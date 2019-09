Osobe s visokom predispozicijom za srčani udar s promjenom noćne navike smanjuju rizik, ali ne smiju pretjerati; Evo zašto predug san može biti fatalan

Premalo sna može povećati rizik srčanog udara - ali više od 10 sati može udvostručiti tu opasnost, otkriva veliko novo istraživanje Sveučilišta u Coloradu.

Ljudi koji su spavali pet sati ili manje imali su za 52 posto veći rizik od srčanog udara od prosjeka, dok je rizik od srčanog udara bio dvostruko veći među onima koji su spavali više od 10 sati.

Čak i za nepušače koji vježbaju i nemaju genetsku predispoziciju za kardiovaskularne bolesti, isprekidano spavanje ili predugo spavanje povećava izglede za srčani udar, pokazala je studija provedena na više od 460.000 odraslih Britanaca.

Rezultati studije objavljeni u časopisu American College of Cardiology također sugeriraju da za ljude s visokim genetskim rizikom za srčani udar spavanje između šest i devet sati svake noći može smanjiti taj rizik za 18 posto.

S jedne strane, previše spavanja može povećati cjelokupnu upalu, ali premalo spavanja može oštetiti tkivo i pokrenuti navike poput loše prehrane koja pridonosi riziku od srčanog udara, sugeriraju istraživači sa Sveučilišta Colorado Boulder.



Dr. Celine Vetter, docentica integrativne fiziologije na Sveučilištu Colorado Boulder, jedna od sudionica istraživanja, izjavila je:



"Ovo pruža neke od najjačih dokaza o tome da je trajanje spavanja ključan faktor kada je u pitanju zdravlje srca, i to vrijedi za sve."



Za ovu studiju, dr. Vetter i kolege sa Sveučilišta u Manchesteru i Opće bolnice Massachusetts analizirali su genetske podatke, navike spavanja i medicinske podatke 461.000 odraslih Britanaca u dobi od 40 do 69 godina koji nikada nisu imali srčani udar, a zatim ih pratili sedam godina.

Poput zdrave prehrane i nepušenja



U usporedbi s onima koji su spavali šest do devet sati po noći, oni koji su spavali manje od šest sati imali su 20 posto veću vjerojatnost za srčani udar tijekom razdoblja ispitivanja. Srčani su udari 34 posto vjerojatniji među onima koji su spavali više od devet sati tijekom noći.



"To je dobra poruka da bez obzira na vaš nasljedni rizik od srčanog udara, zdrava količina sna može smanjiti taj rizik baš kao što to čine zdrava prehrana, nepušenje i drugi elementi zdravog života", rekao je glavni autor studije Iyas Daghlas na sveučilištu Harvard.



Prethodne studije sugerirale su vezu između spavanja i zdravlja srca, ali s obzirom na to da su bile promatračke - gledajući različite grupe da vide tko razvija bolest - bilo je teško utvrditi uzrokuje li loš san srčane probleme ili obrnuto.



Za novu studiju, istraživači su koristili golemu količinu podataka iz biobanke u Velikoj Britaniji i kombinirali ih s promatračkim i genetskim istraživanjima kako bi postavili pitanje na drugačiji način.



Nakon što su uzeli u obzir još 30 drugih čimbenika - uključujući tjelesnu konstutuciju, fizičku aktivnost, socijalno-ekonomski status i mentalno zdravlje - otkrili su da trajanje spavanja, samo po sebi, utječe na rizik od srčanog udara neovisno o ostalim čimbenicima. Što je više ljudi otpadalo iz raspona spavanja od šest do devet sati po noći, to se rizik povećavao.



Na primjer, ljudi koji su spavali pet sati po noći, imali su 52 posto veći rizik od srčanog udara od onih koji su spavali sedam do osam sati, dok su oni koji su spavali 10 sati noću imali dvostruko veću vjerojatnost da će doživjeti srčani udar.



Zatim su istraživači analizirali genetske profile sudionika kako bi utvrdili je li vjerojatno da će oni koji su genetski predisponirani na kraći san biti u većem riziku od srčanog udara, a pokazalo se da je 27 genetskih varijanata povezano s kratkim snom.

Upalni procesi u koštanoj srži



Vidjeli su kako se pojavljuju slični obrasci i otkrili su da je genetski utjecaj kratkog trajanja spavanja faktor rizika za srčani udar.



"To nam daje još više sigurnosti/dokaza da ovdje postoji uzročni odnos - da trajanje spavanja, a ne nešto drugo, utječe na zdravlje srca", rekao je Vetter.



Studija nije istražila mehanizam prema kojem kratki ili dugi san može povećati rizik od srčanog udara, ali prethodne su studije ukazale na nekoliko objašnjenja.



Premalo spavanja može utjecati na sluznicu arterija ili endotela, utjecati na razvoj upalnih procesa u stanicama koštane srži, ali i dovesti do lošeg prehrambenog izbora i lošeg načina prehrane (što zauzvrat može utjecati na težinu, a samim tim i na zdravlje srca).



Previše spavanja također može pojačati upalu u tijelu, što je opet povezano s kardiovaskularnim bolestima. Autori se nadaju da će studija pridonijeti napredovanju svijesti o zdravstvenim blagodatima spavanja kod liječnika, javnozdravstvenih agencija i javnosti.



"Jednako kao što vježbanje može smanjiti rizik od bolesti srca, to može i spavanje" - poručuje dr. Vetter.