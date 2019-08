Uštedite novac, šteta je bacati hranu: ovo su najčešće pogreške koje radimo tijekom spremanja u hladnjak, odmah izvadite ove namirnice na sobnu temperaturu!

Dok se ne dogodi da se hrana pokvari ili da ima čudan okus, uglavnom ne razmišljamo o ispravnoj pohrani namirnica u hladnjaku. Prema podacima Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), voće i povrće se najviše kvari od svih vrsta hrane. To nije samo skupo nego i loše za okoliš.

Osim kupovanja manjih količina i razmišljanja o tome što već imate u hladnjaku, jedan od najboljih načina da izbjegnete propadanje hrane je znati kako ju pravilno pohraniti.

Huffington post sastavio je popis najčešćih grešaka u pohrani namirnica i savjete kako ih izbjeći:

1. Nemojte spremati namirnice onako kako su složene u dućanima.

Činjenica da u dućanu određenu namirnicu drže na sobnoj temperaturi ne znači da biste ju vi trebali ostaviti na radnoj ploči kad dođete doma iz kupovine.

„Marketi mijenjaju izloženu hranu da uvijek izgleda svježa. Salata i sve lisnato i zeleno uvijek bi trebalo biti u hladnjaku i u vrećici.“ rekla je Lucy Senesac, menadžer jedne certificirane organske farme.

2. Nemojte držati rajčice u hladnjaku.

Osim ako su vam rajčice prezrele ili već isječene, trebale bi se čuvati na sobnoj temperaturi, gdje mogu sazreti do maksimalnog okusa. Prema podacima Tehnološkog centra fakulteta u Californiji, nezrele rajčice neće sazreti ako se čuvaju u hladnjaku. Preporučuje se ostavljanje rajčica u smočnici i prekrivanje ručnikom da se zaštite od voćnih mušica dok ne dosegnu željenu zrelost.

3. Ne držite lubenicu u hladnjaku.

Kada probate hladnu lubenicu, na vrući ljetni dan, mogli biste pretpostaviti da bi se one trebale čuvati u hladnjaku. No, lubenica gubi okus i boju nakon više od tri dana u hladnjaku. Ovu namirnicu biste trebali čuvati na sobnoj temperaturi i ne na direktnom suncu. Isječena lubenica bi se trebala čuvati u hladnjaku kako bi ostala sigurna za upotrebu, ali bi se trebala i pojesti u roku od tri dana.

Lubenica u hladnjaku vam se 'čudno ponaša' nakon par dana? Savjetujemo kako izvući maksimum okusa i zdravstvene dobiti; A znamo i kako je 'trajnije spasiti'

4. Nemojte držati tikvice u hladnijem dijelu hladnjaka.

Neki proizvodi, poput tikvica, trebaju se držati u frižideru, ali nisu za preniske temperature. Kako biste ih zaštitili od hladnoće, možete ih obložiti papirnatim ubrusima. Preporučuje se da ih se konzumira unutar pet dana od kupovine.

5. Krastavce i patlidžane nemojte držati u hladnjaku.

Možda ste navikli krastavce i patlidžane odmah nakon kupovine ubaciti u ladicu u hladnjaku, ali za bolji okus i dugotrajnost, bolje ih je držati na sobnoj temperaturi. Zašto? Stručnjaci kažu da su patlidžani osjetljivi na temperature ispod 10 stupnjeva, mijenjaju boju te gube kvalitetu ak se drže na hladnom šest do osam dana. Isto vrijedi i za krastavce, iako se oni kvare mnogo brže, dva do tri dana nakon stavljanja u hladnjak. U redu je držati i jedno i drugo povrće do tri dana, ali provjerite jesu li namirnice ispravne za konzumiranje nakon što ih izvadite iz hladnjaka.

6. Nemojte predugo čekati da zamrznete bobičasto voće.

Bobičasto voće svi obožavaju zbog prekrasnih okusa, ali se brzo kvare. Tipično, jagode, kupine i maline su svježe dva do tri dana, dok borovnice mogu trajati i do 10 dana. Ako vidite da su na rubu propadanja, ubacite ih u zamrzivač i koristite u smoothiejima. Isto možete napraviti i s bananama, samo uklonite koru.

7. Nemojte baciti mladi luk.

Mladi luk može trajati do 10 dana u hladnjaku, ali jeste li znali da ga možete ponovno zasaditi ako je korijen neoštećen? Odsijecite 4 centimetra luka pri korijenu, stavite ga u čašu vode i on će ponovno izrasti.

8. Bilje poput peršina, metvice i ružmarina nemojte držati bez vode

Ako inače samo ubacite bilje u hladnjak, možda biste to trebali promijeniti. Njih možete spremiti kao buket, stavite ih u čašu vode i pokrijte vrh vrećicom. Možete ih pokriti i pamučnom krpom, ali to ovisi od vrste bilja.