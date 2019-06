Žitarice koje jedu djeca diljem svijeta povezane s rizikom obolijevanja od raka: stručnjaci upiru prstom u spornu kemikaliju, evo o čemu se radi

Popularna marka "pahuljica" koje obožavaju djeca diljem svijeta našla se pod povećalom javnosti nakon što su izašla upozorenja u vezi sporne kemikalije, glifosata. Riječ je o herbicidu koji je pronađen u upravo zabrinjavajućim količinama u kutijama proizvođača General Mills, točnije, proizvodima "Honey Nut Cheerios" i "Multi Grain Cheerios", piše Health.

U Hrvatskoj za prodaju nisu dostupne navedene vrste "cheeriosa", no na policama supermarketa možete pronaći druge varijante. Na svakom od pakiranja koje smo uočili piše slična poruka - piše da pahuljice sadrže pet cjelovitih žitarica, devet vitamina i minerala te se navode kao izvor kalcija.

Ne iznenađuje stoga što se nalaze često u dječjim zdjelama. No koliko su uistinu zdrave?

Za početak, nigdje u gore spomenutom izvješću o opasnom glifosatu nije navedeno da se on nalazi i u jednoj od kutija dostupnih na domaćim policama. No ovo nije prvi put da su se u proizvodima od žitarica, pa čak i čistim zobenim pahuljicama, pronašli tragovi herbicida i pesticida. U toj je skupini spomenuti glifosat daleko najštetniji za zdravlje ljudi budući da ga mnogi dovode u vezu s obolijevanjem od raka - više je istraživanja potrebno, no većina stručnjaka se složila sa zaključkom da je vrlo štetan, piše Health.

Riječ je o kemikaliji koja služi za suzbijanje korova, onoj koja je zabranjena kad su u pitanju primjerice organski proizvodi. No budući da se "glifosat može vezati za vodu i gnojivo", može i "putovati zrakom do susjednih farmi", upozoravaju neki.

"Kako su nam posljednja istraživanja pokazala, kutije Cheeriosa i drugih pahuljica na bazi zobi sadrže zabrinjavajuću dozu herbicida koji uzrokuje rak", upozorila je Olga Naidenko, liječnica iza provedene studije.

Glifosat je, dodaje, pronađen u dvadeset i jednome proizvodu na bazi zobi, ali najveća količina našla se u omiljenom doručku brojne djece diljem svijeta. Stoga upozorava roditelje da preispitaju odluke kad je u pitanju najvažniji obrok u danu njihovih malenih.

Jedan od njenih prijedloga je prelazak na organske zobene pahuljice ili "čiste" žitarice kakve možete naći u trgovinama zdrave hrane. Njih potom možete dodatno zasladiti i učiniti atraktivnima djeci dodatkom meda, kakao praha, suhoga voća ili pak komadićima čokolade.

U istraživanju Environmental Work Group-a, a koje prenosi i New York Times, upozoravaju se roditelji kako je preporučena doza serviranja zaslađenih pahuljica svega 30 grama, dok većina "odokativno" servira mališima u prosjeku 50 grama. Preporučena doza sadrži čak 11 grama šećera i vrlo malo nutrijenata koji se reklamiraju na kutiji.