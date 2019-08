Izašla je aplikacija koja 'rješava' problem pretilosti kod mladih: biste li povjerili zdravlje djeteta ovakvom programu? Stručnjaci upozoravaju: Posljedice su teško izlječive...

Organizacija za kontrolu težine Weight Watchers International nedavno je najavila pokretanje aplikacije pod nazivom Kurbo, namijenjene djeci starijoj od osam godina. Aplikacija potiče djecu na zdrav gubitak kilograma i usvajanje dobrih prehrambenih navika.

Kurbo koristi sustav boja i svrstava hranu u tri grupe, zeleno, žuto i crveno. Hrana koja nosi znak zeleno uključuje voće i povrće i djecu se bodri da jedu više takve hrane. Cjelovite žitarice i mliječni proizvodi su označeni žutim, i te namirnice bi trebalo jesti umjereno. Crvenim su označeni primjerice slatkiši i gazirana pića i njih bi trebalo konzumirati rijetko, iako program ne preporučuje potpuno izbacivanje iz prehrane.

Aplikacije su koristan alat za rješavanje različitih problema i potreba, kaže splitska nutricionistica Dragana Olujić. No, kada je u pitanju zdravlje, s njima treba biti oprezan, ističe. O aplikaciji Kurbo kaže da u njoj nije sadržano ništa sporno, ali da takav program ne zamjenjuje dobrog stručnjaka koji uzima u obzir cijeli spektar okolnosti u slučaju dječje pretilosti:

- Program izdaje zapovijedi i daje zadatke koje korisnik ispunjava i dolazi do cilja. S te strane program može biti od velike pomoći, ali samo kao alat koji se koristi kada se napravi ispravna dijagnostika stanja, determinacija uzroka pretilosti te kada se razvije ispravan liječnički i prehrambeni protokol za tretiranje svakog djeteta individualno - ističe nutricionistica.

Na Kurbo aplikaciji dostupne su i različite meditacijske vježbe i konzultacije s trenerima, koje su jedino što se naplaćuje u programu.

- Online trening, odnosno upute za vježbanje djeca ne mogu nikako tehnički usvojiti i pravilno automatizirati, već je potreban individualan pristup svakome od njih kako bi se tehnika mogla korigirati i ispraviti pomoću metodskih vježbi – smatra Goran Mulalić, magistar kineziologije s višegodišnjim iskustvom rada s klijentima koji žele izgubiti kilograme.

Na službenoj stranici također se mogu čitati uspješne priče djece koja su uz pomoć aplikacije uspjela dovesti svoju težinu u red, a moguće je vidjeti i fotografije prije i poslije. Trenutno je na stranici devet priča djece koja su pomoću aplikacije skinula kilograme.

Sami, desetogodišnjakinja koja je izgubila 5 kilograma kaže da je prezadovoljna rezultatom i misli da je program odličan za djecu. Robby, njezin vršnjak koji je izgubio 19 kilograma kaže da se kroz novi način ishrane i korištenje aplikacije zbližio sa svojom mamom.

Goran Mulalić ne vjeruje u takav zdravi način života. Smatra da su upravo aplikacije, mobiteli, video igrice, društvene mreže i ostala tehnološka dostignuća izravno utjecala na porast pretile djece, ali i odraslih.

- Bez obzira na to što nam tehnologija omogućava da pronađemo najbolji plan prehrane i treninga u isto vrijeme nam oduzima previše dragocjenog vremena za kretanje i aktivnost. Ljudsko tijelo je stvoreno za pokret i ako djeca kroz igru i zabavu ne zadovolje dnevnu potrošnju kalorija, smatram da će vrlo teško to moći ostvariti prema nekom planu iz aplikacije. Upravo su igra i zabava ključni pojmovi u cijeloj priči i ukoliko budu ostvareni kroz pokret bez plana i programa, djeca će se najefikasnije mentalno i fizički razvijati - smatra Mulalić.

Zadatak je roditelja djeci usaditi zdrave životne navike, a često današnji roditelji ne nalaze dovoljno vremena za to, slažu se stručnjaci.

- Obroke pripremamo i biramo prema preferencijama djece, a to su mahom pohano meso i prženi krumpir, tjestenine u raznim umacima, pečeno meso s pečenim krumpirima i slično. Do toga smo se doveli dijelom zbog opravdanog nedostatka vremena, ali većim dijelom zbog osobne lijenosti i posezanja za raznim opravdanjima, što je karakteristično za vrijeme i društvo u kojem živimo. Dnevno se kuha jedan obrok, ali i on je neprikladan za potrebe današnje djece, a kad tome dodamo slabu konzumaciju voća i povrća dolazimo do problema pretile i bolesne djece - ističe Olujić.

- Djetetu do 6 godina sigurno neće biti zanimljivo trčati 4x100 metara s pauzom od 2 minute, ali će mu biti zabavno igrati „lovice“ ili nogomet s prijateljima ili roditeljima. Efekt ove dvije aktivnosti će kalorijski biti podjednak, ali motivacija neće biti ni približna- dodaje Mulalić

A što onda napraviti ako vidimo da naše dijete ima loše prehrambene navike ili višak kilograma? Djecu ne treba stavljati na režim, nego potražiti pomoć stručnjaka, upozorava nutricionistica Olujić. U današnje vrijeme kada su, osim pretilosti, u porastu i različiti poremećaji ishrane kod djece i mladih, poput anoreksije i bulimije, djeci trebaju pomagati stručnjaci, a roditelji im trebaju biti podrška.

- Svakako, ne smije se primarno posegnuti za aplikacijom jer je rezultat kratkog efekta, a posljedica je najčešće teško izlječiva. Birajte iskusne stručnjake s ozbiljnim referencama i dobrim rezultatima, a kod definiranje pojma "rezultati" treba uzeti u obzir sve aspekte zdravlja, od mentalnog, društvenog i kliničkog, a tek na kraju brojke na vagi. Treba imati na umu da je to iznimno dug proces, a ne kratkotrajni efekt – zaključuje Olujić.