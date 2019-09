Brojke na vagi nekontrolirano rastu, a ne znate zašto? Možda trebate mijenjati životne navike, a u pitanju mogu biti i ozbiljne bolesti, provjerite imate li ove simptome

Ako ste počeli više jesti ili ste naglo prestali s vježbanjem, logično je da se počnete debljati. No što kada jedete i krećete se koliko i inače, a ipak dobivate kilograme? Ako imate takav problem, postoji nekoliko mogući razloga, a portal WebMD navodi neke od njih.

Nedostatak sna

Dva su problema kada govorimo o povezanosti nedostatka sna i dobivanja na težini. Prvo, ako ostajete budni dokasno, veće su šanse da ćete u kasnim satima nešto i prigristi, što znači da ćete unijeti više kalorija. Drugo, manjak sna dovodi do promjena u nivou hormona koji uzrokuju veću glad i apetit, a čak i kada jedete, nećete se osjećati sitima.

Stres

Kada živimo preintenzivno, ili smo pod stresom, naše tijelo kao da se bori da preživi. Luči se kortizol, hormon stresa, koji uzrokuje povećanje apetita. I naravno, moguće je da posegnemo za kaloričnijom hranom kada smo pod stresom. Ova kombinacija savršena je za dobivanje kilograma.

Antidepresivi

Ako pijete lijekove poput antidepresiva, morate znati da je njihova nuspojava dobivanje na težini. Ako mislite da su tablete koje pijete dovele do porasta težine, razgovarajte sa svojim liječnikom o tome da možda promijenite terapiju, ili zamijenite postojeći lijek nekim drugim. Ni slučajno nemojte sami mijenjati ili ukidati terapiju. Treba imati na umu i da neki ljudi dobivaju kilograme kada počnu s terapijom i zato što se osjećaju bolje pa imaju i bolji apetit. Također, depresija može dovesti do promjena u težini.

Steroidi

I protuupalni steroidni lijekovi poput prednizona su na crnoj listi zbog povezanosti s dobivanjem na težini, jer mogu uzrokovati zadržavanje tekućine i povećan apetit. Neki ljudi također primjećuju nastajanje masnih naslaga na određenim mjestima poput lica, trbuha ili na stražnjem dijelu vrata. Ako uzimate steroide više od tjedan dana, ne smijete prekidati terapiju iznenada jer to može uzrokovati ozbiljne probleme pa se svakako konzultirajte s liječnikom.

Drugi lijekovi

Brojni lijekovi povezuju se s dobivanjem na težini. Lista uključuje antipsihotike (koji se koriste za bolesti poput shizofrenije ili bipolarnog poremećaja) , kao i lijekove za migrene, visoki krvni tlak i dijabetes. Razgovarajte sa svojim liječnikom o lijeku koji će vam pomoći sa što manje popratnih posljedica.

Nemojte kriviti kontracepcijske pilule

Suprotno rasprostranjenom vjerovanju, za kombinirane pilule koje sadrže estrogen i progestin nije dokazan utjecaj na težinu. Smatra se da neke žene koje uzimaju pilule mogu dobiti na težini, ali je to uglavnom povezano sa zadržavanjem tekućine i ti kilogrami su kratkog vijeka. Ako i dalje smatrate da pilule imaju veze s vašom kilažom, popričajte o tome s liječnikom.

Hipotireoza

Ako vaša štitnjača (žlijezda u obliku leptira smještena u donjoj polovici vrata) ne proizvodi dovoljno hormona, vjerojatno se osjećate umorno, slabo, hladno vam je i dobivate na težini. Sa smanjenom funkcijom štitne žlijezde, vaš metabolizam se usporava i izgledno je da ćete nakupljati kilograme. Čak i ako štitnjača funkcionira neznatno slabije, to može uzrokovati dobivanje na težini. Uzimanje lijekova za regulaciju ove žlijezde pomoći će i u kontroli težine.

Nemojte kriviti menopauzu

Većina žena dobiva na težini u periodu kada se suočavaju s menopauzom, ali hormoni vjerojatno nisu jedini uzrok tome. Starenje usporava metabolizam, pa trošite manje kalorija. I promjene u načinu života (manje kretanja) igraju veliku ulogu. Ali mjesto nakupljanja viška kilograma može biti povezano s menopauzom jer se masnoće uglavnom nakupljaju u struku više nego na bokovima i bedrima.

Cushingov sindrom

Debljanje je jedna od uobičajenih simptoma Cushingova sindroma, poremećaj koji se najčešće pojavljuje kada je tijelo izloženo visokim razinama hormona kortizola, koji uzrokuje povećanje tjelesne težine i druge nuspojave. Ovu bolest možete dobiti ako pijete steroide za astmu, bronhitis, artritis ili lupus. Debljanje je najistaknutije oko lica, vrata, gornjeg dijela leđa ili struka.

Sindrom policističnih jajnika

Sindrom policističnih jajnika čest je hormonalni problema. Većina žena ima male ciste oko jajnika. Dolazi do hormonalnog disbalansa koji poremeti menstrualni ciklus i može dovesti do maljavosti i pojave akni. Žene koje pare od sindroma policističnih jajnika su imune na inzulin (hormon koji kontrolira šećer u krvi) tako da može dovesti do dobivanja na težini. Kilogrami se uglavnom nakupljaju oko trbuha, što ove žene dovodi u rizičnu skupinu kada je riječ o srčanim oboljenjima.

Prestanak pušenja

Prestanak pušenja je jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje. Kad prestanete konzumirati cigarete, možda ćete dobiti koji kilogram, ali možda i manje nego što mislite. U prosjeku, ljudi koji prestanu pušiti dobiju manje od 5 kilograma. Vjerojatno ćete se nakon nekoliko tjedana osjećati manje gladni, što će vam pomoći u regulaciji težine.

Ako ipak dobivate na težini, imajte na umu nekoliko pravila. Naprimjer, ne smijete prestajati piti lijekove prije nego se konzultirate s liječnikom. Morate biti svjesni koliko su lijekovi koje pijete važni i da lakomisleni prestanak može biti poguban za vaš organizam. Možda terapija uopće nije uzrok dobivanja na kilaži, a vaš doktor vam jedini može pomoći da otkrijete uzrok.

Ne uspoređujte se s drugima koji piju iste lijekove. Ne osjećaju svi ljudi iste nuspojave na određeni lijek. Čak i ako jedan lijek uzrokuje gubitak kilograma kod drugih, ne mora značiti da će na vas isto djelovati.

Morate biti svjesni da brojka na vagi nekada raste zbog zadržavanja tekućine i takva težina nije trajna niti se radi o masnim naslagama. Kad prestanete uzimati lijekove, ili se zdravstveni problem riješi, vjerojatno će vaga pokazivati manju brojku. Za to vrijeme smanjite unos natrija.

Provjerite s doktorom postoji li alternativa za lijek koji pijete. U dosta slučajeva, doktor može zamijeniti postojeći lijek nekim drugim koji možda neće imati takve nuspojave. Razmislite o tome debljate li se zbog nekog poremećaja metabolizma ili drugog medicinskog stanja. Ako je tako, pokušajte vi ubrzati metabolizam, pokrenite se i vježbajte.