Ranile su stotine diljem svijeta, nekima čak i ugrozile život: i u Jadranu živi nekoliko vrsta ovih otrovnih bića; 'Primili smo dojavu da se pojavila u blizini obale...'

Mediji diljem svijeta izvještavaju o sve češćim "napadima" meduza, koje su ranile stotine ljudi diljem svijeta, a nekima su čak ugrozile i život. Meduza ima i u Jadranskome moru, a nedavno je zabilježena i pojava kompas meduze kod Betine na otoku Murteru koja može izazvati bolne opekline.

Hrvatski Centar za invazivne vrste je o tome obavijestio i javnost:

- Primili smo dojavu da se u blizini obale u Špadićima kraj Poreča pojavila meduza Chrysaora hysoscella, poznata kao kompas meduza. To je vrsta koja živi u obalnim vodama Atlantskog oceana i Mediterana. Pojavljuje se i u blizini obala Ujedinjenog Kraljevstva, Irske i Turske. Karakterizira ju žuto-smeđi klobuk koji podsjeća na kompas, može narasti do 30 centimetara u promjeru, a lovke do 1 metra duljine. U kontaktu s njom mogu se dobiti opekline na koži.

Ako ponovno naiđete na ovu vrstu, savjetujemo da se ne približavate i izbjegavate dodir jer mogu izavati opekline i žarenje. Ako se ipak dogodi da vas opeče, mjesto treba ohladiti i namazati gelom aloa vere ili sličnim koji sprječava opeklinske promjene - kazali su iz Centra.

Ako ste ikada imali bliski dodir s meduzom, sigurno ste ga dobro zapamtili jer ta prozirna, želatinozna, jedva vidljiva plutajuća bića svojim dugim nevidljivim lovkama nanose koži jaku prodornu bol, opeklinu, crvenilo, nadraženost koja traje satima i tjednima i ostavlja intenzivan crveno-ljubičasti trag na koži. Ponekad se mogu razviti i sekundarne infekcije rane, kao i promjene poput ekcema praćene jakim svrbežom te kraste i promjena boje kože, bilo kao smanjena ili pojačana pigmentacija.

Ukratko, susret s meduzom može vam pokvariti godišnji odmor jer koža nakon uboda još neko vrijeme jako peče, prisutan je osjećaj utrnutosti koji se širi uduž nogu ili ruku. Otrov meduze može ugroziti i život. No, u Jadranu nema šanse za susret s divovskom meduzom kakvu su nedavno na obali britanskog Cornwalla vidjeli tamošnji ronioci, a biologinja Lizzie Daly rekla je da je životinja koju su pronašli bila veličine čovjeka. To je bila najveća meduza pronađena u britanskim vodama, promjera 40 centimetara i svakako je životinja koju ne bismo rado susreli prilikom plivanja.

Ubodi meduza na Mediteranu nisu tako česti kao na plažama Južne Karoline, o čemu su nedavno izvještavali Charleston Post i Courier, navodeći da je u samo dva dana ubodeno 700 ljudi, dok se inače u tom području u ovo doba godine bilježi prosječno 20 uboda dnevno. "Moje tri kćeri i sin ubodeni su tijekom dva dana na Surfside Beachu", posvjedočila je Tiffany Garrett iz Lexingtona, Sjeverna Karolina. Stručnjaci za ubode optužuju za najezdu meduza - "portugalskog ratnika" i vremenske promjene, uključujući jak obalni vjetar. Neki su kupači rekli da su vidjeli nekoliko golemih meduza koje su se tijekom vikenda nasukale na otoku Tybee.

I posjetitelji plaža Gold i Sunshine u australskom Queenslandu tijekom siječnja doživjeli su grozno iznenađenje kada su horde modroplavih otrovnih meduza, koje se još zovu modri loptaš ili portugalska galija (Physalia physalis), ali i morska kobra ubole više od 3565 ljudi, što je bio rezultat jakih sjeveroistočnih vjetrova. O kako opasnom biću se radi najbolje ilustrira podatak da samo jedna ovakva meduza može otrovom ubiti više od 50 ljudi! Inače, prema podacima spasilačke organizacije Surf Life Saving Queensland, 3595 ljudi je tijekom samo jednog vikenda zatražilo liječenje uboda, dok ih je do sada u 2019. godini liječeno 9300, a devet osoba je hospitalizirano. Za usporedbu, godišnje izvješće organizacije, objavljeno u rujnu 2018. godine, otkrilo je da je tijekom prethodnih 12 mjeseci zabilježeno 14.008 uboda morske kobre.

U Jadranu živi nekoliko vrsta otrovnih meduza od kojih su najpoznatije uhati klobuk ((Aurelia aurita), morska mjesečina (Pelagia noctiluca) i morska pluća (Rhizostoma pulmo). Ni jedna od njih nije bezopasna, a nisu bezopasne ni kada ih mrtve ugledate na plaži kao naplavinu. Nemojte ih dirati jer i dalje mogu otpustiti otrovne ubode ukoliko ih dodirnete.

Ubodi meduza vrlo su česta ozljeda kupača i ronilaca u ljetnim mjesecima pa je prije godišnjeg odmora dobro podsjetiti na ovu opasnost jer otrov koji meduze ispuštaju svojim mikroskopski sićušnim oštrim harpunima mogu uzrokovati više sistemskih bolesti cijelog tijela, ali i ugroziti život, pa teške reakcije na ubod traže hitnu liječničku intervenciju.

Meduza vas obično ubode prilikom plivanja u trenutku kad se zapletete u njezine duge lovke pa ona posegne za najubojitijom obranom ispuštajući snažan otrov. Taj njezin obrambeni zahvat osjetit ćete kao jaku ubodnu bol uz koju idu i dodatni simptomi kao što su pečenje, svrbež, crveni, smeđi ili ljubičasti "otisak" lovki, oteklina, grlobolja, a u težim slučajevima tu su još bol u trbuhu, mučnina i povraćanje, glavobolja, bol u mišićima ili grčevi, slabost, pospanost, nesvjestica i zbunjenost, teškoće u disanju, problemi sa srcem...

Ozbiljnost reakcije ovisi o vrsti i veličini meduze koja vas je ubola, o dobi, konstituciji i općem zdravstvenom stanju žrtve, pa je vjerojatnije da će burnija biti reakcija u djece i osoba narušenog zdravlja, posebno onih koje boluju od alergijskih bolesti i osjetljive kože.

A evo koje su meduze najopasnije u svijetu:

Box meduza, poznata kao morska osa, uglavnom se pojavljuje u tropskim i suptropskim morima, većinom u Aziji i Australiji, vodeća je po broju smrtnosti. Više od 5500 poznatih smrtnih slučajeva pripisuje se ekstremno jakom otrovu ove životinje. Otrov napada srce, živčani sustav i kožne stanice. Žrtvi je potrebna vrlo brza pomoć, ali većina se, zbog jakih bolova, šoka ili srčanog udara, utopi i ne uspije doći do obale.

Portugalska galija, ili portugalski ratnik, meduza je koja na prvi pogled izgleda kao balon čudnog oblika. Ipak nije riječ o igrački punjenoj helijem, nego o pravom živom biću. Obično pluta na površini mora, a kada opeče čovjeka, nanosi mu strašnu bol. Ova naizgled prazna vreća otrov najčešće koristi za paraliziranje riba koje planira pojesti. Ljubičasti mjehurići ispunjeni su plinom koji je drži na vodi i funkcionira kao jedro, i također uglavnom obitavaju u toplijim morima.

Kompas meduza ili morska kopriva uobičajena je u toplim i hladnim morskim vodama. Često se viđa duž sjeveroistočne obale SAD-a, a njima obiluje zaljev Chesapeake.

Meduza s lavljom grivom jedna je od najstarijih živih bića na Zemlji. Budući da živi u arktičkim vodama već 650 milijuna godina, smatra se starijom vrstom čak i od dinosaura. Najveći primjerak ove meduze pronađen je 1870. godine s promjerom tijela od 2,3 metra i dužine lovki od čak 37 metara! Najčešće su u hladnijim, sjevernim regijama Tihog i Atlantskog oceana.

Sadrže najviše vode od svih životinja.

Činjenice o meduzama Faktori rizika za ubod meduze:

- kupanje u vrijeme kada meduze cvjetaju,

- plivanje ili ronjenje u područjima meduza bez zaštitne odjeće,

- igranje ili sunčanje na plaži na koju su izbačene meduze,

- kupanje na mjestu za koje je poznato da ima mnogo meduza.

Moguće komplikacije uboda meduza uključuju:

- odgođenu reakciju i preosjetljivost, koja izaziva mjehure, osip ili druge iritacije na koži jedan do dva tjedna nakon uboda,

- irukandji sindrom, koji uzrokuje bol u prsima i želucu, visok krvni tlak, probleme sa srcem, psihičke promjene ili fatalna krvarenja u mozgu.

Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da izbjegnete ubode meduze:

- tijekom plivanja ili ronjenja u područjima gdje su mogući ubodi meduza obucite ronilačko odijelo ili drugu zaštitnu odjeću,

- ronilačke prodavaonice prodaju zaštitna 'odijela za kožu', a tu je i 'odjeća od stingera' izrađena od tanke, visokotehnološke tkanine,

- razmislite o zaštitnoj obući jer se ubodi mogu pojaviti i dok plivate u plitkoj vodi,

- raspitajte se prije kupanja ili ronjenja u obalnim vodama, posebno u područjima gdje su meduze uobičajene,

- razgovarajte sa spasiocima, lokalnim stanovnicima ili službenicima u lokalnim zdravstvenim službama,

- izbjegavajte vodu tijekom sezone cvjetanja meduza.

Postupak kod uboda Što ako vas meduza ipak ubode?

- ostanite smireni i polako iziđite iz mora,

- opečeno mjesto ne dodirujte rukama jer se tako otrov dodatno utrljava u tkivo,

- mjesto uboda najprije isperite morskom vodom, nikako slatkom koja pojačava osjet bola i nemojte ga trljati ručnikom,

- lovke možete pokušati odstraniti pincetom, a nikako prstima,

- mjesto uboda je dobro isprati i octom, posebno alkoholnim, jer blokiraju 'neeksplodirane' žarnice,

- postoje lijekovi, kreme i masti koji smanjuju upalu i svrbež, odnosno kortikosteroidni i antihistaminski preparati, no njihovo korištenje je dozvoljeno i poželjno uz liječničku uputu i nadzor,

- u slučaju bliskog susreta s rukom ili nogom, treba ih imobilizirati.

- Ubodi u području očiju, lica, usta ili genitalija zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć jer, primjerice, ubod u području očiju, a što izaziva lokalnu upalu, crvenilo, oteklinu i suzenje, može biti jako opasan i uzrokovati trajno oštećenje vida. Zato se ubodi oka moraju temeljito isprati tekućom vodom, ne morskom, te što prije potražiti liječničku pomoć. Ubodi u području usta mogu uzrokovati velike teškoće s disanjem i gutanjem pa je nužno što prije doći do najbliže zdravstvene ustanove.

- U rijetkim slučajevima može doći do opće alergijske reakcije i šoka koji se manifestiraju teškoćama u disanju, općom slabosti, glavoboljom, povraćanjem, grčenjem mišića i promjenama tjelesne temperature i svijesti. Tada je zbog ozbiljnosti stanja nužno unesrećenog što prije dovesti do najbliže zdravstvene ustanove, a u međuvremenu, ako je potrebno, provesti postupak oživljavanja.

- Hladni oblozi: za ublažavanje boli nakon uboda meduze pomažu i hladni oblozi. Oni blago umrtve kožu pa je bol ponošljivija, a ujedno sprječavaju oticanje. U komad tkanine umotajte nekoliko kockica leda, prislonite na ubodeno mjesto i ostavite 10 minuta. Ako je potrebno, možete postupak još jednom ponoviti.

- Soda bikarbona: za neutralizaciju otrova preporučuje se soda bikarbona. Ona smanjuje rizik infekcije, smanjuje oteklinu, ublažava crvenilo kože na kojoj je ostao trag meduze. Izmiješajte 3 žlice sode bikarbone i 1 žličicu soli. Dodajte toliko vode da dobijete gustu pastu i nanesite je na kožu. Nakon 5 minuta isperite i ponavljajte više puta na dan.

- Aloe vera: Gel od aloe vera nije odličan izbor samo kad dobijete opekline od sunca, nego pomaže i kod uboda meduze. Zato bi ovaj gel morao imati stalno mjesto u vašoj priručnoj ljekarni, odnosno u torbici prve pomoći. Aloe vera vrlo uspješno umiruje kožu i ublažava svrbež. Ubodeno mjesto više puta dnevno namažite gelom aloe i ne ispirite ga.