine pronašli plastičnu kapicu omota tampona. To je tako jedna banalna stvar i može se svakome dogoditi... Skine se folija, ostane kapica. Ako se i dogodi, ona obično izađe menstrualnom krvlju, no u ovom je slučaju “zapela” u vagini, sigurno dobrih mjesec dana. Nije napravila strašnu štetu osim te neugodnosti, ali eto, upozorenje je svima.

Dobro, dakle, odmotajte tampon i pregledajte je li celofan ostao na njemu. Toliko je iskustava, ni u knjigu ne bi stala… Svašta se može dogoditi, bitno je reagirati na vrijeme.

Postoje li još neke situacije u kojima ne preporučujete korištenje tampona?

- Noću ne preporučujem tampone. No ako on i ostane, nema razloga za paniku - proizvođači kažu da je osam sati sasvim sigurno, ja bih rekla četiri. No u tom se slučaju samo izvadi tampon i onda se ne stavlja neko vrijeme. Najbolje je taj dan koristiti uloške.