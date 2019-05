Rano sijedite, ljušti vam se vlastište, stvaraju ranice u ustima? Evo na što vas tijelo moguće upozorava

Pravilno se hranite, dovoljno spavate, sve radite kako treba, a ipak nešto ne štima: kosa vam je krhka, umorni ste, neraspoloženi, imate neugodne promjene na koži, mladi ste, a već sijedite?...



Problem može biti u niskoj razini u organizmu ključnih vitamina, minerala i elemenata u tragovima. Amerikanci su utvrdili da je taj problem učestaliji nego što se misli: tamošnji Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) iznosi podatke da više od deset posto ljudi (starijih od godinu dana), ima manjak vitamina B6, dok kod osam posto populacije manjka vitamina D.



Nedostatak vitamina C neočekivano je čest problem: ima ga jedna od 20 osoba. Izdvajamo nekoliko znakova koje o manju vitamina i minerala šalje organizam:



Problemi s kosom i vlasištem



Ako rano sijedite, već u dvadesetim godinama, a nemate obiteljsku povijest tako ranog dobivanja sijede kose, mogući razlog je nedostatak bakra. Lomljiva kosa, pak, može biti znak anemije uzrokovane nedostatkom željeza, ali i posljedica nedostatka vitamina B.



Svrbež i ljuštenje vlasišta znači da možda nedostaje vitamina A i C, ili masnih kiselina. Izvori bakra su konzervirane školjke, kamenice, gljive; izvori željeza - govedina, grah, slanutak, leća, špinat..., a masnih kiselina masna riba, orasi, lan.



Rane u ustima



Ovaj problem može imati mnogo različitih uzroka, a jedan od njih je i nedostatak vitamina B12. Izvori su mu hrana životinjskog porijekla (nemasno crveno meso, perad, jaja), kao i sojino mlijeko, žitarice, prehrambeni kvasac...



Umor



Umor može biti uzrokovan mnogočime, uključujući niske razine kalija. Taj manjak, pak, mogao bi biti uzrokovan povraćanjem, dijarejom, ali i kroničnim bolestima poput bolesti bubrega. No umor može biti uzrokovan i nedostatkom vitamina D.



Ako je umor koji osjećate popraćen gubitkom apetita, mučninom, povraćanjem i slabošću, to može biti posljedica nedostatka magnezija. Ozbiljni simptomi traže da se odmah obratite liječniku.

Ako se radi samo o umoru, bez spomenutih popratnih manifestacija, možda će nadoknađivanje vitamina i minerala biti dovoljno da se umor otkloni. Izvori kalija su banane, cjelovite žitarice, mlijeko, povrće, grah, grašak..., izvori vitamina D punomasni mliječni proizvodi, te riba (na primjer srdela), dok su izvor magnezija bademi, indijski oraščići, kikiriki, špinat…



Hrapava koža na nadlaktici



Takve promjene nazivaju se pilarna keratoza, a najčešće se pojavljuju na rukama, na koži vanjskog dijela nadlaktice. Povezuju se, među ostalim, s manjom vitamina A i cinka. Usput, prema podacima CDC-a, oko 17,3 posto svjetske populacije ima manjak cinka, dok trećini djece školske dobi i šestini trudnica nedostaje vitamina A.



Izvori su vitamina A slatki krumpir (batat), dinja, zeleno lisnato povrće, lubenica, marelica, mango, papaja, naranča, kruška..., a izvori cinka - puretina, sjemenke bundeve i sezama, tamna čokolada, češnjak, smeđa riža...