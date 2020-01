Britanska glazbenica šokirala obožavatelje fotografijama s odmora: Je li ovo Adele?! Molim vas, neka je netko nahrani!

Britanska glazbenica Adele prilično je iznenadila obožavatelje novim fotografijama koje su se vrlo brzo počele dijeliti Twitterom, a na kojima izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Naime, 31-godišnjakinja je još u studenome protekle godine pokazala zavidnu liniju na proslavi rođendana kolege, repera Drakea, ali čini se kako je sada otišla korak dalje.

- Je li ovo Adele?!? Molim vas, neka je netko nahrani. Izgleda premršavo i ne baš zdravo. Trebamo se zabrinuti za nju - poručila je jedna korisnica Twittera ispod fotografije na kojoj Adele pozira na plaži. Kadar je snimljen u Anguilli gdje je otišla na odmor s pjevačem Harryjem Stylesom i voditeljem i komičarom Jamesom Cordenom.

- Nisam bio spreman na mršavu Adele.

Adele je premršava. Trebamo li se brinuti - napisali su neki od obožavatelja pjevačice.

Iako su je sve donedavno hvalili zbog novostečene linije najnovije fotografije ipak su bile previše i pokrenule debatu. Mnogu smatraju kako je za gubitak kilograma kriv stres nakon razvoda od Simona Koneckija s kojim je u braku provela tri godine.

Adele living her best life in Anguilla, Caribe yesterday.



She was seen with Harry Styles and James Corden. pic.twitter.com/WFYRq6DhAA