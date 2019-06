Hrvatski stručnjak o tabu temi zbog koje su se raspali mnogi brakovi; Može li se uživati u seksu nakon što vam odstrane dojku, maternicu ili prostatu? Priča mlade žene posebno je potresna, ali izlaz postoji...

Seks nakon histerektomije, mastektomije, odstranjenja prostate... još je uvijek tabu tema i problem zbog kojeg su mnogi ljudi tužni, frustrirani, osjećaju se napušteno u svojoj seksualnoj vezi. Mnogima se zbog toga raspadaju i brakovi umjesto da o problemu otvoreno razgovaraju i potraže stručnu pomoć.

Svatko ima pravo na zdravu seksualnost i to je važno imati na umu kada se obraćamo liječnicima, kako bismo im pomogli u ponovnom uspostavljanju spolne funkcije.

Oboje partnera zaslužuje pomoć i zato ne smiju dopustiti da njihove želje i potrebe budu ignorirane ili odbačene, jer nam je danas na raspolaganju seksualna terapija koja većini žena i muškaraca može pomoći da nakon teških operacija i trauma koje su proživjeli kroz liječenje maligne bolesti opet uživaju u seksu.

Tako barem tvrdi naš sugovornik doc. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar i seksualni terapeut na Klinici za psihijatriju Vrapče.

- Na seksualnu terapiju nakon operacija kao što su histerektomija, mastektomija, odstranjenje prostate, dolazi još uvijek relativno malo ljudi obzirom na broj onih koji pate. Većina ljudi koji su imali ove operacije ima probleme sa seksom i to je jedno od najviše istraživanih područja u seksologiji i svijetu, ali ne i kod nas.

U Republici Hrvatskoj o tome se ne govori. Naši onkolozi o tome ne pitaju pacijente. Nitko ih ne pita. Liječnici ne pitaju, a pacijenti očekuju da ih pitaju. I tako svi šute. No, neki ipak dolaze. Kad sam pacijente pitao zašto ne pitaju, oni odgovaraju da misle da će liječnicima biti neugodno.

Ja sam neko vrijeme išao na kliniku za tumore, imali smo nekakav dogovor o suradnji, i tada sam otvoreno pitao ljude imaju li seksualne probleme, potvrdili su da imaju i potom su se ohrabrili i mnogi su se obratili za pomoć, kaže dr. Arbanas te dodaje:

- Naravno da u akutnoj fazi liječenja nikome ne pada na pamet da razmišlja o seksu, svi su usredotočeni na preživljavanje, na to kako će proći operacija, i kako će podnijeti zračenje i kemoterapiju, ali nakon šest mjeseci kad najgore prođe, i kad shvate da je karcinom zapravo kronična bolest nakon koje se mogu vratiti normalnom životu, razmišljaju i o seksu.

Odstranjenje dojki žene doživljavaju kao snažan atak na njihovu seksualnost, jer dojke su erogene zone i gotovo bez izuzetka se s time teško nose. One sebe ne žele gledati u zrcalu nakon operacije i ne dopuštaju da ih partner gleda. To je tipična reakcija.

Mi ih zato učimo da se gledaju, da se dodiruju. Žene se trebaju pomiriti s činjenicom da je to njihovo novo tijelo i da ga trebaju prihvatiti, a ne izbjegavati. Ožiljak nakon operacije može također biti erogena zona jer je pun živaca. S partnerom o tome treba razgovarati.

Ako žene nakon operacije idu na kemoterapiju i zračenje i te terapije imaju utjecaj na seksualnost, utječu na vlaženje rodnice, mnoge žene nakon ovih terapija uđu u menopauzu pa je i time narušeno njihovo seksualno zdravlje, a ne samo zbog operacije.

Nisu samo žene one koje imaju seksualne probleme?

- Imaju ih i muškarci kojima je odstranjena prostata, jer ta operacija gotovo u pravilu ošteti seksualnu funkciju jer se prostata mora izljuštiti iz kapsule kroz koju prolaze i živci važni za seksualnu funkciju, i većina operativnih tehnika koje se primjenjuju kod tog zahvata ne uspijeva sačuvati seksualnu funkciju.

Zato smatram da svi liječnici, medicinske sestre, psiholozi koji su uključeni u liječenje... trebaju o seksualnom životu pitati pacijente, a sada ih pitaju o svemu – spavaju li, imaju li stolicu, kako je s mokrenjem ali o seksu ništa, a pacijenti to očekuju. No, slabo to ide.

Uspijevate li pomoći onima koji vam se obrate?

- Većini možemo pomoći, što ovisi o tome gdje je problem. Je li riječ o nedostatku seksualne želje, imaju li žene problem sa vlaženjem vagine, bolovima, izostaje li orgazam... Veći je uspjeh seksualne terapije kada sudjeluju oba partnera. Kad detektiramo problem, dajemo im određene igrice koje oni prakticiraju kod kuće, i to puno pomaže.

Ako su lijekovi problem, postoji mogućnost njihove zamjene, ako su blokirani određeni receptori, radimo na aktiviranju drugih. No, bez iskrenog razgovora o ovim problemima ne rješava se ništa. Nakon ginekoloških operacija mnoge žene imaju i problem s inkontinencijom pa izbjegavaju seks jer se boje da će se tijekom seksa pomokriti.

I taj se rizik može smanjiti različitim tehnikama, izbjegavanjem unosa tekućine prije seksa, izbjegavanjem hrane koja potiče mokrenje kao što su npr. šparoge... S druge strane, istraživanja pokazuju da njihovim partnerima to uopće nije bitno, niti bi na to reagirali.

Kod muškaraca se taj problem smatra velikom sramotom i čak je prisutniji kod muškaraca nego kod žena. Oni osjećaju često dvostruku stigmu, imaju inkontinenciju i seksualni problem. To su dvije barijere zbog kojih muškarci jako pate i čak se srame otići u ljekarnu kupiti pelene ili uloške za inkontinenciju.

Ovdje nije riječ samo o seksualnim nego i psihičkim problemima?

- Gubitak određenog dijela tijela, ne samo seksualnih obilježja, ljudima uvijek teško pada. Ali i njihovim bližnjima. Težak je i gubitak noge ili bilo kojeg drugog dijela tijela. I taj gubitak treba odžalovati, za što je potrebno vrijeme. Stoga i partneri to jednako teško proživljavaju. Obično kroz to razdoblje teže prolaze osobe koje jako drže do svog izgleda, njima gubitak dijela tijela mnogo teže pada.

Vratimo se na seksualnu terapiju. Što kažu pacijenti koji su kroz nju prošli?

- Svi koji nam se obrate ispunjavaju anonimni upitnik o tome koliko su zadovoljni rezultatom. Većina odgovara da su zadovoljni i da im je terapija pomogla da riješe svoje seksualne probleme i da opet uživaju u seksu. Ali i oni koji nisu riješili seksualne probleme tvrde da im je terapija pomogla u komunikaciji s partnerom i da shvate kako u ovome nisu sami.

Tako mi je jedna mlada pacijentica kojoj su odstranjeni jajnici na koncu priznala da je prolazeći kroz liječenje mislila da je sama na svijetu, a da sada zna da nije sama i da joj je to važnije od svega što je dobila.

Ukratko, većini ljudi možemo kvalitetno pomoći da opet ostvaruju seksualni užitak, a tamo gdje je to tehnički nemoguće, a ima i takvih slučajeva, pomažemo im da koriste različita pomagala, lubrikante, da otkriju nevaginalni seks...

Ima puno načina na koje se može pomoći, pri čemu je najvažnije da partneri sačuvaju ili ponovno pokrenu seksualnu želju i da otvoreno razgovaraju - poručuje s optimističnim osmijehom dr. Arbanas.

Želim svoju suprugu bez obzira na njezine operacije Star sam 62, a moja žena 54 godine. Šest mjeseci nakon što smo se vjenčali, imala je veliki prolaps mokraćnog mjehura. U tom trenutku, njezina želja za seksom uvelike se smanjila.To je trajalo gotovo godinu dana. Prije šest mjeseci imala je histerektomiju. Sada uopće nema želju za seksom, niti ima želju za intimnošću. Čak i spavamo u odvojenim krevetima. Još uvijek jako želim seks i ona je moja žena, ne smetaju mi te promjene na njoj, još je jako želim i volim. Stvarno sam je pokušao razumjeti, ali potišten sam i jako sam razočaran jer ne dopušta dodire.

Dobila sam rak, a muž me počeo varati Mlada žena (35), majka dvoje djece, koja je zbog karcinoma morala na histerektomiju, posvjedočila nam je da je nakon nekoliko mjeseci shvatila je suprug vara, što nije ni skrivao. - Nakon što sam se vratila iz bolnice moj suprug više nije pokazivao prema meni nikakve emocije. Bila sam potpuno izgubljena, razočarana, nisam mogla vjerovati da će se zbog moje teške bolesti i drame koju sam proživjela tijekom liječenja i teških posljedica koje su zbog toga trpjela naša djeca, raspasti i naš brak koji je do tada bio uspješan u svakom pogledu. Kad je postalo preočito da moj suprug ima ljubavnicu, da zna noćima izbivati iz kuće, požalila sam se svekrvi koja je s nama živjela u zajedničkom domaćinstvu, ona mi je lakonski odgovorila: šta bi htjela, dobro te nije ostavio, pa ti više nisi kompletna žena, a on je mlad, još može naći zdravu ženu!? Uskoro smo se razveli, a on danas ne posvećuje ni nužnu pažnju djeci, samo plaća alimentaciju.