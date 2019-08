Masne naslage oko struka nisu samo posljedica neurednog hranjenja, itekako imaju veze i s izlaganjem suncu; Promijenite ljetne navike, višestruko će vam se isplatiti

Vitamin D ili "sunčani vitamin" ima veliki utjecaj na naše zdravlje i raspoloženje, a prema posljednjim istraživanjima, nedostaje ga gotovo svima. Kronični nedostatak vitamina D može se uvelike pripisati današnjem načinu života zbog kojeg sve manje vremena provodimo na otvorenom.

Ljeto je pravo vrijeme da se postigne optimalna tvorba ovog vitamina; pritom nije loše podsjetiti se važnih funkcija koje sunčani vitamin ima u našem organizmu.

Istraživanja su pokazala da su povezani pretilost i niska razina vitamina D povezani. Studija, u kojoj je sudjelovalo tisuće žena i muškaraca u dobi od 45 do 65 godina, usredotočila se na masnoće, trbušno potkožno masno tkivo, jetrenu masnoću i visceralno masno tkivo.

Razmatrani su i različiti čimbenici poput pušenja, konzumiranja alkohola, kroničnih bolesti i tjelesne aktivnosti. Otkriveno je da žene imaju značajnu povezanost između masti oko struka i niskog sadržaja vitamina D, dok su u muškaraca niske razine vitamina D povezane s masnoćom trbuha i jetre. Otkrili su da što je veća količina masti u trbuhu, niže su razine vitamina D.

Potiče rast kose, spriječava anksioznost

Vitamin D nastaje u tijelu samo kada je izloženo suncu i kada UVB zrake dođu u kontakt s našom kožom. Manje količine se nalaze u hrani, osobito u ribi, ribljem ulju i žumanjku, a topi se u masnom tkivu, najviše u jetri.

Njegova je najvažnija uloga u reguliranju pravilnog razvoja kostiju i zuba time što pomaže učinkovitiju apsorpciju kalcija, i funkcioniranju imunološkog sustava. Vitamin D pomaže tijelu metabolizirati fosfor, koji je također važan mineral za zdravlje kostiju, pa je logično da nedostatak ovog vitamina uzrokuje poremećaje u metabolizmu kalcija, pogoršava stanje kostiju; smanjuje njihovu gustoću i na taj način povećava rizik od osteoporoze u odrasloj dobi.

Kod starijih odraslih osoba manjak je povezan sa smanjenom razinom kognitivnih performansi, kao i promjenama raspoloženja i fizičkih performansi.

Istraživači su još otkrili i snažnu vezu između demencije, Alzheimerove bolesti i nedostatka vitamina D.

Vitamin D potiče imunološki sustav i pomaže u zaštiti tijela od infekcija jer potiče stanice na traženje i uništavanje štetnih bakterija i virusa, a manjak utječe na povećani rizik ili infekcije dišnih putova. Potiče, također, rast folikula, a nedostatak uzrokuje prekomjerno opadanje kose.

Jedno je istraživanje pokazalo da vitamin D ima važnu ulogu u proizvodnji serotonina, hormona sreće i pomaže protiv depresije i anksioznosti.

Mnogo je rasprave oko toga, koliko nam vitamina D zapravo treba, što svakako ovisi o spolu, dobi i općem zdravstvenom stanju pa bi prema europskim preporukama dnevne količine u međunarodnim jedinicama (IJ) trebale iznositi za:



- dojenčad 0-12 mjeseci: 400 IJ;



- djeca od 1 do 13 godina: 600,



- tinejdžeri u dobi od 14 do 18 godina: 600;



- odrasli od 19 do 70 godina: 600;



- odrasli iznad 71: 800;



- trudnice i dojilje: 600.



Važno je znati da je preporučeni dnevni unos minimum da bi se izbjegla bolest, a to nije isto što i optimalni unos.



Mnogi vjeruju da bi unos vitamina D3 trebao biti veći, ali u tom slučaju veće doze se mogu uzimati samo na preporuku i pod nadzorom obiteljskog liječnika. Nuspojave predoziranja su mučnina, zatvor, pojačana žeđ, bol u trbuhu i gubitak apetita.