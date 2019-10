Da u tijelu imate više magnezija, možda biste postali šef – krilatica je u kojoj ima više od zrnca istine. Naime, ovaj hranjivi sastojak u osnovi je nesuđeni junak vašeg tijela: ima važnu ulogu u funkcioniranju živaca i mišića, razini šećera u krvi, zdravlju kostiju i metabolizmu, tvrdi dr. Lauren Manaker, osnivačica Nutrition Now Counselinga.

Kada ga nemate dovoljno, posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.

Prema preporukama Nacionalnog instituta za zdravstvo (National Institutes of Health – NIH), žene bi trebale unositi u svoj organizam 310 do 320 mg magnezija dnevno, a trudnice između 350 do 360 mg.

Srećom, ovaj je mineral široko rasprostranjen, njime je bogato tamno lisnato povrće, orasi i sjemenke, grah, avokado, banane, jogurt, čak i tamna čokolada, pa pojačanim unosom ovih namirnica možete nadoknaditi nedostatak.

No, većina ljudi i dalje ne unosi magnezija koliko bi trebala prema preporukama NIH-a. Niska razina magnezija česta je kod osoba sa zdravstvenim tegobama, uključujući crijevne probleme poput Crohnove bolesti, celijakije ili inzulinske rezistencije (preteča dijabetesa), kaže dr. Amy Shapiro, osnivačica Real Nutrition NYC-a.

"Životni stil može dovesti do niske razine magnezija. Ljudi koji zloupotrebljavaju alkohol, imaju lošu prehranu, probavne tegobe ili nedostatak vitamina D također imaju veći rizik od nedostatka magnezija", dodaje Shapiro.

Manjak magnezija ne mora nužno uzrokovati trenutne simptome, ali s vremenom može dovesti do nekih ozbiljnih problema. Evo nekoliko simptoma koje ne biste trebali zanemarivati, nego se o njima posavjetujte sa svojim liječnikom.

Prsti ruku i nogu postaju osjetljiviji

"Budući da magnezij ima ulogu u živčanim impulsima u tijelu, nedostatak može uzrokovati ukočenost ili trnce", kaže dr. Manaker.

To se uglavnom može dogoditi u ekstremitetima, poput prstiju i nožnih prstiju, a često se osjeća kao da vam je taj dio tijela "zaspao".

Mislite da imate gripu

Osjećate gubitak apetita, mučninu, umor i slabost. Obično su to prvi simptomi koji se pojave kada nekome nedostaje magnezija. To bi, naravno, mogli biti znakovi mnogih drugih bolesti, uključujući gripu, kaže dr. Manaker te savjetuje da potražite pomoć liječnika ako nabrojeni simptomi ne nestanu u roku od pet dana.

Imali ste napadaj grčeva, ali nemate poremećaj

Konvulzije su simptomi nedovoljnog unosa magnezija. To je zbog toga što se napadaji događaju kad postoji neuobičajena električna aktivnost u vašem mozgu – a može ih uzrokovati upravo nedostatak magnezija. Ako ste imali konvulzije, odmah se javite liječniku, savjetuje doktorica.

Mišići vam se cijelo vrijeme grče

Ove mišićne kontrakcije mogu učiniti da noge ili ruke osjećate ukočenima, teškima ili se otežano krećete, kaže Beth Warren, dijetetičarka i autorica knjige "Secrets of a Kosher Girl". "Istraživači smatraju da je to uzrokovano većim dotokom kalcija u živčane stanice kad je razina magnezija niska, što za posljedicu ima njihovo prekomjerno djelovanje ili hiperstimulira mišiće", objašnjava ona.

"To je vrlo čest problem kod trudnica. One mogu imati grčeve u nogama, a neka klinička ispitivanja potvrđuju da suplementacija magnezijem može smanjiti učestalost i intenzitet grčeva u nogama kod trudnica", dodaje Warren.

U posljednje vrijeme neobično se ponašate

"Niske razine magnezija također mogu dovesti do promjena raspoloženja i osobnosti te povećati rizik od depresije. Neki znakovi mogu uključivati ​​mentalne poremećaje, nedostatak emocionalnih reakcija i pojačan osjećaj anksioznosti", kaže dr. Shapiro.

Srce vam kuca brže nego inače

"Manjak magnezija može dovesti do pada razine kalija, što može utjecati na stanice vašeg srčanog mišića i poremetiti normalni srčani ritam", kaže Warren. Ako smatrate da su vam otkucaji srca sporiji ili brži nego inače, svakako o toj promjeni obavijestite svojeg liječnika.

Patite od zatvora

"Ako imate zatvor, to može biti pokazatelj da u vašoj prehrani nedostaje magnezija, koji ima laksativni učinak", kaže dr. Manaker i podsjeća na to što je normalno kad je u pitanju rad crijeva.

"Uobičajena definicija normalnog rada crijeva u prosjeku je tri pražnjenja tjedno", objašnjava ona. Mnogi zdravstveni stručnjaci slažu se da imati manje od tri pražnjenja crijeva tjedno znači da imate zatvor.