Šokirat će vas fotografije bolničke spize koju su nam poslali pacijenti; Zgrožena Dalmatinka: Nakon teške operacije dali su mi hladnu manistru bez juhe, ali to čak nije ono što me zaprepastilo...

Jedna pacijentica iz Dalmacije, koja se liječi po zagrebačkim bolnicama, poslala nam je dnevni jelovnik iz jedne od bolnica u metropoli. Fotografije možete vidjeti u našoj galeriji gore. Pacijentica je imala tumor na mozgu, te potom još nekoliko operacija na glavi.

- Hrana je nejestiva, počev od doručka... Jednom smo za večeru dobili nespojivo, cvjetaču i jogurt, a sva hrana nam je redovito dolazila hladna - kaže nam pacijentica koja je bila prisiljena moliti rodbinu da joj nosi hranu, a kada je bila gladna naručivala je i pizzu?!

U tom danu pacijentica je, kaže, dobila neko neprepoznatljivo varivo, ali i obrok s tjesteninom. Juha se na fotografijama ne vidi.

Slično iskustvo imali su i drugi pacijenti koji su nas kontaktirali.

No, ako imate novca, u jednoj drugoj bolnici možete lijepo za od 500 do 1000 kuna platiti jednosobni apartman na neurokirurgiji i možete hranu naručivati iz bolničke kuhinje, a sve u skladu s preporukama nutricionista i liječnika.

Dakle, ako imaš novca jedi i zdravo i dobro, a ako nemaš, nadaj se da imaš dobru rodbinu koja će ti nositi obroke. Ili barem imati novca da naručiš pizzu. No, valja napomenuti da ni pizza nije baš najidealniji obrok za teško bolesne pacijente.

Inače, nutricionisti su izradili detaljne protokole za prehranu po bolestima, i to za maligne bolesti, dijabetes, dislipidemiju, bolesti metabolizma, kronične bubrežne bolesti, dijalizu, plućne bolesti...

No, kažu nam da se ti protokoli samo dijelom poštuju, i to kod dijabetičara i u nekim drugim stanjima (čir), a da je većina bolesnika, posebno onih onkoloških i traumatoloških, osuđena na siromašne obroke, iako im je hrana nakon operacija od presudne važnosti za oporavak.

U stranim bolnicama se čak vodi i dnevnik prehrane za svakog bolesnika. Ako nije dobro jeo prije operacije, onda mu se nutritivni status oporavlja prije operacije, jer su gradivni elementi - bjelančevine, kao i vitamini i minerali jako nužni za oporavak.

Također, nakon teških operacija sastavlja se jelovnik s pomno raspoređenim udjelom bjelančevina, dobrih masti i ugljikohidrata. Toga, kažu nam nutricionisti s kojima smo razgovarali, u većini hrvatskih bolnica - nema.

Fotografije obroka smo poslali splitskoj nutricionistici Dragani Olujić, te smo je upitali za mišljenje.

Kako komentirate ove fotografije s hranom za teške bolesnike?

- Treba sagledati kontekst. Nekada prehranu treba planirati prema potrebama operacije i faze oporavka, ali čista tjestenina (koja je skuhana kao glavno jelo, a namijenjena je za juhu) sa žličicom umaka nije nikada dobar izbor kao glavno i jedino jelo. Vrlo siromašno na bilo kakvim nutrijentima; energetski gusto, rafinirano. Na drugom tanjuru pire krumpir s kuhanom mrkvom i malom količinom bolognese umaka. Nedostatno na proteinima, vitaminima, esencijalnim masnoćama - opet energetski gusto i neprikladno za postoperativno stanje.

Trebaju li različiti bolesnici imati različitu i posebnu, prilagođenu prehranu?

- Svakako. Prije nekoliko godina izišle su stroge smjernice za dijetoterapiju bolesnika. Striktno su naznačeni kriteriji za pojedinačne bolesti i stanja u kojima se nalaze bolesnici. Smjernice su razrađene u detalje i dostupne su zaposlenicima bolnice koji se bave planiranjem i organiziranjem prehrane bolesnika.

Je li normalno da osoba koja je prošla tešku operaciju glave dobije za doručak varivo, za ručak tjesteninu u kojoj se ne vidi juha i potom za večeru cvjetaču i jogurt?

- Ne. Postoperativna prehrana u prvih 48 sati uglavnom je tekuća, potom kašasta. Za to postoje objektivni razlozi. Nakon toga kreira se prehrana u skladu s primarnom bolesti i činjenici da se osoba mora oporaviti od zahvata. Visokougljikohidratna prehrana nije indicirana za ovakvo stanje.

Kako bolnice kupuju hranu, je li to planski ili...



- Preko javne nabave, tko da jeftinije.

Čujem da vaši kolege nutricionisti navode da nemaju od čega složiti nutritivno dobar obrok?

- Nažalost, to je točno. Kada vam bolnica odredi budžet koji ne prelazi nekoliko kuna po obroku, vi tu ne možete ništa, pa sad bili najiskusniji i najbolji stručnjak. Netko će to napraviti malo bolje, netko lošije, ali i to bolje je iznimno loše i neprikladno.

Iako je hrana terapija, liječnici, moj je dojam, daju premalo važnosti balansiranoj i dobro pripremljenoj hrani u bolnicama?

- Liječnici daju važnost onome što im je bitno da se spasi život. Ostalo navodno nije u njihovoj domeni niti je ikada u Hrvatskoj bilo u opisu njihovog posla. Tu ne treba kriviti liječnike. Problem je u sustavu koji ne dozvoljava multidisciplinarni pristup liječenju. Zbog čega je to tako, uistinu ne znam.

Zapošljavaju li bolnice dovoljno nutricionista?

- Više-manje svaka bolnica ima nutricionista. To je relativno nova znanost i malo je dobrih mentora od kojih bi zaposlenici mogli učiti. Osnovno obrazovanje nije dovoljno da bi se kvalitetno obavljao ovaj posao. Nutricionisti u bolnicama u manjim sredinama, pa čak i nekim većim gradovima, uistinu nemaju iskustva, i u tome leži najveći problem. Uz to ih je i malo, jer je nemoguće zadovoljiti sve aspekte posla sa samo jednim ili dva nutricionista na jednu bolnicu.

Ovo je idealan obrok Ovo je obrok koji se nudi u zapadnim bolnicama za teško bolesne pacijente: - krem juha - riba - mahune - kuhani krumpir - salata od rajčica i zelene salate - jabuka - sok od svježe cijeđene naranče.



"To je idealan obrok koji bih i ja sastavila pacijentima. U njemu ima proteina, kvalitetnih ugljikohidrata i masti, te vlakana. Ta hrana je bogata i mikronutrijentima, dakle vitaminima i mineralima", kaže nutricionistica Dragana Olujić, navodeći da bi ona u jelovnik pacijentima povremeno ubacila i jaja zbog svoje nutritivne vrijednosti.

Top namirnice za bolesnike Top namirnice za bolesnike, posebno prije i nekoliko dana nakon teških operacija. - bijelo i povremeno crveno meso, riba (Ima u sebi proteine važne za izgradnju stanica i zacjeljivanje rana.) - jaja (idealan omjer masti i proteina važnih za oporavak), - Jogurt, kefir, acidofil... (sadrže proteine i kulture koje obnavljaju crijevnu floru). - Maslac (osim dobrih masti, sadrži i vitamin A, kalcij i vitamin D), jako je kaloričan pa kod neuhranjenih pacijenata može pridonijeti oporavku, međutim kod onih koji imaju višak kilograma treba paziti s unosom. - više obroka povrća dnevno (posebno mahunarke), - više obroka voća dnevno, - orašasti plodovi (Osim masnoća imaju vlakana, proteina i pregršt vitamina i minerala.) - Za desert se eventualno može ponuditi puding ili kolač od mrkve, palačinke od integralnog brašna s orasima. - sokovi od svježe cijeđenog voća.



Dodaci prehrani:

- L-glutamin (bitan za zacjeljivanje rana i dobar imunološki odgovor. Dovoljno govori podatak da je glutamin najzastupljenija aminokiselina u mišićnom tkivu) - Eventualno jedna multivitaminska tableta nakon prvog dnevnog obroka



Napomena: Ovo je okvirnI jelovnik, pa se treba konzultirati s liječnikom, posebno pacijenti koji imaju čir, dijabetes...

Planiranje je bitno za oporavak pacijenta Nedavno je u Hrvatskoj držan međunarodni stručni skup u organizaciji Hrvatskog društva za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora sa suradnjom bolnice St. Marks iz Londona, a o čemu je izvijestila i Opća bolnica "Ivo Pedišić Sisak". Na skupu je rečeno da studije pokazuju kako gubitak tjelesne težine utječe na ishod kirurškog liječenja, kao i vrijeme trajanja hospitalizacije. Prvi kontakt s bolesnikom treba biti uzimanje potpune anamneze bolesnika, informacije o prehrambenim navikama, način uzimanja hrane i procjena nutritivnog statusa bolesnika. Nutricionisti s kojima smo razgovarali kažu da se to u većini bolnica ne provodi, te navode da se primjerice u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj, Španjolskoj velika pažnja pridaje planiranju prehrane prije i poslije operacije. Sa skupa je poručeno da bi i u hrvatskim bolnicama procjena nutritivnog statusa trebala ući u standardne postupke dijagnostike i liječenja u hrvatskim bolnicama, ali očito je da se to još nije dogodilo.