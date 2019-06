Zaboravljate imena, podatke koje ste do jučer samo izbacivali i strepite od demencije? Možete sebi pomoći, krenite od štednjaka, a onda primijenite i ovu stvarno važnu naviku

Demencija je jedan od najbrže rastućih zdravstvenih problema u svijetu. To je stanje za koje se zna da uzrokuje probleme s pamćenjem i razmišljanjem i da pogađa oko 50 milijuna ljudi širom svijeta.



Osim toga, svake godine dijagnosticira se gotovo 10 milijuna novih slučajeva - a očekuje se da će se broj ljudi s demencijom utrostručiti u sljedećih 30 godina, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).



Iako još ne postoji tretman za demenciju, SZO sugerira da zdrav način života može smanjiti rizik od opadanja kognitivnih sposobnosti i demencije i objavila je nove smjernice u kojima preporučuju određene korake koje ljudi mogu poduzeti kako bi smanjili svoje šanse za razvoj razornog stanja.



"Glavni je posticaj je osvijestiti stanovništvo da postoje stvari koje ljudi mogu učiniti kako bi zaštitili svoj mozak od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, za što postoji snažna znanstvena podrška - posebno oko tjelovježbe, reguliranja krvnog tlaka i kognitivne stimulacije", kazao je dr. Marwan Sabbagh, ravnatelj Cleveland Clinic Lou Ruvo Centra za zdravlje mozga u Las Vegasu.



Pet je zdravih navika koje SZO preporučuje što prije usvojiti kako bi se zaštio mozak i smanjio rizik od demencije.



Jedite uravnoteženu prehranu



Poznato je da zdrava prehrana ima ključnu ulogu u održavanju našeg zdravlja i prevenciji dijabetesa, srčanih bolesti i raka. Konzumiranejm zdrave prehrane održava se i zdravlje mozga.



"Znamo da je što je dobro za srce dobro je i za mozak" - istieč Sabbagh.



Među osobito preporučenim dijetama je mediteranska prehrana koja dokazano smanjuje kognitivno oštećenje. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje puno voća, povrća, ribe, orašastih plodova, maslinovog ulja i kave jer su svi povezani s manjim rizikom od demencije.



Kombinacija malih količina zasićenih masti i puno omega-3 masnih kiselina i antioksidanata, dijeta je koja ima veliku zaštitnu komponentu.



Redovito vježbajte



Istraživanja su pokazala da redovita tjelovježba može učiniti čuda za naš mozak. Zapravo, istraživanje iz 2009. godine Trusted Source otkrilo je da su ljudi koji su redovito vježbali imali daleko manji rizik da će razviti kognitivni pad i demenciju u usporedbi s onima koji su vodili sjedilački način života i nisu vježbali. No, veliko je pitanje: koliko vježbi nam je potrebno?



Dr. Sabbagh preporučuje ciljanih 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno što uključuje jogging, biciklizam, ili čak hodanje.



"Ovdje je ključna dosljednost. Morate to shvatiti kao lijek. Počnite polako i povećavajte intenzitet", savjetuje dr. Sabbagh.



Smanjite konzumiranje alkohola i pušenje



Zahvaljujući istraživanju Trusted Source, već znamo da pušenje povećava rizik od demencije - osobito kod osoba starijih od 65 godina. Preporuke SZO su jednostavne i jasne: ne pušite duhan.



Kada je u pitanju piće, povremena čaša vina ili piva vjerojatno vam neće naškoditi. Zapravo, lagana do umjerena konzumacija alkohola može zapravo smanjiti rizik od demencije, navodi se u izvješću.



Međutim, WHO upozorava na štetno, prekomjerno konzumiranje alkohola. Previše alkohola može doprinijeti nastanku demencije, otkrilo je veliko pouzdano istraživanje.



Ne opterećujte se vitaminima ili dijetetskim dodacima



Kada je riječ o uzimanju vitamina i dodataka prehrani za zdravlje mozga, SZO ističe da oni neće škoditi. Jednostavno nema dovoljno istraživanja koja bi podržali tvrdnje da tablete vitamina B ili E čine bilo što u smislu sprečavanja demencije.



"Zaključak je da se dodaci nisu držali standarda koji očekujemo od lijekova", rekao je Sabbagh.



Ostanite društveni



Dokazi oko ove preporuke su manje jasni, ali općenito se smatra da je socijalna izolacija glavni pokretač depresije i tjeskobe kod starijih osoba. Nadalje, smatra se da socijalno povlačenje i usamljenost ubrzavaju kognitivnog oštećenja, tvrde stručnjaci WHO.



Održavanje društvenih veza u kasnijem životu može biti teško, ali može vrlo dobro pomoći u sprječavanju slabljenja kognitivnih sposobnosti i demencije kod starijih osoba.

"Razvijanje i/ili održavanje mreže socijalnih kontakata može pomoći poboljšati vaše raspoloženja, što onda dovodi i do poboljšanja brige o sebi i boljeg općeg zdravlja", kaže dr. David A. Merrill, neurolog i gerijatrijski psihijatar u Zdravstvenom centru Providence Saint John Santa Monica.



Sve u svemu, ove preporuke su vrlo važan doprinos cjelokupnom zdravlju, smatraju stručnjaci i dodaju da nikada nije prerano - ili prekasno - početi prakticirati ove navike zdravog načina života.



"Danas je dan za početak novih navika, napravite prvi korak da spriječite demenciju", poručuje Merrill. "Vaš mozak će vam biti zahvalan!"