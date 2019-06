Rizik od kardiovaskularnih bolesti, raka i dijabetesa: imamo lošu vijest za 'noćne ptice', ali i jednu potencijalno dobru; Evo par savjeta stručnjaka za san

"Noćne ptice" bi trebale promijenititi svoje navike spavanja i time poboljšati svoje zdravstveno stanje. Do tog zaključka došli su britanski i australski znanstvenici koji su se usredotočili na promatranje osoba čija tijela ih tjeraju da ostanu budni do kasno u noć.

Konkretno, proučavali su 21 "noćnu pticu", koje obično zaspu oko 2,30 i probude se oko 10 sati. Slijedeći nekoliko smjernica, nakon tri tjedna pomaknuli su svoj biološki sat za dva sata, i tako smanjili razdoblja dnevne pospanosti, stresa i depresije, a poboljšalo se i njihovo vrijeme reakcije.

Istraživači kažu da se njihov pristup može činiti dobrim modelom za uspostavu higijene spavanja i može napraviti važnu razliku u životima ljudi. Ističu da svatko od nas ima tjelesni sat čiji ritmovi prate izlazak i zalazak sunca, i da zato spavamo noću. No, satovi nekih ljudi rade kasnije od drugih. Jutarnji tipovi imaju naviku ranog buđenja, ali se bore ostati budni navečer, dok noćne ptice spavaju dulje ujutro ali ostaju aktivne do kasno u noć. Problem za mnoge noćne ptice je to što se teško uklapaju u radno vrijeme kakvo je u većini zemalja od devet do pet, jer ih jutarnji alarm budi satima prije nego što je njihovo tijelo spremno za pokret.

Loše navike, loše zdravlje

No, problem je i u tome što je biti noćna ptica povezano s lošijim zdravljem. Znanstvenici s britanskih sveučilišta u Birminghamu i Surreyu i sa Sveučilišta Monash u Australiji, Melbourne, osmislili su način da se ispitanici svaki dan probude i zaspu dva do tri sata ranije nego obično, a da se ujutro što dulje izlože prirodnom svjetlu.

Također im je rečeno da pojedu doručak što je ranije moguće i da budu fizički aktivni samo ujutro. Morali su svaki dan ručati u isto vrijeme, ali im je zabranjeno jesti poslije 19:00. Osim toga, nije im bilo dopušteno uzimati kofein nakon 15 sati i spavati nakon 16 sati. Navečer su morali ograničiti i količinu svjetlosti.

Uz ohrabrujuće rezultate, među ostalima, ljudi su spavali onoliko koliko i prije, a s nekoliko savjeta "noćne ptice" uspjele su promijeniti svoje navike spavanja. Kada reguliraju spavanje, stručnjaci noćnim pticama preporučuju da se ubuduće više izlažu svjetlu tijekom dana, a manje noću.

"Uspostavljanje jednostavnih rutina moglo bi pomoći noćnim sovama da prilagode svoje tjelesne satove i poboljšaju cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje", rekla je prof. Debra Skene sa Sveučilišta Surrey, te dodala: "Nedovoljna razina spavanja i cirkadijanska neravnoteža tijela mogu poremetiti mnoge tjelesne procese, što dovodi do povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti, raka i dijabetesa."

Savjeti stručnjaka

Savjeti stručnjaka koji pomažu korigirati biološki sat:

- Probudite se 2-3 sata ranije nego inače i izložite se što prije dnevnom svjetlu ujutro

- Doručkujte što je priej moguće

- Vježbajte samo ujutro

- Ručajte u isto vrijeme svaki dan i ne jedite ništa poslije 19:00

- Izbacite kofein nakon 15:00

- Nakon 16:00 nemojte spavati

- Idite u krevet 2-3 sata ranije nego obično i ograničite izlaganje svjetlu navečer

- Održavajte isto vrijeme spavanja i budnosti svaki dan