Za ove suplemente kažu da 'uđu na jedan, izađu na drugi kraj', a u nekim situacijama mogu predstaviti i prijetnju: pazite i na obožavanu namirnicu 

Iako su posljednja saznanja ozbiljno dovela u pitanje njihov utjecaj na ljudsko zdravlje, stručnjaci se slažu kako su probiotici generalno sigurni za konzumaciju, ukoliko ih koriste zdravi pojedinci.

No u nekim situacijama ni ove "dobre bakterije" nisu poželjne, upozorava nutricionistkinja Monica Reinagel za Quick and Dirty Tips. Izdvaja one slučajeve u kojima probiotici, u obliku suplemenata ili kao sastojci namirnica, mogu predstaviti prijetnju osobi koja ih konzumira.

U vrijeme sve veće popularnosti napitka "kombucha", vrsti jogurta od kojih "boli glava" i ostalih fermentiranih namirnica te suplemenata u najrazličitijim pakiranjima, važno je da oni koji koriste probiotike u svrhu zdravlja probavnog sustava znaju točno što konzumiraju i u kojim životnim situacijama.

A iako su se donedavno i liječnici zaklinjali u njihovu djelotvornost, trend koji je zavladao još u 20. stoljeću posljednjim je rezultatima gotovo u potpunosti poništen - probiotici su od strane izraelskih znanstvenika koji su proučavali problematiku proglašeni "beskorisnima", a istraživanje objavjeno u časopisu Cell svelo se na to da "uđu na jedan, izađu na drugi kraj". Pritom ne naprave ništa od prevelike važnosti što se tiče crijevne flore.

No riječ je još uvijek o jednim od popularnijih suplemenata. Neki nutricionisti tvrde da dobre bakterije pomažu umanjiti aktivnost onih štetnih, pa stoga pomažu i u izgradnji imuniteta i očuvanju zdravlja. Barem u određenoj mjeri.

Reinagel pak kao primarni način da se to osigura predlaže prehranu bogatu vlaknima, sastavljenu od voća, povrća, cjelovitih žitarica, orašastih plodova, grahorica i sjemenki. Uz to, a to je i jako važno - što više raznovrsnih namirnica.

"Još se uvijek ne zna koliko dobrih bakterija uspije preživjeti put kroz probavnog trakta do želuca, ali čak i ako su samo u prolazu, mogu poslužiti kao dobar "čuvar"...", kaže nutricionistkinja.

Dok probiotike kod zdravih pojedinaca, dakle, ne izdvaja kao "štetne", a ne proglašava ih izričito ni "beskorisnima", naglašava da postoji nekoliko pravila za one koji ih konzumiraju:

- u slučaju bolesti

Ovdje je riječ o slučajevima kad i dobre bakterije predstavljaju prijetnju osobi koja ih uzima. Kod akutnih bolesti poput upale gušterače ili Kronove bolesti, pa i celijakije, mogu samo potaknuti upalu.

Isto tako, naglašava kako se upotreba probiotika kod bolesnika s iznimno narušenim imunitetom nikako ne preporučuje - povećava, dapače, rizik od infekcija.

- jogurt i narušeni imunitet

Reinagel kaže kako njene pacijente često zanima smiju li tijekom perioda u kojemu im je narušen imunitet uopće konzumirati jogurt te sadrže li oni dostupni u trgovinama uistinu dobre bakterije.

"U pojam kompromitirani imunosni sistem spada čitav niz različitih stanja. Je li jogurt sigurno jesti ovisi o stanju bolesnika - oni kritično bolesni, podvrgnuti operacijama te jako bolesna novorođenčad trebali bi izbegavati probiotike, pa i one "dobre bakterije" koje postoje u komercijalnim jogurtima.

U nekim slučajevima pacijenti podvrgnuti kemoterapiji pokazali su napredak prilikom uzimanja probiotika, no istraživanje u Houstonu pokazalo je i da su neki od ispitanika zbog toga slabije reagirali na primarnu terapiju.

- hrana fermentirana kod kuće

Pacijente često zanima i je li hrana fermentirana kod kuće sigurna. Kombucha i kefir najčešći su "saveznici" onima koji paze na prehranu, no nutricionistkinja upozorava da je bakterije uzgajane kod kuće mnogo teže kontrolirati od onih kupovnih.

"Veći je rizik da zajedno s dobrima "pokupite" i patogene bakterije", dodaje.

Naglašava kako kod zdravih odraslih osoba to može rezultirati neugodnom noći u toaletu, dok kod onih narušenoga imunosnog sistema neoprez s uzimanjem domaćih probiotika može prouzrokovati mnogo veću štetu. Ako niste dobroga zdravlja, izbjegavajte kućne pripravke.