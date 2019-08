Tihi ubojica vreba iz klima uređaja, automobila, bojlera: nedavna tragedija na Hvaru pokazuje svu moć fatalnog plina, krije se i na nekim sasvim neočekivanim mjestima u stanu

Najnoviji tragični događaj na Hvaru, u kojem je zbog otrovanja ugljikovim monoksidom (CO) život izgubio stariji muškarac, dvoje djece se u teškom stanju izborilo za život, a nekoliko osoba sa spornog turističkog broda imalo je sreću da je prošlo s puno lakšim zdravstvenim tegobama, opet je u središte zanimanja dovelo tihog ubojicu, plin koji oko sebe sije smrt.

Ono što ugljikov monoksid čini osobito opasnim jest činjenica da nema mirisa, okusa, ne iritira sluznice, i samim tim ne alarmira na svoju nazočnost. Iako se opasnost od više očekuje zimi, prigodom intenzivnijeg korištenja drva u kaminu ili pećima, kod grijanja uređajima na bazi plina, i ova situacija upozorava da ne postoji posebno mjesto, vrijeme, ni godišnje doba u kojem CO može sijati smrt.

Hrvatski liječnički zbor, u suradnji s farmaceutskom tvrtkom MSD, navodi kako otrovanje ugljikovim monoksidom izaziva akutne simptome, s uključenom glavoboljom, mučninom, povraćanjem, slabosti, anginom, dispnejom, gubitkom svijesti i komom.

Događaju se i neuropsihijatrijski simptomi koji mogu nastati tjednima kasnije. Liječi se nadoknadom kisika, a prevenirati se može kućnim detektorima ugljikova monoksida.

– Udisanje ugljikova monoksida jedno je od najčešćih fatalnih otrovanja. CO nastaje nepotpunim izgaranjem ugljikovodika, a najčešći izvori pri otrovanjima su otvorene vatre u kućama, automobili s nepravilnim ispušnim sustavom, talionice, grijači vode, peći na drva i ugljen i grijači na petrolej. Simptomi dobro koreliraju s razinom karboksihemoglobina u bolesnika i često su nespecifični. Glavobolja i mučnina mogu nastati kad je razina 10 do 20 posto. Razine iznad 20 posto najčešće izazivaju nejasne omaglice, opću slabost, slabljenje koncentracije i poremećaj prosuđivanja. One iznad 30 posto obično izazovu dispneju kod napora, bol u prsima kod bolesnika s koronarnom bolešću i konfuziju. Veće razine izazivaju sinkopu, konvulzije i smetenost. Hipotenzija, koma, respiratorna insuficijencija i smrt događaju se najčešće kod koncentracija većih od 60 posto – stoji u liječničkim podacima.

Dijagnoza se može lako predvidjeti, ali i potpuno pogrešno postaviti jer simptomi mogu biti nejasni i promjenjivi. Pa se događa, kaže MSD, da se mnogi slučajevi blagih otrovanja proglase virozom. Zato je važan pokazatelj u postavljanju dijagnoze podatak ima li više osoba s iste adrese slične nespecifične smetnje. Liječenje se provodi davanjem stopostotnog kisika preko maske za kisik i potpornim mjerama. Tu je i hiperbarična terapija kisikom, koja dolazi u obzir kod bolesnika sa za život opasnim kardiorespiratornim komplikacijama, stalnim bolovima u prsima, gubitkom svijesti bez obzira na njegovo trajanje, te kod trudnica.

Hvarska tragedija pokazala je svu fatalnost ovog tihog ubojice, dokazujući kako on vreba s posve neočekivanih mjesta. Uz ova što smo i naveli, s CO plinom obiluju i automobilski ispušni plinovi. Upravo zato treba biti vrlo oprezan prigodom paljenja vozila u zatvorenoj garaži, te čekanja da se motor zagrije.

On vreba i u kuhinjskim napama, ventilacijskim uređajima, prijenosnim klima-uređajima. S ugljikovim monoksidom opreza nikada dosta. Pobrinite se za sebe i za druge jer ugljikov monoksid ne bira žrtvu. On samo tiho, bezbolno i učinkovito ubija.