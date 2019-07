Pregledali su osam tisuća prehrambenih proizvoda za bebe iz europskih trgovina i došli do zastrašujućih zaključaka: djeca zbog ovakve hrane riskiraju niz oboljenja

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO, WHO) otkrila je da hrana za dojenčad koja se nudi u većini trgovina, sadrži previše šećera. Zbog pogrešnih oznaka na ambalaži roditelji su često zavedeni jer se tvrdi da su proizvodi prikladni i za bebe mlađe od šest mjeseci, iako bi se one u to vrijeme trebale hraniti isključivo majčinim mlijekom.



Od studenoga 2017. do siječnja 2018. godine, stručnjaci WHO-a pregledali su gotovo osam tisuća prehrambenih proizvoda za bebe iz više od 500 trgovina u Austriji, Bugarskoj, Izraelu i Mađarskoj, te su došli do zastrašujućih zaključaka.



U otprilike pola ispitanih proizvoda, više od 30 posto kalorija čine šećeri, a oko trećina proizvoda sadrži dodane šećere i druge zaslađivače, ističu u WHO-u Europske unije.



Određena količina šećera je prirodno prisutna u voću i povrću koje se dodaje dječjoj hrani, a ako bi se zadržavala samo u granicama normale, to bi bilo za djecu sasvim prihvatljivo. Problem su zapravo dodani šećeri koji samo jedan obrok pretvaraju u prave energetske bombe s previsokom razinom šećera što predstavlja razlog za zabrinutost, ističu stručnjaci.

Doživotna sklonost

Visoki unos šećera može, među ostalim, povećati rizik od prekomjerne težine i zubnog karijesa, upozorava SZO, a rano izlaganje preslatkim namirnicama može uzrokovati doživotno veću sklonost slatkim namirnicama.



"Dobra prehrana u ranom djetinjstvu ostaje ključna za osiguravanje optimalnog rasta i razvoja djece i bolje zdravlje u kasnijem životu", kazala je Zsuzsanna Jakab, regionalna direktorica SZO-a za Europu.



Osim visokog sadržaja šećera, u mnogim komercijalnim proizvodima dječje hrane sporno je i označavanje. Čak 60 posto ispitanih prehrambenih proizvoda označeno je kao prikladno za dojenčad ispod šest mjeseci starosti, što je suprotno preporukama WHO-a da se dojenčad hrani isključivo majčinim mlijekom tijekom prvih šest mjeseci života.



Nove smjernice SZO-a su razvijene zato da bi se državama članicama omogućilo usvajanje novog zakonodavstva kojim bi se ograničavao unos šećera za dojenčad. Između ostalog, SZO želi prekinuti promociju nadomjestaka za majčino mlijeko te preporučuje da se djeca u dobi od šest mjeseci do dvije godine hrane kvalitetnim domaćim namirnicama.



Borba protiv šećera ide jako sporo, ali se nastavlja. Još uvijek veliku opasnost predstavljaju privlačno zapakirane i reklamirane slastice dostupne djeci u gotovo svim prodavaonicama, uključujući i one koji ne prodaju hranu.



Osim što poziva na zabranu dodavanja šećera i sladila u hranu za dojenčad, SZO smatra da slatkiši i zaslađena pića, uključujući voćne sokove i kondenzirano mlijeko, trebaju biti označeni kao proizvodi koji nisu prikladni za djecu mlađu od tri godine.