Bole vas leđa, razdražljivi ste i loše se osjećate? Tijelo vam poručuje da mu nešto nedostaje: započnite dan uz par laganih vježbi uz video-upute splitske instruktorice joge!

Ljetne vrućine mnogima učinkovito ubijaju volju za vježbanjem, no kad se vrate bolovi ili suvišni kilogrami bit će kasno za kajanje. Okej, nije nam bila namjera nikome nabijati osjećaj krivnje, ali činjenica je, i to znaju svi koji tijekom hladnijih mjeseci redovito vježbaju, a ljeti to imaju običaj zanemariti, da nakon dva-tri tjedna lješkarenja tijelo 'pita' vježbe na koje je naviklo i koje mu 'čine dobro'. Isto tako je istina i da nam neke vrste tjelovježbe ljeti jednostavno ne prijaju, kao i da su mnogi studiji i teretane u ovo doba zatvoreni.

E pa sad, koji god da je vaš razlog, savjetujemo vam da se trgnete iz ljetne letargije. Ali ne previše! I zato predlažemo da pokušate s vinyasa jogom, dinamičnim stilom joge u kojem se asane (položaji) nadovezuju jedna na drugu, zbog čega je zanimljiva i onima kojima su hatha i ashtanga previše statične, ali vas ipak neće 'umesti'. Rezultate ćete zamijetiti već nakon prve serije vježbi jer ćete se osjećati ugodno razgibano i opušteno, a s redovitim vježbanjem trebali bi vam se ublažiti bolovi koji su posljedica sjedilačkog načina života i tegobe uzrokovane stresom.

Kako ne biste vježbali sami, zamolili smo splitsku instruktoricu Ivanu Šalov da za naše čitatelje snimi kratki video s jednostavnim slijedom vježbi prikladnim čak i za 'pasje' vrućine. Snimila nam je jedan niz vrlo nezahtjevnih vježbi, prikladnih i za one koji nemaju iskustva s jogom. Najprikladnije ga je izvoditi ujutro, kako biste se dobro rastegli nakon spavanja i puni energije započeli novi dan, ali ako ne stignete ujutro, odradite ga predvečer ili kad već stignete.



- Vinyasa yoga je potpuna harmonija daha i pokreta. Ljeto je doba godišnjih odmora i idealno vrijeme da s malo više pažnje i brige o tijelu i duhu započnemo dan. Ljetna jutra su idealno vrijeme da zavolimo početak dana uz nježnu vinyasa yoga praksu - poručila je Ivana, koju možete pratiti na Facebook stranici Nereidayoga.