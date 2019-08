Odmor na moru dobra je prilika da se tijelo regenerira i ojača, pa je dobro podsjetiti se na sve prednosti godišnjeg odmora. Morska voda sadrži mnoge minerale, poput kalija, magnezija, željeza, bakra i joda. Po sastavu je najcjelovitija i najvažnija mineralna voda koja postoji na svijetu, jer sadrži gotovo sve elemente prisutne u našem tijelu, uključujući vitamine, npr. vitamin E, i mikroorganizme koji oslobađaju antibakterijske i antivirusne komponente.



Zbog procesa osmoze, morska voda potiče drenažu tekućine. Također ima pozitivan učinak na kožu jer revitalizira, pročišćava, djeluje antibakterijski i protuupalno. Morska voda može poslužiti i kao saveznik protiv gljivica i kao revitalizator.



Blagotvorni učinci morske vode su to što, među ostalim, snižava krvni tlak, djeluje antibakterijski i kao dezinficijens, potiče metabolizam, cirkulaciju i pravilno disanje, tonificira mišiće, djeluje vrlo povoljno kod reume i bolova u zglobovima, djeluje sjajno kod hipotireoze.

Pomaže kod ekcema i psorijaze

Morska voda ima protuupalna svojstva jer sadrži natrij, bakar i sumpor, pa pomaže kod različitih problema na koži, kao što su dermatitis, ekcem, psorijaza, sve vrste nečistoća i iritacija na koži itd.



Morski zrak prepun je joda i drugih minerala, pa je dobra ideja 20 minuta dnevno duboko udisati morski zrak u neposrednoj blizini mora. Ujutro i navečer duboko udahnemo kroz nos i izdahnemo kroz usta – u idealnom slučaju to radimo u zoru i u zalazak sunca.



Ovo je prava terapija morskim zrakom, ali i duge šetnje uz more svakako pomažu. Uz to, barem sat vremena plivanja u moru sjajan je poticaj za metabolizam i toniziranje cijelog organizma, jačanje pluća i srca te cjelokupnog imunološkog sustava.



Plivanje u moru ljekovito je jer morski valovi djeluju na naše tijelo kao prirodna fiziokinetička terapija, čiji su sastavni dio organske i anorganske komponente (organske – alge; anorganske – natrij, jod itd.).

Zbog topline nam se na odmoru uz more smanjuje apetit, pa je važno da za vrijeme dopusta i to iskoristimo i prednost damo morskoj hrani, kao što su ribe, alge, školjke, rakovi... Time će ljekoviti učinak boravka uz more biti zaokružen.

Morsko okruženje potaknulo je razvoj niz terapija, poput talasoterapije, koja koristi morsku vodu, alge i pijesak za ublažavanje reumatskih bolesti i bolova u mišićima. Morska voda je izvrsna za ublažavanje stresa i napetosti na fizičkoj i psihološkoj razini.

Talasoterapija je terapija s dugom tradicijom čiji počeci datiraju iz 1700. godine. Podijeljena je na hidroterapiju – pijenje morske vode i potapanje u njoj, klimatoterapiju, helioterapiju – terapiju suncem i svjetlom, psalmo terapiju, terapiju morskim blatom i krioterapiju.

Talasoterapija je izvrsna za poticanje cirkulacije krvi kod svih vrsta artritičnih upala, upala mišića, živaca i svih bolesti vena. Izvrsna je za alergije i infekcije prvih gornjih dišnih puteva. U moru su prisutni ljekoviti minerali, od kojih je najvažniji natrij, koji ima antibakterijska i dezinfekcijska svojstva, a jod savršeno regulira metabolizam.

Gubitak kilograma

Morska voda jača mišićno tkivo u cijelom tijelu i potiče njihovu oksigenaciju, što je osobito blagotvorno za kožu, čineći je svjetlijom, blistavijom, ljepšom. Hodanje bosih nogu uz more – držeći stopala u kontaktu s morskom vodom – aktivira cirkulaciju krvi, limfe i na taj način ubrzava gubitak kilograma.

Refleksnom stimulacijom stopala i utjecajem morske vode mišići dobivaju veću zasićenost kisikom jer primaju više podražaja. Hodanje plitkom vodom koja seže do koljena ili bedara troši se više energije, a tijelo prima mnogo više podražaja nego hodanjem po suhom.

Morski valovi i otpor vode našem tijelu stvara otpor zbog čega troši više energije za hodanje. U moru se obavlja i drenaža budući da tijelo podnosi mnogo veći pritisak prigodom hodanja u vodi, jer je tlak vode mnogo jači od tlaka zraka. Tako da je učinak hidromasaže opuštajući, ali i istodobno i drenažan.

S pijeskom na plaži možemo izvesti prirodne pilinge za poticanje obnove stanica, dok morske alge imaju hidratantni, detoksikacijski učinak, ubijaju slobodne radikale, pomlađujući učinke i poboljšavaju cirkulaciju krvi.