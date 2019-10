Na plućima ostavljaju kemijske opekline kakve se mogu vidjeti u industrijskim nesrećama: liječnici pokušavaju sabrati saznanja o 'cigaretama nove generacije'; 'Ništa ne možemo učiniti za te ozljede'

Pušenje E-cigareta, popularnije nazvano vaping (parenje) može ostaviti na plućima "kemijske opekline kakve se mogu vidjeti u industrijskim nesrećama", otkriva najnovije američko istraživanje, prvo koje je ispitivalo posljedice ovog načina pušenja.

Više od 800 Amerikanaca pretrpjelo je teško oštećenje pluća, a od srijede je zabilježen najnoviji smrtni slučaj u Alabami, što je dovelo do ukupno 17 smrtnih slučajeva povezanih s vapingom.

Kako se povećava broj bolesti i smrti znanstvenici pokušavaju pronaći odgovore i oprezno izlažu različite teorije.

Istraživači Klinike Mayo napokon mogu ponuditi jasnije objašnjenje: to nije lipoidna upala pluća (lipid pneumonia), kako neki sugeriraju, već je "izravno oštećenje" slično onome što se događa s plućima koja su izložena kemijskim isparenjima.

Uz najnoviji smrtni slučaj u Alabami, bolesti povezane s vapingom do sada su pogodile 17 Amerikanaca u 15 država. Stručnjaci Klinike Mayo izvijestili su da 17 uzoraka plućnog tkiva ima oštećenja koja se obično očekuju kod žrtava industrijskih kemijskih isparavanja.

Oni su prvi koji su pregledali sitne detalje oštećenih pluća kroz biopsije uzoraka tkiva od 17 pacijenata - od kojih je većina, njih 71 posto, koristila ulje kanabisa.

"Mislim da se ništa ne može isključiti u smislu potencijalnih krivca ili stvari koje uzrokuju ove ozljede. Ali riječ je o obrascu koji najviše nalikuje vrsti toksičnog udisanja kojeg smo viđali kod nekoga tko je doživio veliku industrijsku nesreću s kemijskim trovanjem i otrovnim dimom koji se udahne i proizvodi nešto poput kemijskog izgaranja plućnog tkiva i dišnih putova", pojasnio je glavni autor studije dr. Brandon Larsen.

Mnoge ranije studije i slučajevi o bolestima vezanima uz vaping/ E-pušenje sugerirali su da su te bolesti vjerojatno povezane s uljima u tekućini. Pokazalo se da stanje pacijenata izgleda kao lipidna pneumonija, rijetka bolest pluća u kojoj se čestice masti nakupljaju u plućima i izazivaju upalu, što se jasno vidjelo na njihovim snimkama pluća. Ali čak ni one ne izgledaju kao što bi liječnici očekivali kod lipidne upale pluća, rekao je dr. Larsen, u čiji laboratorij za patologiju vjeruju liječnici širom svijeta kako bi analizirali uzroke najtežih slučajeva respiratornih bolesti.

"Zainteresirali smo se zbog informacija u kojima se navodi da novi slučajevi bolesti mogu biti rezultat nakupljanja lipida u plućima, ali došlo je do nekih nesporazuma i dezinformacija o tome što je zapravo izazvalo ovaj proces u plućima. Sve što smo mislili da znamo o ovome uglavnom se zasniva na neizravnim nalazima," rekao je.

On i njegov tim odlučili su poći od samog izvora, izvodeći biopsije na 17 uzoraka plućnog tkiva pacijenata oboljelih od bolesti vapinga, uključujući dvoje koji su umrli. Svi pacijenti su prijavili vaping, a 71 posto ih je reklo da su uzimali neki oblik marihuane ili ulja kanabisa, iako su neki od njih prijavili da koriste THC, dok su drugi koristili CBD. Na snimkama jednih i drugih pronašli su istu vrstu toksične ozljede nalik dimu, navodi se u novoj studiji, objavljenoj u New England Journal of Medicine.

Dakle, "možda imamo nepotpune informacije, ili možda postoji neko drugo objašnjenje, neki drugi zagađivači koji još nisu identificirani", rekao je dr. Larsen. Primijetio je da pacijenti možda nisu voljni otkriti da su uništili potencijalno ilegalne proizvode koje su koristili zajedno s marihuanom, mnogi nisu u mogućnosti razgovarati do trenutka kada su primljeni u bolnice, a njihove obitelji možda nemaju saznanja o tome što koriste. Dakle, za sada se ništa zapravo ne može isključiti.

"Vjerujemo da je najbolje objašnjenje da postoji neka vrsta ozljeda uzrokovana s više različitih tvari - toksičnih kemijskih zagađivača iz kineskih laboratorija, koje ljudi mogu kupiti na mreži crnog tržišta", pojasnio je dr. Larsen.

Klinika Mayo blisko surađuje s centrima za kontrolu i prevenciju bolesti kako bi pokušala razviti skup jasnijih dijagnostičkih kriterija i smjernica. Barem zasad bolest koja se povezuje s vapingom treba dijagnosticirati isključenjem - odbacivanjem svega što je ne uzrokuje kako bi se utvrdio pravi krivac. I premda najnovija studija klinike Mayo pomaže osvijetliti kako točno vaping oštećuje pluća ljudi, ona nam ne govori puno više o tome kako ih liječiti ili izbjeći.

"Trenutno se ništa ne može promijeniti u praksi koju provode kliničari. Ništa ne možemo učiniti za kemijske ozljede osim pojačane njege, a to znači da možemo dati terapiju kisikom kroz cijev za disanje, s tim da će mnogi pacijenti reagirati i na steroide, no još uvijek učimo što bismo mogli pomoći pacijentima s ovim problemom," zaključio je dr. Larsen.