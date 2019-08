Pomokrite se nakon spolnog odnosa, radije se tuširajte nego kupajte u kadi: ova infekcija hara u ljetnim mjesecima, donosimo savjete što poduzeti čim uočite prve simptome

​Infekcije mokraćnih puteva drugi su najčešći razlog posjeta liječniku i čine oko pet posto svih posjeta liječnicima specijalistima.



Oko 40 do 50 posto žena i 12 posto muškaraca dobije barem jednom tu infekciju tijekom života, pa je dobro naučiti nositi se s tim problemom, znatno češćim u ljetnim mjesecima. Te se infekcije ne smatraju ozbiljnom bolešću, ali donose veliku nelagodu i zato ih se ne može zanemariti.



U većini slučajeva glavni uzrok je invazija bakterija koje su normalno prisutne u crijevima i genitalnom području, a najčešće su pogođene mlađe, inače zdrave žene, iako se u ambulantama obiteljske medicine ovih dana susreće sve više djece s tegobama koje upućuju na bolest.



Važno je znati razlikovati jednostavne, manje komplicirane infekcije, kojima i sami možemo doskočiti, i one za čije je liječenje potrebna medicinska pomoć.



– Najčešći uzročnici infekcija mokraćnog sustava su bakterije iako ih mogu izazvati i virusi, gljivice i paraziti. Općenito, ove infekcije spadaju u najčešće izvanbolničke i bolničke bakterijske infekcije. Njihov najčešći uzročnik je bakterija Escherichia coli.



U normalnim uvjetima, zaštitu od infekcije u mokraćnom sustavu pruža neometano otjecanje urina i redovito pražnjenje mokraćnog mjehura. Osim toga, urin nije pogodan medij za razmnožavanje bakterija jer sadrži inhibitore koji ometaju bakterijsku adherenciju.



Od ostalih prirodno prisutnih čimbenika koji su važni u sprječavanju nastanka infekcija mokraćnog sustava, važno je istaknuti lokalnu produkciju protutijela na sluznici, sekreciju citokina i kemokina te, u muškaraca, antibakterijsko djelovanje sekreta prostate koji sadrži cink, te dužu uretru – kaže dr. Nenad Andrić, specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Dvije vrste

Razlikujemo nekomplicirane infekcije uz anatomski i funkcionalni normalni mokraćni sustav, komplicirane infekcije (uz anatomsku ili funkcionalnu abnormalnost mokraćnog sustava ili drugo stanje koje olakšava infekciju ili smanjuje djelovanje antibiotika), te asimptomatsku bakteriuriju koja predstavlja prisutnost velikog broja bakterija bez simptoma i liječi se u vrlo rijetkim stanjima, na primjer, u trudnoći.



– Dakle, sama prisutnost bakterija ne znači bolest – ističe mikrobiolog, no dodaje da sve infekcije kod muškaraca te kod žena koje klinički ne možemo sa sigurnošću uvrstiti u nekomplicirane zahtijevaju dijagnostičku obradu da se vidi ima li anatomskih ili funkcionalnih anomalija mokraćnog sustava ili drugih stanja koja olakšavaju infekcije.



Dijagnostika infekcija provodi se uzorkovanjem urina, a uzročnici se traže ili kultiviranjem ili molekularnim metodama za teško uzgojive uzročnike, kaže dr. Andrić.



No, uvijek je najbolje prevenirati infekcije ako je moguće, a ako do infekcije dođe, potrebno se javiti liječniku koji će odrediti odgovarajući oblik liječenja, a najčešće se propisuju antibiotici.



Da biste spriječili infekcije mokraćnog sustava ili smanjili rizik od infekcije mokraćnog sustava, preporuča se:



– konzumirati dosta tekućine, najbolje vode,

– pomokriti se kad god imate nagon,

– ne zadržavati mokraću,

– pomokriti se nakon spolnog odnosa,

– tuširati se umjesto kupati se u kadi,

– žene bi trebale prati spolovilo od naprijed prema natrag te izbjegavati nositi preusku odjeću,

– u području genitalija izbjegavati upotrebu potencijalnih iritansa, poput raznih dezodoransa, pjenušavih kupki i agresivnih sapuna.



Ako imate problema s upalom mokraćnog sustava, preporučuje se jesti voće i povrće bogato flavonoidima (poput bobičastog voća, crvene repe, zelenog čaja, grejpa...).



Flavonoidi snižavaju pH vagine i tako sprječavaju rast štetnih bakterija i gljivica. Posebno povećajte unos spomenutog voća i povrća u prvim danima infekcije.



Preporučuje se uzimati i preparate brusnice kao prevenciju (ne pomaže kad već dođe do infekcije) kod ponavljajućih infekcija. Brusnice se već dugo koriste za liječenje upale mokraćnog mjehura, a njihova je učinkovitost u liječenju infekcija mokraćnog sustava potvrđena i sve brojnijim istraživanjima.



Brusnice imaju i snažno antiseptičko djelovanje. Redovita konzumacija soka ili ekstrakta iz tih malih plodova trebala bi smanjiti količinu bakterija u urinu žene. Naime, brusnice osiguravaju da se bakterije ne lijepe na zidove mokraćnog mjehura.

Čimbenici rizika za nastanak IMS-a:



1. spol

2. dob

3. prisutnost katetera

4. trudnoća

5. vezikoureteralni refluks i druge funkcionalne ili anatomske abnormalnosti mokraćnog sustava (hipertrofija prostate, neurogeni mokraćni mjehur, kamenci, tumori)

6. urinarna i fekalna inkontinencija

7. dijabetes

8. imunosupresija

9. bolničko liječenje

10. transplantacija bubrega

11. genetski čimbenici

Žene deset puta ugroženije



Infekcije mokraćnog sustava desetak puta su češće kod žena nego kod muškaraca. Glavni razlog je kraća uretra kod žena, što znači da bakterije iz genitalija i crijeva lakše dospijevaju u mokraćovod. Spolni odnos također povećava učestalost infekcija mokraćnog sustava pa je za žene važna preventivna mjera da obvezno uriniraju nakon spolnog odnosa i održavaju odgovarajuću higijenu.



Otkriveno je i da su one žene koje koriste dijafragmu izložene povećanom riziku u usporedbi s onima koje koriste druge oblike kontracepcije. Također je poznato da kondomi od pjene spermicida povećavaju broj infekcija mokraćnog sustava kod žena.



Žene u menopauzi također imaju određene promjene na vaginalnoj sluznici. Tako gube zaštitni učinak estrogena, koji smanjuje rizik infekcije mokraćnog sustava, stoga se ženama s infekcijama mokraćnog sustava nakon menopauze savjetuje hormonska nadomjestna terapija.



S godinama se povećava i učestalost upala mokraćnih puteva kod muškaraca, uglavnom zbog problema s prostatom.