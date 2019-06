Ako primijetite ovo, hitno posjetite liječnika! Zabrinuta mama na sinovoj ogrebotini uočila čudnu pojavu, 8-godišnjak dobio dijagnozu opasnog stanja koje je potencijalno i smrtonosno

Roditelji se uglavnom dijele na one koji se ponašaju previše zaštitnički prema svojim bebicama te one koji djeci daju svu slobodu uživanja u djetinjstvu, igranja vani i bezbrižih dana bez konstantnog nadzora.

Ovi prvi na svaku će ogrebotinu reagirati kao da je u najmanju ruku riječ o katastrofi, plakati i čupati kosu (sebi, dakako), ovi drugi će rane zarađene u igri gledati s nježnošću, dezinficirati ih i previti, prisjećajući se svojih bezbrižnih dana bez gužvi u prometu, plaćanja režija i dogovaranja večera s prijateljima.

No i jedni i drugi, a i svi oni koji upadaju u međukategorije koje nismo spomenuli, trebali bi na pojavu prikazanu na fotografiji reagirati podjednako - hitnim posjetom liječniku.

Crvena linija koja na prikazanoj dječjoj ručici djeluje mnogima potpuno bezopasno zapravo je znak opasnog stanja od kojeg se i umire. Radi se o trovanju krvi, a jedini način da uočite opasnost već na koži, prije pojave ostalih simptoma je sljedeći "trik" o kojemu je pisala i korisnica Facebooka, 41-godišnja Britanka Alexandra Ruddy.

Njen je osmogodišnjak pao, kao što na dnevnoj bazi padnu milijuni zaigrane djece njegovih godina. No dobro se natukao, a ogrebotina nije odmah splasnula, već se pojavila prikazana crvena crta poviše nje. Opasnost je uočila u činjenici da se linija pojavila točno uz venu njenoga sina. Isto je primijetila i pored ogrebotine na laktu.

"Premišljala sam se oko objavljivanja ove priče, ali muž me uvjerio argumentom da on prvi uopće ne bi reagirao kao što sam to ja učinila. Sigurna sam da ima još roditelja koji ne bi poduzeli ama baš ništa - jedini razlog što sam ja odlučila reagirati je u tome da se ista situacija dogodila prijateljičinom sinu prije dvije godine, a ona ju je također podijelila, na sreću.

Prije otprilike tjedan dana moj je najmlađi sin pao u zoološkome vrtu. Dobro je tresnuo, no kući sam mu očistila ogrebotine. Javila sam i školi što se dogodilo kako bih bila sigurna da je nakon igranja u prirodi dobro oprao ruke, naročito mjesto gdje je bila rana (ruka i lakat). Riječ je o 8-godišnjaku.

Njegove rane nisu izgledale inficirano - izgledale su malo ispupčeno, ali nije bilo sluzi ni gnoja, no svejedno su me poprilično zabrinule. Jučer mi je na putu do plaže pokazao svoju ruku. Primijetila sam debelu crvenkastu liniju točno uz njegovu venu. Zatim sam provjerila ogrebotinu na laktu - ista stvar. Bio je vikend, no odvela sam ga dežurnom liječniku osjećajući se pomalo blesavo... No čim je bacio pogled i vidio o čemu se radi, rekao mi je da je sreća što smo došli.

Dijagnoza je trovanje krvi - sepsa. Nije riječ o nečemu što može čekati o ponedjeljka. Na svu sreću antibiotici već odrađuju svoj posao i moj se sin osjeća dobro. Stoga, ako primijetite crvenu liniju koja ide tik uz venu, hitno posjetite liječnika! Nadam se da će moja objava pomoći nekome na isti način kako je meni pomogla ona moje prijateljice od prije dvije godine", napisala je mama.

Ovaj post podijeljen je više od 35 tisuća puta, a uspaničeni roditelji jedni dugima šalju fotografiju koja bi mogla pomoći u dijagnozi ove opasne bolesti. Hrabra mama svojom je brzom reakcijom spasila dijete, a ako je pomogla samo jednoj osobi, njen je posao obavljen, zaključila je.

Najčešći uzroci sepse su upale pluća i ozbiljne upale mokraćnih puteva, no doslovno svaka bakterijska infekcija može prijeći u sepsu, piše Pliva. Stoga ni kožne infekcije nisu zanemarive, a na prvu pojavu gore spomenutog simptoma, posjetite liječnika.

Ostali, rani simptomi sepse:

- tresavica s drhtanjem

- veliki porast temperature

- topla, zacrvenjena koža

- ubrzan puls

- krvni tlak koji raste i pada

- smanjeno izlučavanje mokraće