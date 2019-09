Pića koja dovode do debljine i izazivaju bolesti: i ona 'zdrava' nisu preporučljiva za djecu, a od ogromne je važnosti pratiti upute po dobnim skupinama; Pazite i na mlijeko...

Što trebaju piti mala djeca? Uglavnom mlijeko i vodu, odgovaraju znanstvenici i dodaju da se dojenčadi i maloj djeci ne smiju davati gazirani sokovi, čokoladno mlijeko ili druga zaslađena pića, u skladu sa strogim novim smjernicama koje su najopsežnije i najrestriktivnije posljednjih godina, a cilj im je pomoći u suzbijanju pretilosti u djetinjstvu.

Da bismo pomogli roditeljima male djece zavirili smo u nova pravila budući da su i djeca u Hrvatskoj sve deblja, štoviše u nekoliko posljednjih godina popela su se na sam vrh europskoj ljestvice zemalja čija se djeca bore s prekomjernom težinom.

Skupina znanstvenika izdala je u srijedu nove prehrambene smjernice za djecu u kojima je detaljno opisala što bi im trebalo dopustiti da piju u prvim godinama života. Preporuke, mogu uplašiti neke roditelje, što naravno nije bio cilj, ali jest osvijestiti ih da promijene navike hranjenja da bi im djeca izrasla u zdrave odrasle osobe. A tu nema mjesta za strah.

Novorođenčad bi trebala primati isključivo majčino mlijeko ili u nekim slučajevima kad to nije moguće - formulu. U prehranu se može sa navršenih šest mjeseci dodavati i voda.

Dojenčad koja se hrani formulom može se prebaciti na kravlje mlijeko već sa 12 mjeseci. Prvih pet godina djeca bi prema ovim smjernicama trebala piti uglavnom mlijeko i vodu.

Djeci u dobi od 5 i više godina ne smiju se davati pića sa šećerom ili drugim zaslađivačima, uključujući niskokalorična ili umjetno zaslađena pića, čokoladno mlijeko ili drugo aromatizirano mlijeko, ni bezkofeinski napitci.

Pića na bazi biljaka, poput bademovog, rižinog ili zobenog mlijeka, također se trebaju izbjegavati. (Sojino mlijeko je preporučena alternativa za roditelje koji žele zamjenu za kravlje mlijeko!).

Roditelji koji su nabavili zalihe soka bit će vjerojatno šokirani preporukom koja kaže da mala djeca trebaju piti manje od šalice 100 postotnog voćnog soka dnevno, s tim da oni tvornički sokovi uopće ne dolaze u obzir.

Nove smjernice izradila je grupa Healthy Eating Research, koja se zalaže za zdravu prehranu, a financira je Fondacija Robert Wood Johnson.

Preporuke će vjerojatno biti prihvaćene jer su u njihovom kreiranju sudjelovali još i Američka akademija za pedijatriju, Akademija prehrane i dijetetike, Američka udruga za srce i Američka akademija za dječju stomatologiju (American Academy of Pediatrics, the Academy of Nutrition and Dietetics, the American Heart Association and the American Academy of Pediatric Dentistry).

Oprez prema zaslađenim napicima važan je i ne samo zbog zabrinjavajućeg porasta pretilosti u djetinjstvu, nego i zato što je pretilost temelj za razvoj ozbiljnih doživotnih kroničnih bolesti.

Navedimo samo zabrinjavajući podatak da je primjerice u SAD-u već oko 19 posto djece pretilo, i da ova epidemija ima uzlazni trend.

"Blizu polovine djece u dobi od 2 do 5 godina u Sjedinjenim Državama svakodnevno pije slatke napitke, za koje znamo da povećavaju rizik od pretilosti, dijabetesa i drugih zdravstvenih problema", upozorila je Megan Lott, zamjenica voditelja istraživanja prehrane.

"Ove preporuke roditeljima pojednostavljuju sve - voda, mlijeko i ograničene količine 100 postotnog voćnog soka", dodala je.

Djeci ne trebaju sokovi, bolje je da jedu svježe voće. Prekomjerna konzumacija soka može dovesti do propadanja zuba i debljanja, a povezana je s ukupnom lošom prehranom.

"Kada govorimo o praznim kalorijama koje konzumiraju putem pića i broju kalorija koje ljudi dobiju iz napitaka zaslađenih šećerom, ne govorimo samo o gaziranim/soda pićima. Sok je još jedan izvor kalorija koji nutritivno nisu poželjne", rekao je dr. Richard Besser, predsjednik i izvršni direktor Robert Wood Johnsona.

Inače, preporuke za ograničavanje konzumacije sokova nisu nove. Akademija za pedijatriju dugo je savjetovala da se maloj djeci ne daje sok do navršene godine života i da količina soka bude ograničena na četiri unce dnevno za djecu u dobi od 1 do 3 godine.

Mliječni napici na bazi biljaka poput bademovog, zobenog ili rižinog mlijeka često sadrže dodane zaslađivače ili umjetne arome, a manje su hranjivi od kravljeg mlijeka, čija čaša sadrži osam grama proteina, kao i hranjive tvari poput kalcija.

S izuzetkom sojinog mlijeka, napitci na biljnoj bazi siromašni su bjelančevinama. Iako su često obogaćeni, znanstvenici ne znaju mogu li ljudi apsorbirati te hranjive tvari jednako učinkovito kao one prirodno prisutne u drugoj hrani.

"Industrijske kašice /formule koje se prodaju za mališane obično su nepotrebne, jer većina mališana jede čvrstu hranu, a ovi su proizvodi skupi i često sadrže dodane šećere", rekla je Lott.

Nema pouzdanih podataka o sigurnosti umjetno zaslađenih pića i ostalih niskokaloričnih zaslađenih napitaka, ali ovi proizvodi mogu dovesti do toga da dijete više zavoli slatka pića.

William M. Dermody Jr​., glasnogovornik američkog udruženja proizvođača slatkih pića (American Beverage Association), rekao je da se ove kompanije slažu da je "obiteljima važno da smanje konzumaciju šećera kako bi osigurale uravnotežen i zdrav životni stil, što se posebno odnosi na malu djecu, ali je dodao da djeci s ograničenim pristupom svježim proizvodima sok može pomoći u poboljšanju unosa voća i podsjeća da savezne prehrambene smjernice priznaju tri četvrtine šalice 100-postotnog soka kao ekvivalent tri četvrtine šalice voća.

No, mnogi proizvodi za koje se čini da sadrže prirodni sok zapravo mogu sadržavati samo malu količinu pravog soka, upozorili su stručnjaci, rekavši da roditelji moraju pažljivo čitati etikete. Djeca razvijaju sklonosti prema hrani i pićima u ranoj dobi, a preporuke se daju upravo zbog oblikovanja zdravih navika.

Oko trećine djece i adolescenata u Sjedinjenim Državama ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretilo, a to su stanja koja povećavaju rizik od razvoja kroničnih bolesti, poput visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola, apneje u snu, dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, moždanog udara i nekih vrsta karcinoma.

"Nadam se da ćete ovim pristupom pomoći svom djetetu da razvije ukus za ono što je dobro za njih", rekao je dr. Besser. Iako povremena čaša stopostotnog soka neće biti štetna ono što želite da vam djeca dok odrastaju piju prvenstveno je voda."

Preporuke po dobnim skupinama:

- od rođenja do šest mjeseci: Dojenčad treba piti samo majčino mlijeko ili dječju formulu. Ne bi smjeli piti sok, mlijeko, aromatizirano mlijeko, takozvane prijelazne ili odbijajuće formule (koje se nazivaju i mlijekom za malu djecu, mlijekom za odrastanje ili pratećom formulom), niskokaloričnim zaslađenim napicima (dijetna ili "lagana" pića ili slično) zaslađena stevijom ili sukralozom.

Ta djeca također ne smiju konzumirati biljne ili dijetalne mliječne napitke, ili zaslađena kofeinska pića (soda, kava, čaj, energetska pića);

- 6 do 12 mjeseci: Bebe bi se i dalje trebale hraniti majčinim mlijekom ili formulom. Jednom kada počnu jesti čvrstu hranu, mogu početi pijuckati vodu. Roditelji bi trebali izbjegavati davati im sok, mlijeko, aromatizirano mlijeko, prijelazne formule, niskokalorična zaslađena pića, napitke na bazi biljaka i mlijeko bez masnoća, kofeinska pića i napitke zaslađene šećerom.

- 12 do 24 mjeseca: Djeca trebaju piti jednu do četiri šalice vode dnevno i mogu početi piti obično pasterizirano punomasno mlijeko. Ne bi trebali konzumirati više od četiri unce 100 postotnog voćnog soka dnevno.

Roditelji bi trebali izbjegavati davati im druga pića (aromatizirano mlijeko, prijelazne formule, kofeinska pića, biljne napitke i dijetalno mlijeko, napitke zaslađene šećerom i niskokalorična zaslađena pića).

- 2 do 3 godine: mališani trebaju piti jednu do četiri šalice vode dnevno i prijeći na mlijeko bez masti ili s malo masti (1 posto masti). Oni bi trebali piti više od četiri unce stopostotnog soka i ne trebaju piti druga pića.

- 4 do 5 godina: Ovi mališani trebaju piti 1,5 do pet šalica vode dnevno, obrano mlijeko ili mlijeko s malo masnoće, a ne više od četiri do šest unci stopostotnog voćnog soka i ne trebaju piti nikakva druga pića.