Lijekovi koji se često koriste dovedeni u vezu s teškim oblikom raka: liječnici savjetuju da se upitate koristite li ih prečesto, a pacijenti često zaboravljaju i na jedan važan korak

U 2018. godini u svijetu je od raka debelog crijeva i rektuma oboljelo 1 849 518 ljudi. Registar za rak Republike Hrvatske bilježi posljednje podatke iz 2015. godine kada je u zemlji dijagnosticirano 1940 slučajeva raka debelog crijeva, dok je rak rektuma dijagnosticiran u 1002 pacijenta.

Nedavno objavljeno istraživanje dovodi u vezu upotrebu antibiotika s obolijevanjem od ovih bolesti. Naime, korištenje nekih antibiotika, pogotovo na duži vremenski period, doprinosi većem riziku od obolijevanja od raka debelog crijeva.

Istraživači su došli do saznanja sa većom upotrebom antibiotika, raste i vjerojatnost od razvoja raka debelog crijeva, piše portal WebMD. Rizik je osobito vezan za antibiotike koji uništavaju anaerobne bakterije, što uključuje i lijekove koji se često koriste, poput penicilina i cefalosporina (Cefalexin).

Nije jasno na koji su način antibiotici povezani s razvojem ove bolesti, ističe doktor Emmanouil Pappou, specijaliziran za liječenje raka debelog crijeva u jednoj njujorškoj bolnici.

„Rizik je najveći među ljudima koji su koristili antibiotike duži vremenski period, 30 ili 60 dana, ili čak i duže. A to su pacijenti koji su možda bili jako bolesni, primjećuje Pappou, koji nije sudjelovao u ovom istraživanju.

Osim toga, primjećuje on, istraživači nisu vodili računa o prehrani ovih ljudi i njihovom načinu života. To je važno jer su i to faktori koji povećavaju rizik od razvoja raka debelog crijeva.

“Mnogo je neodgovorenih pitanja u ovom trenutku” kaže Pappou. Potrebno je još istraživanja koja bi mogla potvrditi pravi utjecaj antibiotika.

"Zašto bi antibiotici utjecali na razvoj raka debelog crijeva? U teoriji, možda zbog činjenice da utječu na crijevnu floru," kaže dr. Cynthia Sear koja je sudjelovala u ovom istraživanju.

Crijevna flora sadrži veliki broj bakterija i drugih mikroba koji prirodno nastanjuju crijevo. Nedavna istraživanja pokazala su da bi ravnoteža tih mikroba mogla imati ogroman utjecaj na zdravlje.

I moguće je, prema riječima dr. Sears, da poremećaj crijevne flore može dovesti do rasta bakterija koje mogu poticati razvoj raka. Istraživanja su pokazala da određene bakterije, poput E. coli, mogu doprinijeti razvoju raka debelog crijeva.

Kao i Pappou, i dr. Sears se boji da njena istraživanja nisu čvrst dokaz povezanosti između antibiotika i raka deblog crijeva. Ali su dobar poticaj za razmišljanje i razboritost pri upotrebi antibiotika, kaže ona.

„Prevelika upotreba antibiotika je problem i potrebna je edukacija i doktora i pacijenata“, kaže Sears, koja je inače profesorica na Medicinskom fakultetu u Baltimoreu.

„To znači da primjerice nema potrebe za korištenjem antibiotika za virusne infekcije poput prehlade jer antibiotici utječu na bakterije, a ne viruse. Dugotrajno uzimanje antibiotika se treba izbjegavati kad god je to moguće“, dodaje ona.

Istraživanje je provedeno na 166 000 osoba srednje i starije životne dobi, a podaci su prikupljani između 1989. i 2012. godine. Kod 29 000 pacijenata je dijagnosticiran rak debelog crijeva ili rektuma. Zatim su ti pacijenti uspoređivani s onima koji nisu dobili rak.

Istraživači su pratili korištenje antibiotika u oboljelih od trenutka uključivanja u studiju do godine dana prije dijagnosticiranja raka.

Rezultati su pokazali da pacijenti koji su češće uzimali antibiotike imaju malo veći rizik za dobivanje raka debelog crijeva. Rizik je 9 posto veći ako su pacijenti na antibioticima dva tjedna. Ljudi koji su na terapiji antibioticima više od 60 dana imaju 17 posto veći rizik. U rezultate su uključeni i drugi rizični faktori poput pretilosti, dijabetesa i pušenja.

S druge strane, upotreba antibiotika se povezuje sa smanjenim rizikom od dobivanja raka rektuma. To je normalno jer se radi o dva potpuno različita oboljenja, ističe dr. Sears.

Doktor Pappou upozorava da se ne diže panika oko ovih rezultata, dijelom zato što su antibiotici povezani tek s malo većim rizikom od dobivanja raka debelog crijeva.

Ali slaže se da bi trebalo malo više voditi računa o razboritoj upotrebi antibiotika. „Koristite ih samo kada je to medicinski opravdano“, kaže on.

Kada je riječ o smanjenju rizika za dobivanje raka debelog crijeva, Pappou ističe preventivne mjere: redovito vježbanje, održavanje normalne težine, prestanak pušenja, ograničena upotreba alkohola i ishranu bogatu voćem, povrćem i žitaricama koje sadrže dosta vlakana.

Dr. Sears ističe još jedan važan korak, redovite preglede debelog crijeva ako vam je tako preporučeno. Ako ste koristili antibiotike, upozorava ona, trebali biste biti još oprezniji.