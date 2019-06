Splićani Ana i Toni su golemim trudom stvorili centar sa sjajnim rezultatima: Istopili smo tonu i pol sala, naš najmlađi klijent bio je 4-godišnjak!

"Upri brajo, topi kile, nek' na bici vire žile. Neka više nema sala, evo lito ide mala" – simpatična, kolokvijalnim jezikom ispisana poruka na Facebook profilu "Royal Gyma" – jedinstvenog splitskog Centra za rješavanje problema s prekomjernom tjelesnom težinom u startu daje do znanja kako će se njegovi polaznici/ce na toj adresi dobro namučiti, ali i naučiti uživati u raznolikim i zdravim namirnicama, te ujedno zabaviti uz simpatičan i poticajan trenerski dvojac, Anu Stojanović (24), magistricu kineziologije, i fitness trenera Tonija Bošnjaka (26).



Partneri u privatnom životu i na poslu, Ana i Toni apsolutno su nesvakidašnji mladi par, koji je, zahvaljujući sposobnosti i upornosti u realizaciji svojih želja, od nule razvio uspješan vlastiti posao. A za sve su krivi rezultati - njihovi klijenti gube na desetke kilograma zahvaljujući pomno osmišljenom programu "Save your life" ("Spasi svoj život") namijenjen svima koji bi željeli smanjiti tjelesnu težinu, popraviti držanje tijela, saznati gdje griješe kad je prehrana u pitanju i naučiti kako pravilno rasporediti obroke u danu.



Pod njihovom se paskom intenzivno vježba šest tjedana, i to pet dana u tjednu u maloj grupi od šest ljudi, te vodi vlastiti dnevnik o prehrani s mogućnošću komuniciranja s trenerima 0-24.



Upravo je to radno vrijeme ono što krasi izniman par u čijem su iznajmljenom prostoru na splitskoj Kili u proteklih godinu i pol dana ostvareni deseci uspješnih transformacija.



U njihovu je centru kilograme do sada skidalo oko 150 polaznika, a svi zajedno su, uz Aninu i Tonijevu pomoć, otopili oko tonu i pol sala. Već su rasprodane grupe u listopadu i zato ovaj tekst nije reklama, jer im jednostavno nije potrebna.

Svaku kunu ostavljali sa strane

- Na ideju o otvaranju vlastitog centra za mršavljenje došli smo dok sam još bila na četvrtoj godini fakulteta. Profesorica s kojom sam bila jako dobra, a poznaje i Tonija, sugerirala nam je kako bismo, s obzirom da smo puni strpljenja i imamo volje, mogli otvoriti nešto svoje.



Pritom nam je iznijela podatak kako smo peti u Europi po pretilosti, a treći među dječjom populacijom. Mi pretilost uvijek poistovjećujemo s Amerikancima, oni su nam jednakost za pretilost, a ne metemo u svom dvorištu – kritički će Ana, koja je još kao djevojčica u rodnom Uskoplju maštala o karijeri trenerice.



Već sa sedam godina svojima je rekla što će biti kad naraste, a i fakultet je upisala ciljano – kineziologija u Splitu. Drugdje nije ni pokušavala. Ono što naumi, to i ostvari, a u Toniju je pronašla idealnog partnera.



Put do ustoličenja njihova centra nije bio nimalo lagan. Oboje su radili kojekakve poslove i svaku kunu ostavljali sa strane, namjeravajući je uložiti u vlastiti posao. Što prije, to bolje. Pripremali su se godinu i pol dana dok ga nisu otvorili u iznajmljenom prostoru.



- Samo smo pričali, pričali i pričali, dok Ana jedan dan nije došla i rekla:"Samo pričamo, a nikad ništa. Idemo! - smije se Toni, prisjećajući se poslovnih početaka na izmaku 2017.



- Tajming nikakav. Ljudi kupuju poklone za blagdane, idu na putovanja... Bilo je: "Tko će skupiti prvu grupu, majko mila?!" Najgore razdoblje za započeti posao. A treba platiti najam... Počeli smo s tri osobe, pa je nakon tjedna došla i četvrta. Sad smo rezervirani do listopada.

Ne bih podnio da nema promjene



Nemamo kad na Facebooku objaviti da se formiraju nove grupe jer smo rezervirani mjesecima unaprijed - zadovoljno će, ističući da su odmah znali da isključivo žele raditi s ljudima koji imaju problema s prekomjernom težinom, jer su im njihove transformacije pravi profesionalni izazov.



- Ne bih mogao podnijeti da nam ovdje mjesecima dolazi neka osoba i da uvijek isto izgleda. Netko tko se ne bi pridržavao prehrane, ne bi mršavio, nego bi, eto, samo dolazio – rezonira Toni.



- Svi polaznici moraju proći tih šest tjedana programa "Save your life". U pitanju je svojevrstan uvod u promjene koje će uvesti, a kasnije se treninzi nastavljaju tri puta tjedno – nadovezuje se Ana, napominjući da su svi treninzi pomno osmišljeni i isplanirani.



Predlože klijentima i savjete nutricionista, ali im je teško i rigorozno pratiti prehranu po gramima, pa radije slijede njihove nimalo komplicirane upute kojih se lako pridržavati u svakodnevnom životu.



- Sa svima najprije obavimo razgovor o prehrani, što se smije jesti, kada i u kojim kombinacijama. Ali nema dijete, ne želimo da se ljudi opterećuju. Samo zdrava prehrana. Puno toga im sugeriramo i na našoj Facebook stranici na kojoj nudimo razne zdrave recepte za različite vrste jela. I svi tijekom programa vode dnevnik prehrane za koji iz tjedna u tjedan dobivaju ocjene, fotografiraju jela, pa to komentiramo u našoj WhatsApp grupi.

Zovu iz trgovine, pratimo ih u stopu



Ili nas zovu iz trgovine kad se dvoume oko kupnje neke namirnice. Ili pitaju što bi mogli skuhati od onoga što su kupili. Doslovno smo im 24 sata na raspolaganju – smije se Ana.



- Pratimo ih u stopu, od obroka do obroka. Kontroliramo i nedjeljom i praznicima, zapravo je to više podrška. Nas dvoje imamo 36 WhatsApp grupa na mobitelima, to vam je svaki dan u vrijeme ručka prava opsada s porukama. Ali svima odgovaramo, sve stižemo – predano će mladi treneri i, po svemu sudeći, jako dobri psiholozi, jer u njihovu slučaju nema predbacivanja. Slatki grijeh spremni su "oprostiti"...

Kriška torte nije grijeh

- Kad naši polaznici odu na neku proslavu, i jave se u stilu "ajme, zgriješili smo", kažemo im da kriška torte nije grijeh. Nema izbacivanja hrane, jer čim je čovjeku nešto zabranjeno on misli samo o tome. Sve ćemo riješiti na treningu...



Uvijek im govorimo da ne koriste prerađene stvari poput vrhnja za kuhanje i hrenovki. Ako hrenovku ne možeš vidjeti da trči ulicom, onda je nećeš kupovati ni konzumirati. Zašto ne bi sami ispekli kruh?! Zasladili kavu žličicom meda?! Super je... Ili napravili voćni jogurt?! Jako je jednostavno – grčki jogurt, med i šumsko voće – nabraja Ana, priupitana što najčešće savjetuje ljudima koji muku muče s viškom kilograma.



Nema kod nje nekog osobitog tipa prehrane, kombinira sve što je zdravo.



- Ni ne znam nazive tih prehrana – paleo, LHCF i sl. Zašto netko ne bi nekad mogao pojesti sladoled?! Ako netko voli mahunarke poput slanutka i graha, zašto ih ne bi jeo ako nema problema s njima?! Ako netko nema problema s glutenom nema smisla da koristi bezglutenske proizvode. To je zamka... Često, nazovi integralne namirnice budu kaloričnije od običnih – upozorava Ana, dodajući da u njezinu i Tonijevom centru treniraju i stari i mladi i stari, pa čak i djeca, jer se zbog kilograma često osjećaju odbačenima kad ih roditelji upišu na sportske aktivnosti poput košarke ili, primjerice, nogometa.



Njihov najmlađi polaznik bio je star svega četiri godine, a najstarija gospođa s nešto više od 60 godina.



- I bolje je radila treninge od 18-godišnjaka – dobacuje Toni.

Drugačiji od 'Života na vagi'



O njegovu i Aninom centru po gradu se priča kao o splitskoj inačici "Života na vagi", ali dvojcu usporedbe tog tipa nisu najmilije, jer se njihov pristup ipak razlikuje od onog u RTL-ovom showu.



- Treneri su super, vrhunski rade svoj posao, ali to je show. Natjecateljima je dopušteno dehidrirati prije vaganja kako bi imali što manju kilažu i sl. - ne slaže se s "varanjem" Ana.



- Nikada ne bih radio na takav način. Skinuti u nekoliko mjeseci na desetke kilograma mi se ne čini kao dobar put. I što je problem – u izoliranim uvjetima to funkcionira, ali kad se vratite u svakodnevicu puno je teže. Naravno da je dobra strana showa što potiče ljude da se uhvate u borbu s kilogramima.



Puno ih je i kod nas došlo zahvaljujući "Životu na vagi", očekujući brze, instant rezultate. Ali ne možemo se mi nositi s tom mašinerijom ni načinom treniranja od tri treninga svaki dan, nutricionistima, liječnicima... Kad ljudima kažem da im ja ne mogu skinuti 20 kilograma u šest tjedana, ljute se na mene.



Ali uvijek im govorim da ne postavljaju pred sebe nerealne ciljeve, jer će se razočarati – iskreno će Toni.



- Mislim da je najvažniji faktor uspjeha svih nas – prijateljstvo. Ljudi jedan drugog potiču, svakodnevno komuniciramo, pričamo, ne samo o prehrani, o svemu. Znamo zajedno otići i na izlete... S mnogim našim polaznicima postali smo pravi prijatelji. A kad imate takvo ozračje, rezultati ne izostaju – vedro će Toni.

Zapušu se, problijede, pa i zaplaču

- Ima li povraćanja?! Znalo se dogoditi, ali isključivo na jednom od prva dva treninga, i to u slučaju ljudi koji su do tada bili apsolutno neaktivni. Znači, četiri čučnja i pet sklekova, ali pravih, i bili bi gotovi. Ili bi se najeli prije treninga...



Ma bude tu svega, nekad se malo previše zapušu, problijede, pa i zaplaču govoreći: "Što sam ja sebi učinio/la?" To je sve normalno... Ljudi prestanu voljeti sebe, žene se posvete mužu, djeci, poslu... I ne vide sebe. Kad shvate da su se prestale voljeti prije ne znam koliko godina, dođu kod nas. Nikad nije kasno – poticajno će Ana.

Anastazija (skinula 20 kg): Isuse Kriste, u šta sam se upustila?!



Anastazija (50) je nakon dolaska u centar imala 110 kilograma, a danas, pola godine kasnije, ima dvadeset manje.



- Još 2007. krenula sam s programom mršavljenja, koje je imalo učinka, jer sam u godinu i pol dana skinula 16 kilograma. Išla sam kod nutricionistice, hranila se po njezinu programu, no kako je riječ o vaganju svake namirnice u gramima, to nakon nekog vremena dosadi.



Onda sam 2015. probala LCHF prehranu, ali su se kilogrami opet vratili. Tek je ovo što su osmislili Ana i Toni – mijenjanje prehrane uz fizičku aktivnost – formula uspjeha.



Jedem sve, a kuham onako kako su kuhale naše majke i bake. Nema odricanja, samo sam napravila male preinake. Nisam u nikakvom režimu i nisam gladna. Sve što stavim na stol obitelji, jedem i ja - od kiselog kupusa i suhog mesa, kobasica, fažola do ribe, blitve, pečene kokoši, njoka...



Samo su moji od pirova brašna, a jedem i tjesteninu i krumpir, ali samo u obliku priloga i u količini veličine šake. Kruh pečem sama. Sva je hrana iz našeg podneblja, nema algi, makrobiotike...



Treninzi jesu naporni, ali nam je grupa fenomenalna. Stvore se prijateljstva, vučemo jedni druge naprijed... A kad sam došla na prvi trening, brontulala sam govoreći kako je teško i kako neću moći.



Govore oni meni: "Ajde sad, plank". Koji plank?! Taj izdržaj... Ja nakon 16 sekundi padam, žena do mene izdržala minut i nešto. Mislim se: "Isuse Kriste, u što sam se ovo upustila?"



Iza toga mi govore:"Ajmo sad, sklekovi!" Sklekovi?! Pa onda čučnjevi... Došla sam kući i mužu i djeci rekla:"Ajme, ne znam je li ovo pametno za mene", jer imam i problema s kralježnicom, venama...



Sutra je već bio kružni trening. Njihovo je bilo: "Ne želimo čuti neću i ne mogu. Sve se može". Kad god mi se činilo da neću izdržati, uvijek bi došli i na jedan me tako prekrasan način poticali. Imaju tu žicu za pokrenuti, za pomicati granice.



Fantastični su motivatori, imamo njihovu 24-satnu podršku i sto posto smo unutra. Rekla sam: "Daj nam Bože još ovakve djece". Ovo mi je vrhunac svega, zbilja mogu biti uzor današnjoj mladosti. Toni i Ana su moji mali bogovi. Naklon do poda.