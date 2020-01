Kad bi postojala nagrada za najinspirativniji govor na dodjeli Zlatnih globusa, otišao bi u ruke Michelle Williams.

Zlatni globus kojeg je dobila na ovogodišnjoj dodjeli za ulogu u dramskoj miniseriji “Fosse/Verdon” bio je zaslužen, ali ono što je kazala kad se popela na pozornicu je zaista bitno. Michelle nije poslušala voditelja dodjele Rickyja Gervaisa koji je glumačkim i ostalim zvijezdama preporučio da se drže dalje od politike, apelirala je na žene da na predstojećim predsjedničkim izborima glasaju u vlastitom interesu.

- To je ono što muškarci već godinama rade, zbog toga svijet liči na njih – kazala je Michelle.

Glavna tema njezinog govora bila su prava žena, pravo na izbor.

- Ne bih ovo mogla činiti bez ženskog prava na izbor, prava da izaberem kad ću imati djecu i s kime. Trudila sam se živjeti život koji sam sama stvorila, ne samo seriju stvari koje su mi se dogodile, nego život koji će, kad zastanem i pogledam unatrag, imati moj rukopis, ponekad zamrljan i naškraban, ponekad pažljiv i precizan, ali uvijek ispisan mojom rukom – kazala je 39-godišnja američka glumica.

Ovaj govor došao je nakon što je u rujnu na dodjeli nagrada Emmy, gdje je nagrađena za istu ulogu, govorila o jednakosti plaća. A ona itekako zna o čemu se radi budući da je živi primjer diskriminacije nakon što je za ponovno snimanje nekih scena u trileru “Sav novac svijeta” njezin kolega Mark Wahlberg dobio milijun i pol dolara, a ona samo tisuću dolara.

Nagrada koju je dobila u nedjelju bio je drugi Zlatni globus za Michelle, prvoga je dobila 2012. za najbolju žensku ulogu u mjuziklu ili komediji za film “Moj tjedan s Marilyn”. Ukupno je šest puta bila nominirana za Zlatni globus, četiri puta za Oscara.

Skupljačica rijetkih knjiga

Djevojka iz malenog grada Kalispell u Montani, Michelle Ingrid Williams je kćerka Carle Ingrid (djevojački Swenson) i Larryja Richarda Williamsa, trgovca i lokalnog političara. Otac joj ima dominantno norveško, potom njemačko, englesko i škotsko porijeklo, a majka norveško, švedsko, švicarsko-njemačko, dansko, englesko, velško i škotsko.

Michelle se od djetinjstva bavila glumom pojavljujući se na televiziji, a na filmu je debitirala u obiteljskom filmu “Lassie” 1994. godine. Sa 15 godina zakonski se osamostalila od roditelja i preselila u Los Angeles gdje je 1998. dobila ulogu zločeste djevojke Jen Londley u tinejdžerskoj dramskoj seriji “Dawson’s Creek” u kojoj je glumila do 2003. godine. Slijedilo je nekoliko manjih filmskih uloga i potom ona koja ju je proslavila u romantičnoj dramu “Planina Brokeback” Anga Leeja iz 2005. godine. Uloga Alme Beers Del Mar, žene koja shvati da je njezin muž zaljubljen u drugog muškarca, donijela joj je prvu nominaciju za Oscara. Sljedeću je dobila 2011. za film “Tužna veza”, godinu kasnije nominirana je za “Moj tjedan s Marilyn”, a 2017. za “Manchester by the Sea”.

Posljednja uloga u kojoj je možemo gledati je u filmu “Nakon vjenčanja”, američkoj verziji originalnog danskog filma redateljice Susanne Bier. U njemu su Michelle i Julianne Moore u ulogama koje su u originalnom danskom filmu glumili muškarci. Sljedeća uloga bit će joj u nastavku filma “Venom”, potom će portretirati legendarnu Janis Joplin, a nakon toga glumiti astronautkinju Christu McAuliffe u filmu “Challenger” o katastrofi istoimenog space shuttlea u siječnju 1986. godine...

Na snimanju filma “Planina Brokeback” 2004. započela je vezu s pokojnim kolegom, australskim glumcem Heathom Ledgerom s kojim je sljedeće godine dobila kćerku Matildu. Heath je preminuo 22. siječnja 2008. godine.

Devet mjeseci je bila u braku s glazbenikom Philom Elverumom, razvod je okončan prošle godine, kad je započela vezu s redateljem Thomasom Kailom, nedavno je objavila da su zaručeni i da očekuju dijete, na dodjeli Zlatnih globusa nazirao se Michellein trudnički trbuščić.

Glumica poznata po kratkoj plavoj kosi u slobodno vrijeme najviše voli čitati, skuplja rijetke knjige, među ostalima ima i prvo izdanje “Velikog Gatsbyja”, jedna od omiljenih glumica joj je Katharine Hepburn, a od 2013. je zaštitno lice torbica i nakita brenda Louis Vuitton.