Bolest koja vam zagorčava život, a da ni ne znate: nakon što je poznati voditelj progovorio o užasima koje ona nosi, javnost se uznemirila; Ako imate ovih sedam simptoma, pođite liječniku

Nakon što je poznati radijski i TV voditelj Dalibor Petko na svom instagram profilu s javnošću podijelio vlastito iskustvo u liječenju apneje koja mu je zagorčavala život u posljednjih nekoliko godina, a da nije znao što je pravi uzrok njegovih tegoba, možda je prilika da se i drugi ljudi koji imaju slične problema s kroničnom neispavanosti i neobjašnjivim umorom zapitaju, boluju li možda i sami od ovog neugodnog poremećaja koji može ozbiljno narušiti zdravlje ali i život, a koji se može uspješno liječiti, ili u najmanju ruku s njim ugodnije živjeti.

Počinje umorom, a posljedica može biti moždani ili srčani udar: naš poznati voditelj otkrio da boluje od rijetke bolesti; 'Nijedan doktor nije znao što mi je'

"Prije nekoliko tjedana dijagnosticirana mi je teška apneja. Ovo je maska s kojom spavam. Znam da mnogi ne znaju što je to, pa ću pokušati objasniti. Apneja je prestanak disanja tijekom spavanja zbog zatvaranja gornjih dišnih puteva, koji zaustavljaju protok zraka. To može trajati od 10 sekundi do 2 minute, a kod osoba koje imaju tešku apneju to se događa više od 30 puta u sat vremena. Meni je izmjereno 59 puta.

Ovo što pišem nije zbog toga da izazivam strah ili neko sažaljenje, već da upozorim na ovu bolest od koje boluje 6 posto ljudi u svijetu. Ja sam primjetio da se nikako ne mogu naspavati pa sam obavio sve žive pretrage prije toga. Na apneju sam posumnjao samo zato što od toga boluje moj otac. Vi dok spavate ne sjećate se prekida disanja tako da vas na to mora upozoriti netko drugi. Danas gledavši s odmakom i znanjem koje imam, simptomi su se pojavili još prije najmanje četiri godine, ali mi niti jedan doktor nije rekao da bi to mogao biti uzrok. Nakon umora i pospanosti, posljedice mogu biti moždani ili srčani udar, dijabetes... zato je dobro to otkriti na vrijeme - sažeo je ukratko svoj problem Petko i odlučio ga podijeliti ističući kao apneja nije nešto čega bi se trebalo sramiti.

Ovo je ujedno njegov mali doprinos tome da se o bolestima inače treba govoriti kao o problemima koje treba rješavati, a ne ih skrivati, zanemarivati, sramiti se i što je najgore trpjeti.

Naš kolega je postupio baš onako kako se i očekuje od javne osobe koja je i osobito omiljena baš zbog svojeg iskrenog stava koji je svima dopadljiv. Počeo je aktivno tražiti rješenje, obratio se stručnjacima, obavio temeljite pretrage i započeo terapiju. Objavio je i sliku s maskom koja mu je promijenila život na bolje.

- Apneja se liječi se uz pomoć maske priključene na aparat koji pomaže u disanju. Nije u pitanju kisik kako mnogi misle kad je vide, već uređaj koji sukladno vašem disanju pušta zrak i pomaže vam da ne prestajete disati u snu. Moje liječenje traje sad već neko vrijeme i vidim osjetan napredak. Dijagnoza mi je postavljena u poliklici NeuroSan, specijaliziranoj za sve poremećaje spavanja. Ovim putem im se želim zahvaliti na stručnosti, brzom djelovanju i velikoj profesionalnosti prije svega. Hvala svima koji ste ovo pročitali, i možda otkrili što znači kad netko u snu prestane disati ili se zagrcne dok hrče. Ako imate bilo kakvo pitanje slobodno mi se javite - poručuje Petko.

Mi smo u vezi s njegovom objavom potražili mišljenje stručnjaka koji se bave liječenjem ovog poremećaja koji se stručno naziva opstruktivna apneja, (nastaje kao privremeni kolaps mekih tkiva u stražnjem dijelu vrata što uzrokuje kratkotrajno zaustavljanje disanja) prekid disanja tijekom spavanja, obično zbog hrkanja vrlo je čest poremećaj.

Već kod mlađih odraslih ljudi uzrokuje brojne zdravstvene probleme uključujući i one koji mogu biti smrtonosni kao što su infarkt ili moždana kap, te visok krvni tlak, popuštanje srca, šećerna bolest. Djeca s poremećajima spavanja, što je statistički gledano dosta rijetko, mogu kao posljedicu imati poremećaje u rastu i razvoju. Jedna novija studija je pokazala da u Austriji poremećaj spavanja pogađa između 300 do 400 tisuća ljudi, što je oko četiri posto stanovništva.

No, smatra se da je problem još i veći, budući da između 80 i 90 posto ljudi koji imaju opstruktivnu apneju ne traži pomoć liječnika, iako bi to trebali učiniti jer zbog tog poremećaja može doći do djelomičnog ili potpunog začepljenja gornjih dišnih puteva što može dovesti do fatalnog pomanjkanja nužno potrebnog kisika. Osim toga, povećava se rizik još ozbiljnijih posljedica opstruktivne apneje kao što je srčani infark ili moždana kap.

Apneja ili prestanak disanja bilo tijekom noćnog sna ili tijekom poslijepodnevnog drijemanja a mnogi ga ne prepoznaju iako prema recentnim statisktikama pati čak 7 posto odraslih, češće muškaraca, objašnjava David M. Rapoport, stručnjak iz Zdravstvenoga centra za spavanje u New Yorku. Apneja traje oko 20 do 30 sekundi tijekom kojih tijelo ne dobiva dovoljno kisika i to se događa nekoliko puta u snu.

Do 4 prekida disanja u satu se smatra normalnim, ali ako imate više od 15, u težim slučajevima i do 60, bolujete od apneje, ozbiljnoga i opasnoga poremećaja, napominje dr. Rapoport koji ističe da je dugotrajni poremećaj spavanja povezan je s nepravilnim otkucajima srca, hipertenzijom, a čak i sa srčanim udarom. Rano otkrivanje i postavljanje dijagnoze na vrijeme može smanjiti rizik te započeti pravodobnu terapiju.

Upozorio je na sedam važnih znakova koji upućuju da patite od apneje a to su:

- Stalno ste umorni

- Glasno hrčete

- Možete zaspati bilo gdje i bilo kada

- Razdražljivi ste i imate problema s pamćenjem

- Jutro počinje s glavoboljom

- Budite se često kako biste otišli mokriti

- Budite se sa suhim grlom i ustima