Najčešća predrasuda oko letećih napasti: komarci uopće ne 'grizu', ispod kože dolazi do jednog sasvim drugog procesa; Evo što je u stvari krivac za nepodnošljivi svrbež

Iako je ljeto pri kraju, sezona vladavine komaraca još nije prestala. Povoljni uvjeti, vlaga i blage temperature ne samo da su omogućili nesnosnim insektima da neometano letaju okolo, već su i njihovi ubodi postali, za neke, jednostavno previše.

U Dalmaciji su najrasprostranjeniji oni tigrasti, ali teroriziraju stanovnike uz more i druge vrste poput "običnog", domaćeg komarca. Svi su ubodi karakteristični, u narodu volimo reći kako su nam se "napili krvi" ili nas "ugrlizli". No to je, u stvari, potpuno pogrešno.

Što se, zapravo, događa kada nas ubode komarac?

Svrbež i crveni "plikovi" samo su posljedica onoga što se događa u našemu tijelu jednom kad nas napadne mala leteća napast. Ciklus agonije potrebe za češanjem i saznanja kako bi bilo bolje izbjeći ga muči vas dok oteklina ne splasne, dok se zapravo događaja jedan nadasve neobičan proces na mjestu gdje je komarac ušao pod vašu kožu.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je komarce jednim od najsmrtonosnijih životinja na svijetu, a iako živimo u područjima u kojima oni ne šire opasne bolesti, važno je znati što činiti jednom kad dođe do uboda, kao i što se točno događa u tim trenucima.

Za početak, komarci uopće ne "grizu", piše The List. Nisu mali vampiri, no krv im je potrebna kako bi razvili jajašca i nastavili vrstu. Problem ne stvara činjenica da se komarac napio krvi iz naše kože, već doticaj krvi i njegove sline. Injekcija sluzi uzrokuje nepodnošljivi svrbež - ona sadrži tvari koje sprječavaju zgrušavanje krvi kako bi ju komarci lakše isisali, a naše tijelo u tim trenucima reagira tako da šalje antitijela u borbu protiv stranih enzima.

Zbog pojačanog otpuštanja histamina u krvotok, dolazi do širenja krvnih žila i kože oko mjesta uboda. "Crvenilo i svrbež dio su normalne reakcije", kaže doktorica Renee Matthews.

"Kada vaše tijelo identificira slinu insekta u svom sistemu, vaši limfociti idu do mjesta uboda pokušavajući poništiti njeno djelovanje. Zato se stvori oteklina koja uz to i svrbi", objašnjava liječnik Christopher Hollingsworth.

Jedino što pomaže kod napada komaraca, piše i u časopisu PLOS One, češće je tuširanje. Komarce znaju privlačiti bakterije na koži, tako da češćim pranjem možda možete izbjeći napade.

No samo u nekim slučajevima. Postoje i oni neobjašnjivi, u kojima ste im zbog nečega privlačniji od ostalih ukućana, pa čak i ako održavate higijenu. Uostalom, ako su svi ukućani istuširani i "čisti", komarac se mora na nekoga osloniti...

Ako vas, stoga, ubodu, najbolje je smjesta "tretirati" to područje na koži kockicom leda. Češanjem samo širite infekciju.