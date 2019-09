Imaju li implantanti u grudima rok trajanja? Da, i treba ih zamijeniti nakon 10 godina!; U Hrvatskoj se godišnje napravi do 2000 takvih estetskih operacija, žene nisu ni svjesne kakvim se rizicima izlažu

Estetske operacije povećanja grudi sve su učestalije posljednjih godina, a procjenjuje se da se na ovaj zahvat opredijelilo više od 15 milijuna žena diljem svijeta. No, kako implantati imaju svoj vijek trajanja, mnoge žene kojima je ugrađen ovaj implantat ozbiljno su zabrinute zbog svoje sigurnosti, osobito nakon nedavno objavljene vijesti o slučajevima u kojima su implantati dojke uzrokovali rijedak oblik malignog tumora – anaplastičnog limfoma velikih stanica, a jedan je slučaj navodno zabilježen i u Hrvatskoj. Dodatnu zabrinutost izazvala je vijest da je američka Agencija za hranu i lijekove povukla ove proizvode s tržišta.

Što učiniti kada ugrađenim implantatima istekne rok, zamijeniti ih ili ne, te koji su simptomi upozorenja da se nešto ispod ili oko implantata događa, pitali smo stručnjake koji se bave plastičnom i rekonstrukcijskom kirurgijom.

– Implantati se mijenjaju ovisno o vrsti implantata ili lokalnom nalazu i dobro ih je zamijeniti nakon 10-15 godina jer danas imamo nove materijale i firme daju doživotnu garanciju. Samo silikonski implantati za povećanje dojki hrapave ili tzv. makroteksturirane površine mogu izazvati pojavu malignog tumora, anaplastičnog limfoma velikih stanica. Smatra se da uslijed trenja između implantata i okolnog tkiva u određenog broja pacijentica dolazi do pojačanog imunološkog odgovora organizma s nakupljanjem limfocita – kaže doc. dr. sc. Sanda Stanec iz zagrebačke poliklinike Edumed.

– Te stanice u nekim slučajevima mogu stvoriti tumorsku tvorbu, odnosno limfom. Iako se implantati hrapave površine koriste za povećanje dojki već tridesetak godina, tek u zadnjih nekoliko godina uočeno je da bi oni mogli biti odgovorni za nastanak ove maligne bolesti. Moram istaknuti da se ne radi o karcinomu dojke već o podtipu non-Hodgkin limfoma koji se javlja u prosjeku osam godina poslije ugradnje teksturiranih (hrapavih) implantata za dojku – otkriva dr. Stanec.

Broj oboljelih žena vrlo je mali u odnosu na broj ugrađenih implantata. Do sada je u svijetu od anaplastičnog limfoma povezanog s povećanjem dojki oboljelo 600 pacijentica, od kojih 50 posto u SAD-u, te 50 posto u Europi i Aziji. Kod 16 žena, bolest je, nažalost, uočena u kasnoj uznapredovaloj fazi te je rezultirala smrtnim ishodom. Epidemiološke studije ukazuju na rizik od pojave limfoma u 1:300.000 ugrađenih implantata ili na godišnjoj razini 0,1 do 0,3 na 100.000 žena. U Americi se godišnje ugradi oko 300.000 implantata, od toga je 50.000 potencijalno opasnih. U Europi je taj broj manji, ali se u Europi u nekim zemljama ugrađuju poliuretanski implantati koji su također povezani s nastankom ovog oblika limfoma. U našoj zemlji godišnje se ugradi oko 1500 do 2000 implantata.

– Iz tih je statistika vidljivo da je rizik vrlo nizak i nema mjesta panici – ističe dr. Stanec, no smatra da svakako treba upoznati pacijentice sa simptomima i znakovima koje je potrebno pratiti. Srećom u našoj zemlji nije zabilježen do sada niti jedan slučaj pojave anaplastičkog limfoma velikih stanica. Poslije objave navedenih podataka svi proizvođači implantata povukli su s tržišta implantate s grubljom teksturom, a za sve žene koje imaju takav tip implantata preporučene su redovite kontrole tijekom kojih bi se eventualna bolest mogla na vrijeme dijagnosticirati i pravodobno liječiti.

Neophodno je da sve žene koje su ugradile implantate čuvaju certifikat o ugrađenom implantatu, na kojem je označen tip i volumen implantata. Na taj način možemo ocijeniti koje su pacijentice potencijalno ugrožene. Što se tiče simptoma na koje žene s makroteksturiranim ili poliuretanskim implantatima trebaju obratiti pažnju, oni su sljedeći: pojava seroma (bistre tekućine oko implantata), pojava palpabilnih oteklina ili tumorskih tvorbi i fibrozne kapsule, te pojava boli i bilo kakvih neravnina na dojkama.

Vrlo je važno da žene koje su povećale dojke implantatima redovito idu na kontrolu kod kirurga kojem je specijalnost kirurgija dojke kako bi se uz adekvatnu kliničku dijagnostiku, ultrazvuk, MR dojki na vrijeme otkrili simptome bolesti. Inače su kontrole nužne dvaput ili barem jednom godišnje, dok je za pacijentice iz ugrožene grupe potreban klinički pregled gdje se iz anamneze saznaje koliko je vremena prošlo od operacije i postoje li simptomi koji se mogu dovesti u vezu s pojavom anaplastičnog limfoma (bol, napetost, edem, postojanje palpabilne tumorske tvorbe itd). Od dijagnostike potrebno je učiniti UZV dojki i eventualno MR dojki, a u slučaju postojanja tekućine oko implantata tzv. seroma i punkciju seroma koji se šalje na citološku i imunohistokemijsku analizu – zaključuje dr. Stanec.

S obzirom na to da je velik broj Hrvatica povećavao dojke ili ugrađivao implantate u susjednoj Sloveniji, što zbog diskrecije što zbog posebne metode rekonstrukcije, kontaktirali smo i pročelnika Kliničkog odjela za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu kirurgiju UKC Ljubljana, prof. dr. sc. Uroša Ahčana koji kaže da su u Sloveniji dobro pripremljeni za rijedak oblik raka nazvan anaplastični velikocelijski limfom povezan s implantatom dojke (BIA-ALCL).

– Ovu temu nam je predstavio ugledni toksikolog koji je došao iz SAD-a, gdje imaju puno više istraživanja i konkretnih primjera. Svi kirurzi na UKC-u također su prisustvovali stručnim skupovima i radionicama s jednom od vodećih tema, naime trenutnim stanjem limfoma vezanog za implantate – kaže dr. Ahčan te s nekoliko primjera ilustrira rizik od ovog raka.

– Vjerojatnost BIA-ALCL bolesti slična je vjerojatnosti umiranja u prometnoj nesreći, u planinama, u lošim radnim uvjetima ili zbog neuhranjenosti i pušenja. Kada kupujete automobil u trgovini, upozorava li vas tko da vožnja može biti opasna po život? Imate li statistiku o smrtnosti na domaćim i europskim cestama? Naravno, čim uđemo u automobil riskiramo, ali istovremeno u potpunosti iskoristimo prednosti koje donosi vožnja. Stoga procjene paušalnih stopa nikada nisu stvarne vrijednosti, a istodobno će žene koje imaju implantate staviti u tešku situaciju. Profesija osigurava da nitko od nas nije obolio od ovog rijetkog oblika raka. Prema mojim saznanjima, u Sloveniji još nismo imali slučaj velikog staničnog limfoma povezanog sa silikonskim implantatima – kaže dr. Ahčan, te dodaje da iako su u UKC-u imali dva sumnjiva slučaja, jedan nakon estetske operacije i jedan nakon rekonstrukcije, oba su nakon temeljitih pretraga isključena.

– Ako žena koja nekoliko godina ima silikonske implantate ili pojedinačni implantat primijeti sumnjive promjene, neobično povećanje grudi, izmijenjen oblik, crvenilo kože, skupljanje tekućine ili druge neobične promjene, prvo bi trebala posjetiti kirurga koji je obavio postupak. Liječnik će je uputiti na snimanje, ultrazvuk i MR, a zatim će odlučiti treba li posjetiti UKC Ljubljana gdje imamo smjernice za liječenje pacijentica s BIA-ALCL – savjetuje dr. Ahčan. Također napominje da su diljem svijeta pacijenticama oboljelima od ovog rijetkog oblika raka najčešće ugrađivani implantati zvani BIOCELL, koje proizvodi Allergan, te da su se upravo ovi implantati većinom koristili u pojedinim privatnim ustanovama, jer su smatrani vrlo kvalitetnim, čak i prestižnim.

Trebaju li žene koje znaju da u tijelu imaju sporne implantate koji imaju hrapavu strukturu poduzimati preventivne mjere i ukloniti ih prije pojave simptoma BIA-ALCL?

– Struka smatra da za to nema potrebe. Brza dijagnoza i uklanjanje implantata ako se rak potvrdi, odnosi se samo na žene koje imaju znakove i simptome BIA-ALCL, a njih je vrlo malo na globalnoj razini. Budući da je uklanjanje složen proces, potrebno ga je pažljivo razmotriti, a ne bezglavo žuriti zbog medijske panike – objašnjava dr. Ahčan, podsjećajući da se žene odlučuju za estetske intervencije iz različitih razloga, a često i zbog urođenih mana i nepravilnosti ili zbog odstranjenja dojki zbog karcinoma želeći samo svome tijelu vratiti simetriju i prirodnu ravnotežu.

– Ako samo pratimo videozapise balkanskih zvijezda, možemo pogrešno zaključiti da je situacija vrlo loša. U stvarnosti je mnogo više žena koje su postigle fizički sklad zahvaljujući operaciji i većina ljudi u njihovom okruženju i ne zna da su bile na zahvatu, dok im se samopouzdanje značajno poboljšalo, što je jako važno za njihovu kvalitetu života – podvlači dr. Ahčan.