Oboljeli ne ćute simptome sve do vrlo kasnih stadija: ne ignorirajte dugotrajnu nesanicu, svrbež kože... jer mogu biti znak poremećenog rada organa s kojim to ne biste povezali

Bubrezi kao važan vitalni organ našeg tijela ponekad ne funkcioniraju besprijekorno, a to otkrijemo kasno, kada su već ozbiljno oštećeni ili čak izgubili funkciju. Za ilustraciju, više od 37 milijuna odraslih Amerikanaca živi s bolestima bubrega, a većina ih to i ne zna.

"Postoje brojni fizički znakovi bubrežne bolesti, ali ponekad ih ljudi pripisuju drugim stanjima. Također, oboljeli od bubrežnih bolesti često ne osjećaju simptome sve do vrlo kasnih stadija, kada bubrezi već zataje ili kada u mokraći postoje velike količine proteina.

To je jedan od razloga zašto samo 10 posto ljudi s kroničnom bubrežnom bolešću zna da je ima", kaže prof. dr. Joseph Vassalotti, glavni liječnik u Nacionalnoj zakladi za bubrege (National Kidney Foundation).

Iako jedini način da sigurno saznate imate li bubrežnu bolest jest da se testirate, dr. Vassalotti navodi 10 mogućih znakova koji upućuju da možda imate bolest bubrega.

Ako imate rizik od bolesti bubrega zbog visokog krvnog tlaka, dijabetesa, obiteljske anamneze zatajenja bubrega ili ako ste stariji od 60 godina, važno je da se jednom godišnje testirate na bubrežne bolesti.

Svakako zapišite sve neobične simptome koje ste primijetili i prijavite ih svome liječniku, koji će provesti temeljitu dijagnostiku.

Nesanica

Toksini koji ne mogu izići mokraćom nakupljaju se u tijelu i u krvi. To dovodi do problema sa spavanjem i slabi funkciju bubrega. Oni koji pate od kronične bubrežne bolesti također pate od apneje (prestanak disanja tijekom sna) za vrijeme spavanja, i za to je potreban pregled liječnika.

Postoji i poveznica između pretilosti i kronične bubrežne bolesti, a apneja u snu je češća u osoba s kroničnom bubrežnom bolešću u usporedbi s općom populacijom.

Glavobolja, umor i opća slabost

Zdrava funkcija bubrega poboljšava pretvorbu vitamina D u tijelu, koji osigurava jake kosti i stvaranje EPO (eritroprotein) hormona, koji pridonosi proizvodnji crvenih krvnih zrnaca. Loša funkcija bubrega dovodi do smanjenja razine ovog hormona i smanjene proizvodnje RBC-a (crvenih krvnih stanica), što dovodi do mišićnog i kognitivnog umora.

Kod CKD-a (kronične bubrežne bolesti) anemija može biti i komplikacija, posebno kod osoba s 20–50 posto bubrežne funkcije, što uzrokuje umor, letargiju i iscrpljenost. Stoga ako češće osjećate neobjašnjiv umor, imate manje energije ili probleme s koncentracijom, možda je riječ o oslabljenoj bubrežnoj funkciji.

Suha koža koja svrbi

To je jedan od znakova da vaši bubrezi ne rade pravilno jer nezdravi bubrezi ne mogu ukloniti otpadne materije iz krvi, što stvara neravnotežu minerala i hranjivih sastojaka u tijelu. To također može dovesti do bolesti kostiju i daljnjeg pogoršanja funkcije bubrega. Pojačana hidratizacija je jedan od načina rješavanja ovog problema.

Loš zadah i metalni okus

Nakupljanje otpadnih tvari u krvi može promijeniti okus hrane, ostavljajući metalni okus u ustima. Loš zadah je također znak bolesti bubrega zbog nakupljanja toksina koji kontaminiraju krvotok. Također možete izgubiti apetit i steći gađenje prema mesu.

Izgladnjelost i gubitak apetita mogu dovesti do gubitka kilograma i lošeg zadaha, ali i alergije mogu ostaviti metalni okus u ustima. Ako ova dva razloga isključite, svakako se obratite svome liječniku.

Kratak dah

Kod lošeg rada bubrega višak tekućine u tijelu počinje se nakupljati u plućima. To u kombinaciji s anemijom smanjuje količinu kisika u tijelu, što rezultira kratkoćom daha. Bolesti poput astme, zatajenja srca i raka pluća također uzrokuju kratkoću daha.

Posavjetujte se s liječnikom kada primijetite da nakon manjeg fizičkog napora redovito ostajete bez daha.

Oticanje gležnjeva, stopala i ruku

Ovo je još jedan od znakova koji upućuju na to da bubrezi ne rade pravilno zbog nakupljanja tekućine u tijelu. Kada bubrezi ne uklanjaju tekućinu, dolazi do nakupljanja natrija, što uzrokuje oticanje stopala i ruku.

Oticanje u području stopala također može biti znak srčanih ili jetrenih problema ili problema s venama nogu. Odgovarajući lijekovi i smanjenje unosa soli mogu smanjiti otekline, ali ako se to ne dogodi, potrebno je obaviti dodatne pretrage.

Bol u leđima

Bol koju osjećate neposredno ispod rebara i čini vam se da dolazi iz duboke unutrašnjosti, često je znak bubrežne bolesti. Bol se može osjetiti i u preponama ili u predjelu kukova. Ako je locirana u nogama i leđima, može biti uzrokovana policističnom bolesti bubrega.

U težim slučajevima bol u leđima može biti popraćena mučninom, groznicom i čestim mokrenjem. Normalna bol u leđima obično je lokalizirana i nije praćena groznicom, ali ako je bol u leđima česta i ne reagira na lijekove, posavjetujte se s liječnikom.

Natečene oči

Jedan od prvih znakova bolesti bubrega su natečene oči zbog nemogućnosti prerade proteina koji se povećava u urinu. To uzrokuje otekline oko očiju, jer bubrezi izlučuju velike količine proteina u urin, umjesto da ga prerađuju za distribuciju po tijelu. Oticanje očiju može biti i rezultat nedostatka sna, ali ako to nije razlog, posjetite svog liječnika.

Visoki krvni tlak

Kad se krvne žile oštete, nefroni u bubrezima (nefron je osnovna jedinica za pročišćavanje krvi u bubregu; svaki bubreg ima jedan do četiri milijuna nefrona), koji filtriraju otpad iz krvi, ne dobivaju adekvatnu količinu kisika i hranjivih tvari.

Ovaj ciklus dovodi do visokog krvnog tlaka, jer krvožilni sustav i bubrezi ovise jedan o drugom. Visoki krvni tlak jedan je od glavnih uzroka zatajenja bubrega.

Promijenjeni izgled mokraće

Kad god primijetite promjene u izgledu mokraće, kao što su boja, miris i izgled, odmah se posavjetujte s liječnikom. Bubrezi uklanjaju otpad mokraćom i zato će ona pokazati znakove da bubrezi ne rade pravilno. Uobičajeni problemi s mokraćom koji ukazuju na bolest bubrega su povećana potreba za noćnim mokrenjem. Ponekad to može biti i znak urinarne infekcije ili povećane prostate kod muškaraca.

Podsjetimo, normalno je da mokrite između četiri i 10 puta dnevno! I pojava krvi u mokraći ili pjenasta mokraća također ukazuju na prisutnost viška proteina, i razlog je da posjetite liječnika. Osim što signalizira bolest bubrega, krv u urinu može ukazivati ​​na tumore, bubrežne kamence ili infekciju.

Pjena u mokraći može izgledati poput pjene koju vidite prilikom miješanja jaja, jer je to uobičajeni protein albumin, isti koji se nalazi u jajima i u mokraći.

Grčevi u mišićima

​Neravnoteža elektrolita može biti rezultat poremećaja rada bubrega. Na primjer, niska razina kalcija i slabo kontrolirani fosfor mogu pridonijeti grčenju mišića.