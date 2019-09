I krmelji u kutu oka mogu biti znak za uzbunu: ove simptome nemojte ignorirati, ni pripisivati samo 'umoru očiju', u ovim slučajevima hitno pođite liječniku

Koliko god se navečer temeljito umili mlakom vodom, po pravilima, šanse da ćete se probuditi "krmeljavi" izgledne su.

Riječ je o nakupinama osušene izlučine iz oka s kojima se većina populacije "bori" samo ujutro. No kad se to počne događati preko dana, može ukazivati i na zdravstveni problem.

"Krmelji se uglavnom stvaraju dok spavamo. Lako ih je odstraniti jednim potezom prsta, no ponekad su toliko prisutni da nam mogu gotovo slijepiti vjeđe zajedno. Ukoliko vam se to često događa, a izlučine su pretjerane, trebali biste posjetiti doktora", objašnjava oftalmolog Troy Bedinghaus za Very Well Health.

Gusti zeleni ili sivi sloj "očne sline" mogao bi biti znak bakterijske infekcije ili konjuktivitis. Ako su vam oči iziritirane, crvene, svrbe vas i teško vam ih je otvoriti kad se probudite, vrlo vjerojatno ne patite od "osjetljivih očiju", već se bezuspješno borite s infekcijom.

Žuta izlučevina pak često signalizira upalu, a tijekom curenja "sline" iz oka može se stvoriti čak nešto što izgleda poput prišta - stručnjaci napominju da ga nipošto ne istiskujete, već da za upaljeno stanje potražite lijek u ordinaciji. Može u pitanju biti i ječmenac, u tom slučaju oko je natečeno i iznimno osjetljivo na svjetlost, piše The List.

Iako brojni znaju reći kako su im oči "samo" pretjerano osjetljive, gore spomenuti simptomi ne bi se trebali ignorirati.

Upala suznih kanala može se manifestirati pak u obliku crvenih i natečenih očiju, dok se i suze pune sluzi. Alergijski konjuktivitis i stanje pod nazivom "blepharitis", uzrokovano bakterijom iz kože, također se manifestiraju u obliku crvenih, upaljenih očiju, natečenih vjeđa. Za blepharitis vrijedi i naročito jaka nakupina suhe tvari koja "lijepi" kapke zajedno.

Većina spomenutih stanja liječi se od liječnika pripisanim kapima i mastima, no simptome je važno na vrijeme prepoznati.

Kada biste, stoga, trebali posjetiti liječnika?

Najprije, važno je napomenuti kako se stanje "osjetljivih očiju" nikako ne može poistovjetiti s teškim crvenilom, natečenošću i nekontroliranim izlučivanjem sekreta iz oka. No i ono što bi neki nazvali "uobičajenim stanjem" zahtjeva liječničku njegu.

Čak i mali krmelji u kutu oka, naime, mogu biti razlog za uzbunu. Ukoliko se (pre)često stvaraju tijekom dana, mogu biti signal suhih očiju. Stanje koje se ublažava umjetnim suzama koje koriste nositelji leća ne bi trebalo biti zanemareno - često je indikator hormonskog disbalansa u tijelu, naročito poremećaja u radu štitnjače.

No osim toga, krmelji gotovo u pravilu nisu pokazatelj ozbiljne infekcije ili upale oka. Znak za alarm su, s druge strane, sekreti iz oka, naročito oni gusti, žuti i zelenkasti, u što spada i česta jutarnja "slijepljenost" oka. Liječniku je važno reći o kakvoj se vrsti, količini i učestalosti očnih izlučina radi.